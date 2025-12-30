تعزيز الابتكار المالي باستخدام Microsoft Dynamics 365

تعمل شركتا Les Mills وIBM على تعزيز الكفاءة والأتمتة من خلال تحويل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

الحفاظ على كفاءة تخطيط موارد المؤسسات: الصيانة والابتكار والحفاظ على المرونة

تُعَد Les Mills شركة عالمية للياقة البدنية تقدِّم برامج جماعية قائمة على العلوم، وحلول لياقة رقمية غامرة، وبرامج تحقق نتائج مثبتة.

لدعم توسعها العالمي السريع، سعت الشركة إلى تحديث وتوحيد الأنظمة المجزأة. كانت الفِرق المالية تعتمد على Microsoft Dynamics AX 2009 الذي يعمل على بنية تحتية محلية قديمة، مع سير عمل يدوي قائم على الأوراق. وقد أدَّت معالجة المدفوعات يدويًا عبر عدة مزوِّدين إلى تقارير غير متسقة، ما تسبب في حدوث تأخيرات وفقدان بعض التفاصيل وحدوث مشكلات في التسوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت إدارة فوترة الاشتراكات والاعتراف بالإيرادات تتم خارج النظام، ما زاد من مخاطر الأخطاء وعمليات التدقيق غير المواتية.

تزايدت كل أوجه القصور وعدم الرضا هذه مع نمو قاعدة مستخدمي الشركة بعد الاستحواذ على الفروع الجديدة. ورأت Les Mills الحاجة الملحة إلى نظام ERP سحابي وقابل للتوسع لتوحيد العمليات المالية العالمية، وتحسين إدارة الامتثال، وتعزيز الكفاءة.

%50 الكفاءة في تسجيل القيود الختامية الشهرية. %50 انخفاض في الجهد المبذول في المحاسبة داخل الشركة. حوالي 50% الوقت الذي تم توفيره.
استنادًا إلى شراكة تمتد لأكثر من سبع سنوات، قدمت IBM منصة مالية حديثة ومؤتمتة لشركة Les Mills، حيث تعمل على تعزيز الكفاءة والامتثال وقابلية التوسع لتحقيق تأثير ملموس.
تعزيز الأتمتة والابتكار

بالتعاون مع IBM® Consulting، شرعت Les Mills في تحوُّل مالي عالمي من خلال استخدام حل Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations الحديث بدلًا من Microsoft Dynamics AX 2009، مع توحيد العمليات وتمكين التوسع عبر عدة مناطق جغرافية.

استنادًا إلى هذا الأساس، قامت Les Mills بأتمتة محاسبة الاستحقاقات لنهاية الشهر وفق IFRS 15 من خلال التكامل السلس لفوترة الاشتراكات من Les Mills Plus (LM+)، ما أدَّى إلى تحسين إدارة الامتثال والدقة. علاوةً على ذلك، قامت الشركة بأتمتة التسويات المصرفية من خلال تكاملها مع بنكَي HSBC وASB، ما أدَّى إلى تسريع عمليات الإغلاق الشهري وتقليل الجهد اليدوي.

استكمالًا لرحلة الابتكار، قدَّمت الشركة أساليب تسوية حديثة وMicrosoft Copilot لتوفير رؤًى مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الإنتاجية. وقد أسهمت التحسينات المستمرة، مثل تكامل مدفوعات المبيعات عبر الويب وأتمتة رسوم التأخير، في تعزيز المنظومة المالية الرقمية لديهم بشكل أكبر.
مع IBM، تحصل على خبرة مثبتة وكفاءة في التكلفة ومنصة للابتكار.
تحقيق انخفاض التكاليف وتحسين الإنتاجية

نتيجةً لتحوُّل الأنظمة المالية، حققت Les Mills نتائج تشغيلية ومالية قوية.

  • أدَّى نقل إدارة نظام Microsoft Dynamics AX 2009 المحلي إلى IBM إلى تحقيق وفورات في التكاليف تبلغ حوال 50% وتحسين خيارات الترخيص.

  • وأسهم تطبيق Microsoft Dynamics 365 بوظائف موحَّدة في تبسيط عمليات النشر، وخفض إجمالي تكلفة الملكية، وزيادة الكفاءة عبر العمليات العالمية.

  • وأدَّت أتمتة عمليات فوترة الاشتراكات والاعتراف بالإيرادات والتسويات المصرفية عبر أتمتة استيراد الكشوفات إلى تقليل وقت المعالجة بنسبة تصل إلى 70%، وتسريع إغلاق نهاية الشهر، وتحسين الدقة وإدارة الامتثال.

  • أتاح تمكين التقارير في الوقت الفعلي رؤية مالية فورية لمراكز التكلفة، وساعد على تعزيز الضوابط وتقليل العمل اليدوي.

  • ساهَم تبسيط عمليات الإغلاق المالي في تحسين المرونة التشغيلية وتحقيق كفاءة بنسبة 50% في قيود نهاية الشهر.

  • أدّى تقليل تعقيد التسوية إلى تقليل جهد المحاسبة بين الشركات بنسبة 50% وتعزيز الشفافية بين الشركات.

  • ساهَم تسريع عمليات الإيرادات عبر أتمتة خدمات الإيرادات ضمن +LM في تحسين استخدام الموارد وتحقيق وفورات زمنية تصل إلى 50%.

مدعومة بخبرة IBM ونهجها القائم على الأتمتة، تعمل Les Mills الآن بمرونة وقابلية للتوسع وثقة أكبر لدفع الابتكار والنمو المستمر.
نبذة عن Les Mills

تُعَد Les Mills شركة لياقة بدنية عالمية تتعاون مع أكثر من 20,000 نادٍ حول العالم. وتقدِّم تدريبات جماعية مستندة إلى العلوم، وحلول لياقة رقمية غامرة، وبرامج شهيرة مثل BODYPUMP وBODYCOMBAT. انطلاقًا من مهمتها المتمثلة في بناء كوكب أكثر صحة، تجمع شركة Les Mills بين الموسيقى والحركة والتقنية لإلهام الملايين حول العالم.

مكونات الحل IBM® Consulting خدمات الاستشارات المالية من IBM
توسيع نطاق الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي

تمكِّن IBM Consulting المؤسسات من خلال استراتيجيات البيانات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للمالية والمحاسبة. من البنى الحديثة للبيانات إلى عمليات "الشراء إلى الدفع" المؤتمتة وإعداد التقارير، تقدِّم IBM Consulting رؤًى موثوقًا بها وكفاءة وإدارة للامتثال وابتكارًا قابلًا للتوسع عبر العمليات.

