أصبحت شركات صناعة السيارات مليئة بالبيانات، وتنمو بمعدلات هائلة. وتتطلب ميزات المنتجات الجديدة وتحديثات البرامج والاختبارات ذاتية القيادة مبادرات إدارة البيانات عبر قطاع السيارات بدءًا من هندسة شركات تصنيع السيارات والإنتاج وصولاً إلى خدمة العملاء.



تساعد الشراكة مع IBM شركات صناعة السيارات ومصنعي السيارات على التحديث بالسرعة التي تناسبهم، باستخدام البنية الأساسية الحالية لتصنيع السيارات الموجودة بالفعل في صناعة السيارات. من خلال الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM والأتمتة والسحابة الهجينة والثقة الصفرية، يمكن لشركات السيارات بناء أعمال أسرع وأذكى وأكثر أمانًا ومرونة.