مراكز بيانات IBM Cloud العالمية

توفر IBM Cloud، التي تم تصميمها من أجل الوصول المحلي، وزمن الانتقال القصير والأمان المعتمد، مجموعة من الاختيارات حول مكان وكيفية تشغيل بياناتك وأحمال التشغيل لديك، حيث إن تصميم منطقة التوفُّر يجعل التطبيقات وقواعد البيانات متوفرة بدرجة كبيرة وتتحمل الأعطال وقابلة للتوسع.