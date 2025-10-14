تحويل أعمالك باستخدام حل لإدارة الأجهزة المحمولة جاهز للمستقبل
تم تصميم IBM® MaaS360 Fast Start خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. يقدِّم هذا الحل لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) تجربة سلسة وبديهية تُتيح إعداد الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل iOS وAndroid بسرعة، وتطبيق إعدادات الأمان وتوزيع التطبيقات خلال دقائق معدودة.
تشغيل هواتف iPhone وAndroid الخاصة بفريقك خلال دقائق عبر تسجيل بسيط ومؤتمت.
بدء الحماية منذ اليوم الأول باستخدام سياسات مُعَدة مسبقًا تتماشى مع أفضل ممارسات الصناعة، دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية.
التحكم في الأجهزة، وتحديث الإعدادات ومشاركة التطبيقات من لوحة معلومات بسيطة يمكن لأي شخص استخدامها.
إضافة أجهزة وميزات جديدة كلما احتجت إليها - دون تعطُّل أو عناء إضافي.
|التفاصيل
المتصفحات المدعومة
يدعم IBM MaaS360 Fast Start الإصدار الحالي بالإضافة إلى آخر إصدارين (باستثناء Internet Explorer) من المتصفحات التالية:
معلومات وكيل iOS
IBM MaaS360 Fast Start لأجهزة iOS 15.0 فما أعلى.
معلومات وكيل Android
IBM MaaS360 Fast Start لأجهزة Android 7.0 فما أعلى.