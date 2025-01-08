ما المقصود بأتمتة الشؤون المالية؟

أتمتة الشؤون المالية هو استخدام التقنية لتبسيط العديد من المهام المالية وإنتاج أعضاء فريق مالي أكثر كفاءة.

تتعرض الإدارات المالية لضغوط لتقديم القيمة بكفاءة. يُتيح استخدام تقنيات الأتمتة للفرق المالية التركيز على قرارات الأعمال الأكثر أهمية.

تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء مهام سير عمل أكثر قوة وتعزيز عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالعمليات المالية. توفر للفرق المالية وقتًا إضافيًا وتمكّنهم من اتخاذ قرارات أكثر ذكاء وتلبية احتياجات أعمالهم.

يحتاج المديرون الماليون وقادة الشؤون المالية الآخرون إلى العمل مباشرةً مع بقية الإدارة العليا وفرق تكنولوجيا المعلومات في مبادرات التحول الرقمي. الهدف من ذلك هو تطوير الاستراتيجية الصحيحة لاحتياجات الأتمتة الخاصة بهم، ودمج برامج أتمتة الشؤون المالية لتحقيق أهدافهم. ويساعد تنفيذ الأتمتة المالية في إدارة الموارد وتجنب العمل اليدوي غير الضروري.

على سبيل المثال، تقوم فرق IBM® الخاصة بتسعير المعاملات حول العالم بمعالجة حوالي 100000 عرض اشتراك أو تجديد أو ترقية سنويًا، وتتفاعل مع كل مشترك أربع مرات في المتوسط. إن أتمتة عدة مكونات من قرارات التسعير، مثل جمع البيانات، والحسابات، وإدخال البيانات، وفرت 35000 ساعة عمل بشرية سنويًا. أهم ما في الأمر، أن هذا المشروع قلل متوسط وقت دورة عرض الأسعار بنسبة 75%.

في الواقع، هناك العديد من المهام المتكررة التي يمكن للآلات القيام بها دون الحاجة إلى تدخل بشري. تختلف كل مؤسسة عن الأخرى ، لذلك تتطلب استراتيجية للأتمتة لتحديد العمليات اليدوية التي تتطلب البشر والتي يمكن التعامل معها بواسطة حلول الأتمتة.