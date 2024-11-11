تحتاج شركة Interpublic Group (IPG) -إحدى شركات خدمات الإعلان والتسويق العالمية الرائدة في العالم- إلى بنية تحتية قوية للحفاظ على عملياتها اليومية وأعباء العمل. في هذه الحالة، كانت شركة الترفيه تخطط للخروج من مركز البيانات المحلي الحالي في أوماها داخل نبراسكا، والبدء في نقل أعباء العمل القديمة إلى Amazon Web Services (AWS) —بما في ذلك الكثير من أعباء العمل التي تعمل على VMware بالفعل.

للقيام بهذا الترحيل، احتاجت شركة IPG إلى المساعدة في نقل أعباء عمل SAP الصعبة والمعقدة إلى AWS وتسريع الخروج من مركز البيانات. وبعد تعاونها مع IBM في المشاريع السابقة، لجأت IPG إلى ®IBM Consulting للاستفادة على خدماتها الاستشارية.