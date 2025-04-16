تقدِّم أكاديمية IBM Cloud Native بيئات مختبرية من الدرجة الأولى لتسريع رحلة تعلمك. ومن خلال البيئات المختبرية والمحاكاة الواقعية التي أنشأها مهندسونا الخبراء، ستكتسب الخبرة اللازمة لتحقيق نتائج كبيرة في مؤسستك ومسيرتك المهنية.
طوِّر مسيرتك المهنية مع تعزيز معرفتك بأدوات السحابة الأصلية وممارسات عمليات التطوير.
طبِّق ما ستتعلمه على اختبارات الشهادات المعترف بها في القطاع، مثل شهادة Certified Kubernetes Administrator أو شهادة Terraform Associate.
توفِّر لك IBM CNA بيئة مُعدة بالكامل حتى تتمكن من التركيز على التعلم.
تمكَّن من تصميم وهندسة الأنظمة ذات المرونة وقابلية التوسع من الطراز العالمي من خلال تطبيق ما تعلمته من IBM CNA.
من خلال إكمال سيناريوهات التحدي، ستنمي حدسك وتكتسب إتقانًا لفن عملك.
من خلال استخدام أكاديمية السحابة الأصلية، يمكن للمؤسسات تمكين فرقها بالمعرفة والمهارات اللازمة لاعتماد تقنيات السحابة الأصلية وممارسات عمليات التطوير بنجاح، ما يعزز في النهاية مرونتها وكفاءتها وقدرتها التنافسية.
يتم تقديم IBM Cloud Native Academy في مستويين للتسعير
تمت تغطية أساسيات السحابة الأصلية وعمليات التطوير: Git و Linux و Docker Fundamentals و Docker for Developers و Kubernetes من الأساسيات (Fundamentals) إلى المتوسط (Intermediate) ووصولاً إلى المستوى المتقدم (Advanced).
البدء بالعمل والإنتاج. تتضمن خطة Gold كل محتوى الخطة Silver بالإضافة إلى: Kubernetes – Advanced II و Kubernetes – Security و Cloud Native Tools و Ansible و Terraform و GitLab.
يؤدي المحتوى المخصص إلى إنشاء خط أساس من المعرفة عبر المؤسسات للأدوات والعمليات المعتمدة، ما يؤدي إلى إنشاء مكان عمل أكثر إنتاجية وفاعلية. اسأل عن قدرتنا على تلبية احتياجاتك اليوم.
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