توسيع نطاق watsonx على AWS

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم

11 يوليو 2025

مؤلف

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

مع استمرار المؤسسات في توسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي والبيانات، هناك شيء واحد واضح: النجاح يعتمد على الحلول التي تعمل حيث توجد بياناتك. سواء أكان ذلك في مركز البيانات الخاص بك، أم على الحافة، أم في السحابة العامة، فالمرونة والتحكم أمران أساسيان.

اليوم، يُسعدنا أن نعلن عن خطوة كبيرة في هذه الرحلة - نحن متاحون الآن في 89 سوقًا مع أكثر من 90 منتجًا من IBM، بما في ذلك توسيع عدة عروض حالية وجديدة من IBM watsonx كمجموعة من خدمات SaaS السحابية الأصلية على AWS.

watsonx as SaaS on AWS: ما الجديد؟

من خلال تعاوننا الاستراتيجي مع Amazon Web Services (AWS)، نعمل على تقديم watsonx -محفظة IBM من المنتجات التي تسرِّع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي للمؤسسات- مباشرةً ضمن كتالوج AWS كخدمة أصلية. ويُتيح لك هذا بناء وإدارة وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي باستخدام بنية AWS المألوفة، مع الاستفادة من قدرات IBM watsonx القوية.

اعتبارًا من اليوم، تتوفر العروض التالية من watsonx كخدمات SaaS سحابية أصلية على AWS:

  • watsonx.ai – استوديو ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات يُتيح التعاون، مصمم لمساعدة منشئي الذكاء الاصطناعي على إنشاء نماذج وحلول مخصصة باستخدام مجموعة متنوعة من خوارزميات التعلم الآلي.
  • watsonx.data – مستودع بحيرة بيانات هجين ومفتوح لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام جميع بياناتك أينما كانت.
  • watsonx.governance – مجموعة أدوات شاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر والامتثال ودورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل، تتكامل مع Amazon SageMaker وAmazon Bedrock.
  • watsonx Orchestrate – حل جاهز للمؤسسات يساعد على إنشاء ونشر وإدارة مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات وسير العمل، يتكامل مع AmazonQ.
  • watsonx.data intelligence – يعمل على اكتشاف أصول البيانات وتنسيقها وحوكمتها، يحوِّل المعلومات غير المنسقة إلى ذكاء اصطناعي دقيق ورؤى ذات معنى عبر البيئات المحلية والسحابية.
  • IBM DataStage (جزء من watsonx.data integration) تكامل بيانات رائد على مستوى الصناعة وعلى نطاق واسع.

توسيع نطاق توفُّر منصة البيانات والذكاء الاصطناعي في منطقة AWS Mumbai

هذه الخدمات الست من watsonx أصبحت الآن متاحة في منطقة AWS Mumbai، ما يوسِّع بشكل كبير من الانتشار العالمي لخدمات SaaS لدينا. وهذا يسهِّل على العملاء تلبية متطلبات إقامة البيانات والامتثال، مع نشر حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر عبر المناطق الجغرافية.

أسباب أهمية هذه الشراكة بالنسبة لك

ومع قيام الشركات بدمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، فإنها تواجه بعض التحديات الرئيسية:

  • السرعة - الانتقال من المرحلة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج بسرعة والتكرار بمرونة.
  • الحوكمة - لضمان شفافية الذكاء الاصطناعي وتوافقه مع أطر عمل مخاطر الأعمال.
  • المرونة - لنشر الذكاء الاصطناعي أينما ستكون له أكبر قيمة، سواء في البيئة السحابية أم المحلية أو على الحافة.

من خلال تبسيط البنية التحتية وتقديم التكامل الأصلي مع AWS، تساعد IBM العملاء على تسريع الوقت المستغرق لتحقيق القيمة مع الاحتفاظ بالتحكم والرؤية. أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى على المؤسسات تشغيل البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل آمن، وعلى نطاق واسع، وفي أي مكان تحتاج إليه الأعمال.

ما الخطوة التالية؟

إذا كنت تبني بالفعل على AWS أو تستكشف استراتيجية السحابة الهجينة الخاصة بك، فالوقت الآن مثالي لاكتشاف ما يمكن أن يقدِّمه لك watsonx.

AWS Marketplace: ‏IBM watsonx.data كخدمة

AWS Marketplace: ‏IBM watsonx Orchestrate كخدمة

AWS Marketplace: ‏IBM watsonx.governance كخدمة

AWS Marketplace:‏ IBM watsonx.ai

 

