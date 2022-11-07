حلول التحوّل السحابي

من أجل تحقيق أفضل نتائج الأعمال التحويلية، يجب أن تكون المؤسسات قادرة على توظيف التطبيقات والبيانات عبر الصفحات المقصودة على السحابة الهجينة الملائمة للغرض.

باستخدام IBM Cloud، تحصل الشركات على الخبرة اللازمة للمشاركة في إنشاء الاستراتيجية الخاصة بتحول السحابة الهجينة، وإزالة المخاطر مع تحقيق نتائج متزايدة على مستوى كل مرحلة من مراحل التحوّل، والتشغيل على نطاق واسع باستخدام مسرّعات منصة سحابية مدمجة.