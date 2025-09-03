IBM Cloud for SAP

حل IaaS هو الوحيد الذي يوفر المثيلات المعتمدة من SAP على Power وIntel x86 (بما في ذلك VMware)[1] ويُتيح للعملاء تسريع الترحيل إلى السحابة دون إعادة تصميم البنية التحتية.
تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية من خلال دمج الذكاء في عمليات الأعمال ذات المهام الحساسة باستخدام watsonx، مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي التي تسرِّع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي لتعزيز الإنتاجية.
دقة أعلى أربع مرات لمثيلات SAP HANA الأكبر من 6 تيرابايت مقارنةً بالسحابات الأخرى، ما يساعد على توسيع البنية التحتية دون الحاجة إلى الإفراط في التوفير.
مع أكثر من 10,000 عميل من عملاء SAP على مدى 50 عامًا يثقون بشركة IBM لتقديم وإدارة أنظمة SAP الخاصة بهم، وأكثر من 300 مشروع SAP S/4HANA تم تنفيذها بواسطة IBM Consulting، نحن شريك استشاري وتقني موثوق به يساعد العملاء على ابتكار وتنفيذ رؤيتهم التحوُّلية.
إدارة تطبيقات SAP وفقًا لاتفاقية مستوى الخدمة التي تناسبك، مع خيارات خدمات مُدارة مرنة تغطي بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها، بما في ذلك تطبيقات RISE with SAP وغيرها التي تدعم عملياتك ذات المهام الحساسة.
تجمع RISE with SAP بين الخدمات القائمة على النتائج، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة مع SAP S/4HANA، ومنصات إضافية لإعادة التفكير في نموذج تشغيل المؤسسة. يوفر IBM Power Virtual Server ميزة فريدة للمؤسسات التي تدير مشهد SAP على خوادم IBM Power. فهو مصمم لتحقيق انتقال أسرع وأكثر سلاسة إلى RISE with SAP.
يمكنك تسريع تحديث سحابة SAP HANA و S/4HANA من خلال ترحيل"مماثل" من البيئة المحلية على Power إلى سحابة متوافقة مع RISE.
نشر SAP HANA وS/4HANA في بيئة VMware SDDC.
نشر SAP HANA وS/4HANA في Intel Virtual Server على بنية VPC التحتية.
نشر SAP HANA وS/4HANA في Intel Bare Metal على بنية VPC التحتية.
نشر SAP HANA وS/4HANA في Intel Bare Metal على البنية التحتية الكلاسيكية.
تسريع عملية نقل بيئة SAP NetWeaver عبر ترحيل "المثل بالمثل" من أنظمة Power المحلية إلى السحابة.
نشر SAP NetWeaver في بيئة VMware SDDC.
نشر SAP NetWeaver في Intel Virtual Server على بنية VPC التحتية.
نشر SAP HANA وS/4HANA في بنية Intel Bare Metal التحتية.
نشر SAP NetWeaver في بنية Intel Bare Metal التحتية.
نقل أعباء عمل SAP المؤسسية إلى السحابة بسرعة وأمان أكبر عبر منظومة شركاء IBM Cloud.
تعرَّف على المزيد حول نشر بيئة SAP على IBM Cloud.