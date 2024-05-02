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الشراكات الاستراتيجية

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الشراكة بين IBM وAWS

شركتا IBM و AWS تجمعهما شراكة ثنائية وطيدة تعود بالنفع على الشركات الاستشارية وشركات تكامل الأنظمة وموزعي منتجات شركة IBM وبائعيها المعتمدين، وتُمكّن العملاء من اختيار كيفية شراء حلولنا المشتركة وتنفيذها.

استكشف IBM Consulting for AWS استكشف تقنية IBM Software على AWS

إعلان صدر مؤخرًا: فازت شركة IBM بأربع جوائز من جوائز أفضل شريك لعام 2024 وتأهلت إلى نهائيات جائزة خامسة

فائزة بجائزة - أفضل شريك تعاون لهذا العام - على مستوى العالم
فائزة بجائزة - أفضل شريك تصميم لهذا العام - على مستوى العالم
فائزة بجائزة - أفضل شريك استشاري لهذا العام - جبال الألب
فائزة بجائزة - أفضل شريك استشاري لهذا العام – دول الشمال
متأهلة لنهائيات جائزة - أفضل شريك استشاري لهذا العام - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
 

تُحقق الشراكة بين IBM و AWS و Red Hat مزيجًا فريدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة والبنية التحتية والتقنيات مفتوحة المصدر الرائدة في مجال المؤسسات. استفد من خدمات Amazon Web Services (AWS) و IBM واستمتع بالقيمة التي سيضيفها الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أعمالك بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع وبثقة أكثر. احصل على منتجات IBM الأفضل في فئتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، من حيث التحسين والاستدامة والأمان، بما في ذلك مجموعة watsonx كاملة، المتوفرة أيضًا على متجر AWS. يمكنك أتمتة عملية إدارة المخاطر باستخدام watsonx.governance، المدمجة الآن في منصة Amazon SageMaker، والتي من شأنها تبسيط سير العمل الشفاف والمسؤول ودعم التزامات الامتثال.

 يمكن الآن نشر نماذج IBM Granite Code على منصتي Amazon Bedrock و Amazon SageMaker

شركتا IBM وAWS تكشفان عن إنجاز جديد يساعد الشركات على تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول
أبرز نقاط الشراكة 65 منتجًا متوفرًا على متجر AWS

تمتلك شركة IBM 65 قائمة منتجات، بها 29 عرضًا من عروض البرمجيات كخدمة، متوفرة على متجر AWS، ما يسمح للعملاء باستخدام السرعة وإمكانات الشراء المبسّطة. كما أطلقت شركة IBM مؤخرًا 15 من الخدمات والأصول المميزة الجديدة مقدمة من IBM Consulting على متجر AWS.

 تتوفر برامج IBM في 98 دولة حول العالم على متجر AWS

تعمل شركة IBM على تلبية طلبات العملاء والشركاء من خلال مساعدة العملاء على الحصول على تقنيات وخدمات IBM التي يحتاجونها من خلال متجر AWS في جميع أنحاء العالم.

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 أكثر من 24000 شهادة سارية من شهادات AWS

حصلت شركة IBM Consulting على أكثر من 24000 شهادة من شهادات AWS في العديد من مجالات التخصص. تثبت هذه الشهادات خبرة شركة IBM التقنية على سحابة AWS. كما أن شركة IBM لديها أكثر من 21000 خبيرًا ماهرًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

 30 شهادة كفاءة

بوصفها شريكًا مميزًا لشركة AWS، تمتلك شركة IBM 25 شهادة كفاءة من شركة AWS بالإضافة إلى 18 شهادة تحقق من سلامة الخدمة. IBM هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير التقنيات والخدمات للمؤسسات على متجر AWS.

 فائزة بأربع جوائز من جوائز أفضل شريك لعام 2024
  • أفضل شريك تعاون لهذا العام – على مستوى العالم
  • أفضل شريك تصميم لهذا العام – على مستوى العالم
  • أفضل شريك استشاري لهذا العام - جبال الألب
  • أفضل شريك استشاري لهذا العام – دول الشمال  
 متأهلة لنهائيات جائزة من جوائز أفضل شريك لعام 2024
  • أفضل شريك استشاري لهذا العام - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

تسريع النتائج

اقرأ المزيد عن حلول وخدمات IBM|AWS التي تُحقق قيمة لشركتك.

