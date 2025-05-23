بدأ الفريق المالي في شركة IBM بمعالجة تحدٍ طويل الأمد يتعلق بإدخالات دفتر اليومية قبل بضع سنوات. في ذلك الوقت، كانت العملية يدوية للغاية ومتكررة وتستغرق وقتاً طويلاً - تتطلب جمع البيانات من أنظمة متعددة وفحوصات مكثفة لتقليل الأخطاء، خاصة خلال فترات الذروة المالية. وقد وضع ذلك عبئًا كبيرًا على المحللين وتطلب دعمًا مستمرًا من IBM Consulting. في البداية، قام الفريق بتنفيذ أتمتة العمليات الآلية (RPA) لتبسيط أجزاء من سير العمل. وبناءً على هذا الأساس، أطلق الفريق مبادرة jobotx في عام 2024، والتي تهدف إلى توسيع قدرات الأتمتة باستخدام IBM watsonx Orchestrate وIBM Apptio Enterprise Business Management (EBM). وقد عالجت هذه الأدوات المشكلات المستمرة مثل التحقق من عدم اتساق البيانات، وتأخر الدورة الزمنية، وقابلية التوسع. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الآلية وتحديد أولويات الأتمتة القائمة على التكلفة، بدأت IBM في توحيد معالجة دفاتر اليومية وتسريعها عبر المناطق بطريقة أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف.
وقد استخدم فريق الشؤون المالية في شركة IBM حل IBM Apptio EBM لتحليل بيانات دفتر الأستاذ للسنة بأكملها وتحديد فرص الأتمتة، ثم استفاد من watsonx.ai لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحليل السبب الأساسي. ثم قاموا بعد ذلك بنشر منصة IBM watsonx Orchestrate ودمجها مع أتمتة العمليات الآلية (RPA) للتحقق من صحة المدخلات مقابل دفتر الأستاذ، وتحسين خطوات العملية وإنشاء بيانات دفتر اليومية من أجل المراجعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق الحل ليشمل الكشف عن الحالات الشاذة في الوقت الفعلي لتحسين دقة السجلات المالية قبل تقديمها. مكّنت نماذج الأتمتة المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Jobotx من التكيف الديناميكي مع السياسات المالية المتغيرة.
قام فريق الشؤون المالية بشركة IBM وفريق Jobotx التابع لشركة IBM معًا بتحديد الخطوات اليدوية المتكررة لإدخال دفتر اليومية إلى مساعد watsonx Orchestrate. وقد اختار الفريق watsonx Orchestrate لتبسيط العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودفع عجلة النمو في بيئة آمنة وقابلة للتوسع. ثم قام Watsonx Orchestrate بتفسير هذه الإدخالات وتحويلها إلى أوامر دقيقة لأتمتة العمليات الآلية. بعد موافقة المدير المالي، يقوم watsonx Orchestrate بجدولة الأوامر المؤتمتة للإرسال إلى دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ أثناء الختام المالي. كما عمل الحل أيضًا بشكل جيد مع IBM Business Automation Workflow لتقديم لوحة معلومات ديناميكية في الوقت الفعلي، مما يمكّن المحللين الماليين من تنفيذ إدارة الاستثناءات في الوقت المناسب.
أدى تطبيق الحل في أوائل عام 2025 إلى تمكين فريق الشؤون المالية في IBM من زيادة الدقة مع توفير الوقت لمزيد من العمل الاستراتيجي وتحسين الكفاءة بشكل عام. كجزء من مبادرة Jobotx، سيستمر الفريق في تحسين دقة الأتمتة ودمج المنصة مع المزيد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتوسيع نطاق الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لفرق الشؤون المالية على مستوى العالم.
نجح فريق الشؤون المالية في IBM في أتمتة عملية إدخال دفتر اليومية الخاصة بهم من خلال الاستفادة من النماذج الموجودة على watsonx.ai، مما أدى إلى توفير كبير في الوقت والتكاليف. باستخدام النظام الجديد، يمكن للمحللين الماليين الآن التركيز على المزيد من المهام الاستراتيجية. وبالإضافة إلى ذلك، شهد الفريق انخفاضاً في معدل الأخطاء وتحسناً في الكفاءة العامة.
وفقًا لفريق الشؤون المالية، "من خلال أتمتة مسارات العمل الشاقة باستخدام watsonx Orchestrate والاستفادة من الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي يوفرها Jobotx، أصبح بإمكاننا الآن توفير وقت موظفينا للتركيز على المزيد من العمل الاستراتيجي وتطويرهم، مع تحسين الكفاءة الإجمالية للعمليات."
لاحظ الفريق أيضًا الفوائد التالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التنفيذ:
واستشرافاً للمستقبل، يخطط فريق الشؤون المالية لاستمرار الاستفادة من الذكاء الاصطناعي و watsonx.ai لأتمتة عمليات الأعمال الأخرى وتحسين الإنتاجية الإجمالية. تشمل خطط التوسع أيضاً التكامل العميق مع تطبيقات مالية إضافية وتوسيع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي لتغطية تقييمات المخاطر ومراقبة الامتثال.
IBM هي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في التقنية والاستشارات مقرها في أرمونك، نيويورك، وتقدم خدماتها للعملاء على مستوى العالم. تأسست شركة IBM في عام 1911، وهي واحدة من أكبر شركات التقنية وأكثرها عراقة في العالم، ولديها مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. مع أكثر من 270000 موظف في جميع أنحاء العالم وعائدات سنوية تتجاوز 60 مليار دولار أمريكي، تُعد شركة IBM شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث تقدم حلولاً مبتكرة للشركات والحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
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