الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 إدارة الأجهزة المحمولة للحكومة
النشر على أكبر عدد ممكن من الأجهزة والتطبيقات والمستخدمين حسب الحاجة، وتقييم المخاطر الإلكترونية تلقائيًا باستخدام IBM MaaS360®.
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رسم توضيحي يُظهر أجهزة ذكية متنوعة متصلة بمبنى حكومي
رقمنة البنية التحتية بالاستعانة بإدارة الأجهزة والتطبيقات والبيانات

دمج نهج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) ضمن استراتيجيتك الأوسع للأمن الإلكتروني والبنية التحتية. ابدأ بقدرات إدارة الأجهزة الأساسية وأضف أدوات أكثر تقدمًا بسهولة عندما تزيد احتياجاتك. IBM MaaS360 هو نظام إدارة للأجهزة وحل أمني سهل الاستخدام يدير أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والتطبيقات. تقدم الإدارة المدمجة للتهديدات حماية لكل من موظفي الخدمة العامة العاملين في المقرات والعاملين عن بُعد من التهديدات الداخلية وهجمات التصيد عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. تقيِّم قدرات تحليلات الذكاء الاصطناعي مخاطر الأمن الإلكتروني وتكتشف التهديدات الإلكترونية، وتصد الهجمات الخبيثة.

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المزايا إدارة شاملة للأجهزة

دعم الأجهزة المملوكة للحكومة وأجهزة نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، وكذلك مبادرات العمل عن بُعد وتقنية المعلومات الخضراء والمنصات السحابية أولاً.

 الالتزام باللوائح الحكومية

استخدم برامج تساعدك على تحقيق المعايير الأمنية الخاصة بمنظمتك ومرخصة من FedRAMP و FISMA.

 حماية الأجهزة وإدارة الإنفاق

مراقبة المخاطر وتنفيذ السياسات الأمنية وإدارة استخدام الأصول والتراخيص واستخدام البيانات.
الحماية والأتمتة تحديث إدارة أمن منظمتك الإلكتروني وأجهزتها باستخدام حل SaaS يتسم بالمرونة والنضج لإدارة نقاط النهاية الموحدة. تتيح لك القدرات المدمجة ضمن MaaS360 لإدارة التهديدات إمكانية الكشف عن التهديدات وأتمتة الاستجابة عليها، وتشمل إعداد السياسات لأمن الأجهزة المحمولة الحكومية. تعرف على المزيد العمل بأنظمة تشغيل متنوعة

إدارة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيل متنوعة.

 منع فقدان البيانات

حماية البيانات الحساسة بآلية تحديد الوصول المشفرة.

 تبسيط الامتثال

وضع سياسات لتلبية اللوائح الحكومية.

 إدارة التهديدات

أتمتة المعالجة عبر المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات.

 تحديد المخاطر

التعامل مع سلوكيات المستخدم غير الآمنة قبل أن يتم استغلالها.

 إدارة المحتوى والتطبيقات

تمكين إدارة دورة حياة التطبيقات الشاملة وبسيطة الاستخدام.
استخدم برامج تساعدك على تحقيق المعايير الأمنية الخاصة بمنظمتك ومرخصة من FedRAMP و FISMA. شون فروم المؤسس المشارك ونائب الرئيس شركة G2SF Inc. أثناء إجراء الاختيار، اختبرنا منتجين، وتبين أن MaaS360 هو الأكثر سهولة في الاستخدام. إحدى الميزات الإضافية في MaaS360، على سبيل المثال، هي أنه يوفر أيضًا شبكة إنترانت على منصته المحمولة. أشيل أليميار مدير مشروعات تقنية المعلومات مجلس مياه دلفلاند الآن مع MaaS360، عند عودة الجهاز اللوحي، يمكننا إجراء إعادة ضبط المصنع لمسح بيانات المقترض دون فقدان الصورة المحملة مسبقًا. جيسون توتين مدير التطوير الرقمي والتعليم خدمة مكتبة ليدز
دراسات حالة تُبقي G2SF نقاط النهاية الحكومية آمنة باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المزودة بالذكاء الاصطناعي.

تعتمد شركة خدمات تقنية المعلومات على استخدام Watson للتحليلات شبه الفورية لتقديم تجارب آمنة للعملاء الحكوميين.

 تؤمن Independent Health المعلومات الشخصية لـ 400,000 من أعضائها.

احتاجت شركة Independent Health إلى طريقة للحفاظ على أمن المعلومات الصحية الشخصية (PHI) لأفرادها العاملين في قسم الرعاية الصحية، مع دعم طلبات مستخدمي الأجهزة المحمولة للوصول إلى موارد العمل في أي وقت ومن أي مكان.
تُعَد خدمة مكتبة ليدز جزءًا من مبادرة المدينة للرقمنة 100%.

يجعل نظام مكتبة المدينة إعارة الأجهزة اللوحية والتدريب عليها أكثر سهولة، بينما يحمي بيانات المستعيرين.
الصناعات الأخرى التي تحظى بالتركيز الرعاية الصحية

مساعدة المؤسسات الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الامتثال لمعايير HIPAA/HITECH، وتحسين حماية البيانات.

 التوزيع

تول إدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض معينة ونقاط النهاية المعتادة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.

 التجزئة

حماية بيانات العملاء وتبسيط إدارة الأجهزة المحمولة في مجال البيع بالتجزئة عبر تنفيذ استراتيجيات القنوات المتعددة.
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يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيف يساهم في تطوير احتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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