الذكاء الاصطناعي التوليدي الأتمتة تحديث الأمان الاستدامة المطور
الإصدارات التجريبية المجانية على منصة AWS

احصل على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من برامج IBM على متجر AWS
شراء برامج IBM وخدماتها من متجر AWS

تعمل شركتا IBM و AWS معًا على تعزيز شراكتهما الإستراتيجية الرائدة في المجال، وتلبية طلبات العملاء والشركاء من خلال مساعدة العملاء على الحصول على تقنيات وخدمات IBM التي يحتاجونها من خلال متجر AWS في 98 دولة. يُزيد هذا التوسع العالمي من إمكانية الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الرائدة المقدمة من شركة IBM مع 65 قائمة، بها 29 عرضًا من عروض البرمجيات كخدمة.

تعرف على المزيد حول التوسع الجغرافي 



تواصل شركة IBM العمل على تعزيز قدرة شركاء توزيع منتجات IBM على إعادة بيع برامج IBM على متجر AWS وتوفيرها في 15 دولة - أستراليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. يمكن للعملاء الذين يتعاملون مع شركاء IBM تحقيق المزيد من الكفاءة من خلال إجراء عمليات الشراء على متجر AWS بمساعدة الشركاء المفضلين لهم.

تعرف على المزيد حول برنامج الموزعين 

 عرض قوائم IBM على متجر AWS
IBM Instana Observability IBM Turbonomic IBM Planning Analytics

الموارد

شاهد العرض التوضيحي
تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين دعم العملاء في شركة MacStadium

تعمل شركة Innovative Solutions على نشر حلول IBM وAWS.

 استخدام خدمة Amazon RDS في أنظمة Db2

انضم إلى AWS و IBM والشركاء والعملاء في مناقشة تفاعلية حول مزايا خدمة Amazon RDS لأنظمة Db2 وحالات الاستخدام وتجاربهم في تحديث تطبيقات Db2 إلى AWS.

 Water Corporation

تعمل شركة Water Corp على تحديث بنية SAP على منصة AWS وتخفيض تكاليف السحابة بنسبة تزيد عن 40% باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

 ابدأ في وضع إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بك مع IBM وAWS

الإستراتيجيات الرئيسية لقادة الأعمال الذين يتطلعون إلى بدء استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لخفض التكلفة وتعزيز الأداء والنمو.

 توسِّع IBM مجموعة watsonx على AWS

تزويد العملاء بمسار مبسط لأتمتة عملية إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي والامتثال التنظيمي.

تعرّف على كيفية استخدام شركة Toyota لحل IBM Maximo Health and Predict من أجل إنشاء مصنع أكثر ذكاءً ورقمنة.

تُعد شركة IBM أحد رعاة الحدث التالي

AWS re:Invent، جناح رقم #1642

تعرف على المزيد

الخطوات التالية

انتقل مباشرةً إلى الإصدار التجريبي المجاني على متجر AWS أو تعرّف على مدى تسريع شركة IBM Consulting لرحلتك نحو السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على سحابة AWS.

 استكشف تقنية IBM Software على AWS استكشف IBM Consulting for AWS

الأسئلة الشائعة

شراكات IBM الإستراتيجية هي بمثابة تعاون بين شركة IBM ومؤسسات أخرى لتطوير وتقديم حلول مبتكرة تساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم. وغالبًا ما تتضمن هذه الشراكات جهود التطوير المشترك والتسويق المشترك والبيع المشترك، ويمكن أن تشمل مختلف المجالات والتقنيات. وبفضل تعاونهم، يمكن لشركة IBM وشركائها الجمع بين خبراتهم ومواردهم وتقنياتهم لتقديم قيمة إلى العملاء وتعزيز النمو لكلا الطرفين.

يمكن أن تساعد شراكات IBM الإستراتيجية العملاء من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التقنيات والخدمات الاستشارية الرائدة، وتحسين تجارب العملاء، وتعزيز نمو الأعمال. وبتعاونهم مع شركة IBM وشركائها، يمكن للعملاء الاستفادة من الخبرات والموارد والتقنيات المشتركة بفضل الشراكة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء حلول مبتكرة مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العملاء المحددة، كما يمكن أن تساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد شراكات IBM الإستراتيجية العملاء على البقاء في الصدارة من حيث التقنيات وتوجهات المجالات، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات.

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