دمج نهج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) ضمن استراتيجيتك الأوسع للأمن الإلكتروني والبنية التحتية. ابدأ بقدرات إدارة الأجهزة الأساسية وأضف أدوات أكثر تقدمًا بسهولة عندما تزيد احتياجاتك. IBM MaaS360 هو نظام إدارة للأجهزة وحل أمني سهل الاستخدام يدير أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والتطبيقات. تقدم الإدارة المدمجة للتهديدات حماية لكل من موظفي الخدمة العامة العاملين في المقرات والعاملين عن بُعد من التهديدات الداخلية وهجمات التصيد عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. تقيِّم قدرات تحليلات الذكاء الاصطناعي مخاطر الأمن الإلكتروني وتكتشف التهديدات الإلكترونية، وتصد الهجمات الخبيثة.
دعم الأجهزة المملوكة للحكومة وأجهزة نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، وكذلك مبادرات العمل عن بُعد وتقنية المعلومات الخضراء والمنصات السحابية أولاً.
استخدم برامج تساعدك على تحقيق المعايير الأمنية الخاصة بمنظمتك ومرخصة من FedRAMP و FISMA.
مراقبة المخاطر وتنفيذ السياسات الأمنية وإدارة استخدام الأصول والتراخيص واستخدام البيانات.
إدارة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيل متنوعة.
حماية البيانات الحساسة بآلية تحديد الوصول المشفرة.
وضع سياسات لتلبية اللوائح الحكومية.
أتمتة المعالجة عبر المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات.
التعامل مع سلوكيات المستخدم غير الآمنة قبل أن يتم استغلالها.
تمكين إدارة دورة حياة التطبيقات الشاملة وبسيطة الاستخدام.
تعتمد شركة خدمات تقنية المعلومات على استخدام Watson للتحليلات شبه الفورية لتقديم تجارب آمنة للعملاء الحكوميين.
احتاجت شركة Independent Health إلى طريقة للحفاظ على أمن المعلومات الصحية الشخصية (PHI) لأفرادها العاملين في قسم الرعاية الصحية، مع دعم طلبات مستخدمي الأجهزة المحمولة للوصول إلى موارد العمل في أي وقت ومن أي مكان.
يجعل نظام مكتبة المدينة إعارة الأجهزة اللوحية والتدريب عليها أكثر سهولة، بينما يحمي بيانات المستعيرين.
مساعدة المؤسسات الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين الطبيين، والمساعدة في الامتثال لمعايير HIPAA/HITECH، وتحسين حماية البيانات.
تول إدارة وحماية الأجهزة المصممة لأغراض معينة ونقاط النهاية المعتادة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.
حماية بيانات العملاء وتبسيط إدارة الأجهزة المحمولة في مجال البيع بالتجزئة عبر تنفيذ استراتيجيات القنوات المتعددة.