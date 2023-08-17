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اكتشف قوة الشراكة مع IBM. من خلال تعاوننا المشترك سنتفوق في تصميم ونشر وإدارة حلول شاملة لمواجهة تحديات أعمال عملائنا، وتسريع النمو وتوسيع استخدام المؤسسة للذكاء الاصطناعي.
منظر علوي لشخصين يجلسان على طاولة وينظران إلى شاشة كمبيوتر محمول 

في حالة Salesforce لعام 2023–2024، سترى مَن الذي نجح في إحراز قيمة أكبر من منصة Salesforce وكيف تسنى له ذلك.

 اقرأ تقرير حالة Salesforce
IBM و AWS

من خلال التعاون بين كلٍ من IBM و AWS، ستتمكن من تحقيق القيمة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي الكامنة في أعمالك بسرعة وبكل ثقة مع قابلية التوسع.

 تعرّف على الشراكة الاستراتيجية بين AWS و IBM اكتشف IBM Consulting® من أجل AWS نجحت IBM في توسيع watsonx على AWS: من خلال التكامل بين ™Watsonx.governance و Amazon Sagemaker
IBM و Adobe

تُعدّ IBM و Adobe شريكين في ابتكار تجارب عملاء جديدة. تُعدّ IBM أحد شركاء Adobe في مجال التقنية والخدمات، وحصلت على جائزتين من جوائز Adobe Digital Experience لأفضل شريك لعام 2024 بفضل قدراتها الاستشارية في جميع تقنيات Adobe Cloud السحابية الثلاثة.

 تعرّف على الشراكة الاستراتيجية بين IBM و Adobe استكشف IBM Consulting من أجل Adobe اتخذت IBM وشركة طيران الرياض مزيدًا من خطوات التعاون بينهما لإثراء تجارب السفر وإعطائها معنى جديدًا
IBM و SAP

تُعدّ IBM شريك دورة حياة كاملة للمنتجات بما تقدمه من حلول SAP و IBM‎ الشاملة، وبفضل خبرتها العميقة فيالاستشارات والتقنية التي تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والأتمتة والخصائص الأمنية.

 

 تعرّف على الشراكة الاستراتيجية بين IBM و SAP اكتشف IBM Consulting من أجل SAP تخطط IBM و SAP لتوسيع نطاق التعاون لمساعدة العملاء على أن يصبحوا من مؤسسات الجيل التالي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
IBM و Microsoft

تقدم كلٌ من IBM و Microsoft لعملائهما حلولاً مشتركة لتحسين التكاليف وزيادة الإنتاجية والمرونة للصمود وقت الأزمات، من خلال تسريع مسيرة تنفيذ التقنيات السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي لدى الشركتين. تم تكريم شركة IBM في عام 2023 بجائزة شريك العام من Microsoft في 13 فئة، شملت جائزة GSI Growth Champion بالولايات المتحدة.

 استكشف خدمات IBM الاستشارية لشركة Microsoft نجحت كلٌ من IBM و Microsoft في تمكين التحول على مستوى المؤسسة ليصبح واقعًا ملموسًا تتعاون شركة IBM مع Microsoft لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي
IBM و Salesforce

مع IBM و Salesforce، يمكنك اتخاذ قرارات أذكى بسرعة أكبر. يعمل IBM Consulting و Salesforce مع عملائنا المشتركين لتسريع التحول في الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 اكتشف IBM Consulting من أجل Salesforce تقرير حالة Salesforce لعام 2023–2024: اكتشف كيف نجح 50% من أكبر عملاء Salesforce في إحداث نقلة نوعية في خدمة العملاء بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
IBM وOracle

تقدم IBM حلولاً لصناعة تقنية المعلومات وعمليات الأعمال في الاستشارات والتنفيذ والخدمات المُدارة، باستخدام منصات Oracle ذات التقنيات الناشئة، كالتعلم الآلي،  وأتمتة العمليات الآلية (RPA) وإنترنت الأشياء (IoT) وسلسلة الكتل.

 اكتشف IBM Consulting من أجل Oracle منصة أعمال IBM Cognitive Enterprise لسحابة Oracle تقييم مدى تأثير IBM Cloud لصالح Oracle: احصل على تحليل مفصل مؤتمت لما يمكن أن تتوقعه من نقل تطبيقات Oracle المحددة الخاصة بك إلى التقنية السحابية
IBM و Samsung

تتعاون كلٌ من IBM مع Samsung لتحقيق التحول في مجال الأعمال والتقنية بمفهوم جديد. وفي هذه الشراكة يتم إجراء أبحاث رائدة للمشاركة في إنشاء حلول مفتوحة ومبتكرة وآمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي — مما يؤدي إلى الجمع بين التقنيات السحابية والشبكية والكفاءات البشرية بطرق لم يمكن تصورها من قبل.

 تتعاون كلٌ من IBM و Samsung لنشر الحاويات على أحدث إصدارات نظام التشغيل Android بطريقة قابلة للتوسع وآمنة
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