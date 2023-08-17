من خلال التعاون بين كلٍ من IBM و AWS، ستتمكن من تحقيق القيمة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي الكامنة في أعمالك بسرعة وبكل ثقة مع قابلية التوسع.
تُعدّ IBM و Adobe شريكين في ابتكار تجارب عملاء جديدة. تُعدّ IBM أحد شركاء Adobe في مجال التقنية والخدمات، وحصلت على جائزتين من جوائز Adobe Digital Experience لأفضل شريك لعام 2024 بفضل قدراتها الاستشارية في جميع تقنيات Adobe Cloud السحابية الثلاثة.
تُعدّ IBM شريك دورة حياة كاملة للمنتجات بما تقدمه من حلول SAP و IBM الشاملة، وبفضل خبرتها العميقة فيالاستشارات والتقنية التي تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والأتمتة والخصائص الأمنية.
تقدم كلٌ من IBM و Microsoft لعملائهما حلولاً مشتركة لتحسين التكاليف وزيادة الإنتاجية والمرونة للصمود وقت الأزمات، من خلال تسريع مسيرة تنفيذ التقنيات السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي لدى الشركتين. تم تكريم شركة IBM في عام 2023 بجائزة شريك العام من Microsoft في 13 فئة، شملت جائزة GSI Growth Champion بالولايات المتحدة.
مع IBM و Salesforce، يمكنك اتخاذ قرارات أذكى بسرعة أكبر. يعمل IBM Consulting و Salesforce مع عملائنا المشتركين لتسريع التحول في الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تقدم IBM حلولاً لصناعة تقنية المعلومات وعمليات الأعمال في الاستشارات والتنفيذ والخدمات المُدارة، باستخدام منصات Oracle ذات التقنيات الناشئة، كالتعلم الآلي، وأتمتة العمليات الآلية (RPA) وإنترنت الأشياء (IoT) وسلسلة الكتل.
تتعاون كلٌ من IBM مع Samsung لتحقيق التحول في مجال الأعمال والتقنية بمفهوم جديد. وفي هذه الشراكة يتم إجراء أبحاث رائدة للمشاركة في إنشاء حلول مفتوحة ومبتكرة وآمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي — مما يؤدي إلى الجمع بين التقنيات السحابية والشبكية والكفاءات البشرية بطرق لم يمكن تصورها من قبل.