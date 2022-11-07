حلول التحوّل السحابي

من أجل تحقيق أفضل نتائج الأعمال التحويلية، يجب أن تكون المؤسسات قادرة على توظيف التطبيقات والبيانات عبر الصفحات المقصودة على السحابة الهجينة الملائمة للغرض.
باستخدام IBM Cloud، تحصل الشركات على الخبرة اللازمة للمشاركة في إنشاء الاستراتيجية الخاصة بتحول السحابة الهجينة، وإزالة المخاطر مع تحقيق نتائج متزايدة على مستوى كل مرحلة من مراحل التحوّل، والتشغيل على نطاق واسع باستخدام مسرّعات منصة سحابية مدمجة.
شارك في إنشاء استراتيجية تحديث وتعيين أحمال التشغيل في سحابة هجينة لتعزيز نتائج الأعمال.
يمكنك إزالة المخاطر وتحقيق استدامة التحول من خلال التخطيط لتحقيق نتائج تدريجية في كل مرحلة من مراحل التحول.
يمكنك توسيع نطاق الابتكار وتسريعه باستخدام خبرات ومسرّعات منصة سحابية مدمجة.
تقدم خدمات مراقبة السحابة نقطة اتصال مخصّصة للحصول على دعم شخصي خلال رحلة الانتقال إلى السحابة الخاصة بك، مما يوفر تجربة عالية الجودة ويضمن انتقالاً سلسًا.
فهم أهدافك وتحدياتك واكتشاف الفرص ذات القيمة العالية.
يمكنك الابتكار والإنشاء المشترك مع خبراء IBM بسرعة لحل تحديات الفرص الأعلى قيمة.
يمكنك ترحيل التطبيقات وتحديثها وبنائها على نطاق واسع لتحسين القدرات الرقمية الأساسية وبناء قدرات جديدة.
يمكنك تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وخفض معدل صيانة التطبيقات والبيانات باستخدام الأتمتة والعمليات المالية وهندسة موثوقية الموقع (SRE).
تقديم أسرع للتطبيقات الجديدة.
ساعة تم توفيرها لتقييم بنية الخدمات المصغرة وإعادة تصميمها وتطويرها.
إجمالي التوفيرات المتوقعة في تكاليف الامتثال للمجالات التي تخضع للوائح التنظيمية ذات الضوابط المدمجة في IBM Cloud.
تقييم التطبيقات الحالية وتقدير الجهد المبذول وتوفير التقييم لخيارات التحديث المختلفة.
حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي.
تسريع عملية التطوير وتحديث التطبيقات والمساعدة في عمليات تكنولوجيا المعلومات.
إنشاء التعليمات البرمجية المؤتمتة لإعادة هيكلة تطبيقات Java المتجانسة وتحويلها إلى خدمات مصغرة.
الأتمتة لنشر الأنماط الهيكلية الشائعة استنادًا إلى إطار عمل IBM Well-Architected Framework.
تحقيق رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة.
إنشاء تطبيقات سحابة هجينة تتسم بالمرونة والأداء المتميز والأمان.
ممارسات وإرشادات لإنشاء حلول فعالة من حيث الموارد والتكلفة.
رفع وتحويل أحمال تشغيل VMware من فئة المؤسسات إلى IBM Cloud بأقل فترة تعطل وأقل نسبة مخاطر.
ترحيل وتحديث أحمال تشغيل AIX وIBM i وLinux على خوادم Power مع الحفاظ على الأمان والأداء العالي.
تسريع وإزالة المخاطر المرتبطة بتحديث نظام تخطيط موارد المؤسسات SAP باستخدام عروض البنية التحتية كخدمة (IaaS) المعتمدة من SAP فقط والتي توفر خيارات RISE وغير RISE على مثيلات Power وx86.
رفع وتحويل أحمال التشغيل إلى السحابة الأولى من نوعها، المصممة لحماية أحمال تشغيل البيانات والذكاء الاصطناعي الأكثر حساسية لديك.
تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من خلال صفحات مقصودة على السحابة الهجينة ملائمة للغرض من أجل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.
تحويل تطبيقاتك إلى حاويات على IBM Cloud، للاستفادة من منصة حاويات OpenShift مدارة بالكامل.
يُمكنك نشر التطبيقات وتشغيلها بطريقة متسقة عبر بيئات الحوسبة المحلية وحوسبة الحافة وبيئات السحابة العامة، التي تتوفر من خلال حل سحابة مدارة وموزّعة - IBM Cloud Satellite.
يمكنك تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال أحدث الممارسات لعمليات التطوير وأدوات التطوير التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يقدم برنامج تسريع عملية الترحيل إلى السحابة حوافز مالية لتعويض تكاليف الترحيل وإرشادات مخصصة من متخصصين في التكنولوجيا مع إمكانية الوصول إلى أنماط الترحيل المثبتة والتعليمات البرمجية والأدوات والبنى القابلة للنشر المصممة خصيصًا لـ IBM Cloud.
يمكنك تسريع مشروع التحوّل الرقمي لإنشاء تجربة سفر جوي مخصصة تجمع كل خدمات العملاء — والبيانات الغنية حول تفضيلات الركاب — في عرض واحد للعملاء.
التحوّل الكبير لمؤسسة IBM CIO لتحويل تطبيقات الأعمال التقليدية الحسّاسة والبنية التحتية إلى منصة سحابة هجينة.
لكي تصبح أكثر استجابة لاحتياجات العملاء، قامت خطوط طيران American Airlines بترحيل بعض تطبيقاتها الحساسة إلى IBM Cloud مع استخدام منهجية جديدة لإنشاء تطبيقات مبتكرة بسرعة إلى جانب تحسين تجربة العملاء.
مع تضمّن التقارير لأكثر من 200 مليار معاملة في نهاية عام 2022، يدرك CaixaBank مدى أهمية توسيع النطاق بشكل آمن وزيادة الكفاءة التشغيلية وتسريع وقت الوصول إلى السوق لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية—كل ذلك مع حماية بيانات العملاء.