استخدم برامج تساعدك على تحقيق المعايير الأمنية الخاصة بمنظمتك ومرخصة من FedRAMP و FISMA. شون فروم المؤسس المشارك ونائب الرئيس شركة G2SF Inc. أثناء إجراء الاختيار، اختبرنا منتجين، وتبين أن MaaS360 هو الأكثر سهولة في الاستخدام. إحدى الميزات الإضافية في MaaS360، على سبيل المثال، هي أنه يوفر أيضًا شبكة إنترانت على منصته المحمولة. أشيل أليميار مدير مشروعات تقنية المعلومات مجلس مياه دلفلاند الآن مع MaaS360، عند عودة الجهاز اللوحي، يمكننا إجراء إعادة ضبط المصنع لمسح بيانات المقترض دون فقدان الصورة المحملة مسبقًا. جيسون توتين مدير التطوير الرقمي والتعليم خدمة مكتبة ليدز