تقدم كلٌ من IBM و Microsoft لعملائهما حلولاً مشتركة لتحسين التكاليف وزيادة الإنتاجية والمرونة للصمود وقت الأزمات، من خلال تسريع مسيرة تنفيذ التقنيات السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي لدى الشركتين. تم تكريم شركة IBM في عام 2023 بجائزة شريك العام من Microsoft في 13 فئة، شملت جائزة GSI Growth Champion بالولايات المتحدة.