تقدِّم IBM للشركات التي تسعى لتسريع رحلتها إلى سحابة AWS مزيجًا فريدًا من الخدمات الاستشارية، والتكامل، وتنفيذ التقنيات، والخدمات الأمنية المُدارة، وقدرات تقنية أمنية في مكان واحد.



تعمل IBM Security مع مؤسستك كامتداد لفريقك، وتقدِّم حلولًا متقدمة وإرشادات من خبراء لحماية بيئة AWS السحابية لديك. ونساعدك على الاستفادة من الضوابط الأصلية لدى AWS مع مواءمتها مع برامج الأمن المؤسسي لديك لتبسيط الرؤية وتوحيدها.