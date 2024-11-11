تحتاج شركة Interpublic Group (IPG) -إحدى شركات خدمات الإعلان والتسويق العالمية الرائدة في العالم- إلى بنية تحتية قوية للحفاظ على عملياتها اليومية وأعباء العمل. في هذه الحالة، كانت شركة الترفيه تخطط للخروج من مركز البيانات المحلي الحالي في أوماها داخل نبراسكا، والبدء في نقل أعباء العمل القديمة إلى Amazon Web Services (AWS) —بما في ذلك الكثير من أعباء العمل التي تعمل على VMware بالفعل.
للقيام بهذا الترحيل، احتاجت شركة IPG إلى المساعدة في نقل أعباء عمل SAP الصعبة والمعقدة إلى AWS وتسريع الخروج من مركز البيانات. وبعد تعاونها مع IBM في المشاريع السابقة، لجأت IPG إلى ®IBM Consulting للاستفادة على خدماتها الاستشارية.
كُلِّفت IBM Consulting بفهم النظام البيئي المحلي الحالي لشركة IPG، ولذا اقترحت بنية وتصميمًا قابلين للتطوير، ومتناسبين مع احتياجات شركة التسويق الحالية والمستقبلية. كما سيطبق الهيكل الجديد نهج إعادة البناء وإعادة التصميم لترحيل IPG—فلن يكون مجرد رفع وتحويل.
بدأت شركة IBM Consulting بالترحيل في بيئة معزولة. ولضمان أن يكون الحل والمدخلات الضرورية جاهزة لترحيل البرنامج الرئيسي، عملت شركة IBM Consulting بطريقة تدريجية طوال العملية. بدأ الفريق في ترحيل مثيلات SAP المحلية (التطوير، وضمان الجودة، والإنتاج، بما في ذلك HA/DR) ودعم النظام البيئي للتطبيقات القديمة إلى سحابة AWS.
وباعتبار IPG مجموعة شركات، فإن لديها شركات تابعة على مثيل SAP نفسه بينما تُدخَل باستمرار الشركات التي تم الاستحواذ عليها حديثًا على ذلك المثيل. ومن ثم، يجب أن تكون عمليات الترحيل سريعة وفعالة. تسجل IPG 10 مليارات دولار أمريكي من الإيرادات سنويًا على SAP، لذا حتى فترة يوم أو يومين من التوقف عن العمل غير مقبولة بالنسبة إلى الشركة.
في غضون أربعة أشهر، تم ترحيل أكبر خادمين من خوادم SAP لدى IPG، وتم تحديد موعد لتشغيلهما بين المشاريع المهمة للحد من تعطل السوق أثناء تشغيل وحدات الأعمال. قام فريق IBM أيضًا بالتقاط المعلمات المطلوبة وأعاد تصميم وهندسة بعض التطبيقات لتحسين وتلبية معايير الأداء المحلية للمهام المجدولة والمقدمة من المستخدم والتقارير التشغيلية حول الأداء واحتياجات البنية التحتية باستخدام مجموعات أدوات AWS الأصلية.
وطوال البرنامج، استوفت IBM Consulting معايير القبول للتطبيقات وتجاوزتها، مما أدى إلى تحسين الأداء والتنفيذ بنسبة 20٪ على البنية التحتية الجديدة. من خلال الانتقال إلى AWS Cloud، بدأت IPG في الاستفادة من خدمات AWS الأصلية التي تمكّنها من التحول الرقمي على نطاق واسع.
تأسست شركة IPG في مدينة نيويورك تحت اسم McCann-Erickson، وهي شركة عالمية تقدم حلول التسويق. يبلغ عدد موظفيها حوالي 57000 موظف في جميع الأسواق العالمية الرئيسية، وتتخصص شركاتها في الإعلان والتسويق الرقمي وتخطيط الاتصالات والإعلام والعلاقات العامة والتسويق المتخصص.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر 2024.
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