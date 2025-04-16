IBM Cloud Native Academy
تعرَّف على تقنيات السحابة الأصلية وممارسات عمليات التطوير من خلال منصتنا التدريبية العملية التي تُتيح لك التعلم بمفردك.
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منصة تعليمية فريدة من نوعها للتدريب على ممارسات عمليات التطوير

تقدِّم أكاديمية IBM Cloud Native بيئات مختبرية من الدرجة الأولى لتسريع رحلة تعلمك. ومن خلال البيئات المختبرية والمحاكاة الواقعية التي أنشأها مهندسونا الخبراء، ستكتسب الخبرة اللازمة لتحقيق نتائج كبيرة في مؤسستك ومسيرتك المهنية.

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المزايا التي يحصل عليها المستخدم
النمو الوظيفي

طوِّر مسيرتك المهنية مع تعزيز معرفتك بأدوات السحابة الأصلية وممارسات عمليات التطوير.
الاستعداد للشهادات

طبِّق ما ستتعلمه على اختبارات الشهادات المعترف بها في القطاع، مثل شهادة Certified Kubernetes Administrator أو شهادة Terraform Associate.
التعليم المركَّز

توفِّر لك IBM CNA بيئة مُعدة بالكامل حتى تتمكن من التركيز على التعلم.
بنية النظام المحسَّنة

تمكَّن من تصميم وهندسة الأنظمة ذات المرونة وقابلية التوسع من الطراز العالمي من خلال تطبيق ما تعلمته من IBM CNA.
بناء التميز

من خلال إكمال سيناريوهات التحدي، ستنمي حدسك وتكتسب إتقانًا لفن عملك.

المزايا

بيئات آليات تحديد الوصول السيناريوهات المعدة مسبقًا تحديثات وإضافات المحتوى المستمرة محتوى أعدّه خبراء

حالات الاستخدام في الأعمال

من خلال استخدام أكاديمية السحابة الأصلية، يمكن للمؤسسات تمكين فرقها بالمعرفة والمهارات اللازمة لاعتماد تقنيات السحابة الأصلية وممارسات عمليات التطوير بنجاح، ما يعزز في النهاية مرونتها وكفاءتها وقدرتها التنافسية.

التحول الرقمي التعاون عبر الأقسام تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية تحسين عمليات تطوير البرمجيات تعزيز مرونة التطبيقات وقابلية توسعها تحسين تكلفة البنية التحتية
الارتقاء بمهارات القوى العاملة يمكن للشركات التي تهدف إلى رفع مهارات القوى العاملة لديها في تقنيات السحابة الأصلية وعمليات التطوير استخدام Cloud Native Academy لتوفير تدريب شامل وعملي.
لقطات شاشة للمنتج
بيئة المختبر توفِّر أكاديمية IBM Cloud Native Academy بيئة مختبرية عملية حيث يمكنك تطبيق ما تتعلمه بأمان.
التقنيات المشمولة
التسعير 

يتم تقديم IBM Cloud Native Academy في مستويين للتسعير
إمكانية الوصول لمدة عام - 1260 دولارًا أمريكيًا/مستخدم خطة Silver

تمت تغطية أساسيات السحابة الأصلية وعمليات التطوير: Git و Linux و Docker Fundamentals و Docker for Developers و Kubernetes من الأساسيات (Fundamentals) إلى المتوسط (Intermediate) ووصولاً إلى المستوى المتقدم (Advanced).

إصدار Cloud Native Academy Silver
بادر بالشراء الآن إمكانية الوصول لمدة عام - 1980 دولارًا أمريكيًا/مستخدم خطة Gold

البدء بالعمل والإنتاج. تتضمن خطة Gold كل محتوى الخطة Silver بالإضافة إلى: Kubernetes – Advanced II و Kubernetes – Security و Cloud Native Tools و Ansible و Terraform و GitLab.

إصدار Cloud Native Academy Gold
بادر بالشراء الآن المحتوى المخصص إنشاء محتوى مخصص واستضافته

يؤدي المحتوى المخصص إلى إنشاء خط أساس من المعرفة عبر المؤسسات للأدوات والعمليات المعتمدة، ما يؤدي إلى إنشاء مكان عمل أكثر إنتاجية وفاعلية. اسأل عن قدرتنا على تلبية احتياجاتك اليوم.

إصدار Cloud Native Academy Customized
الخطوات التالية

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