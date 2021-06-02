تقف التهديدات المتزايدة، والأدوات، والبيانات عائقًا أمام العمليات الأمنية. وسواء أكنت ستنتقل إلى سحابة AWS أو تديرها بالفعل، تُعَد IBM Security شريكًا موثوقًا به في أمن السحابة، حيث تقدِّم حلولًا رائدة لتأمين سحابة AWS أو عمليات النشر متعددة السحابات، بالإضافة إلى خدمات من الخبراء لتطوير وتنفيذ وتوسيع استراتيجيات أمنية مستدامة، مع تكامل خدمات وأدوات AWS الأصلية.

تُعَد IBM Security من مقدمي الخدمة الرائدين في السوق؛ إذ يتوفر لديها أكثر من 9,000 متخصص أمني— وهي توفر الخدمات الأمنية لشركات Fortune 100 الأمريكية بأكملها، وتراقب أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا.