أصبحت شركات صناعة السيارات مليئة بالبيانات، وتنمو بمعدلات هائلة. وتتطلب ميزات المنتجات الجديدة وتحديثات البرامج والاختبارات ذاتية القيادة مبادرات إدارة البيانات عبر قطاع السيارات بدءًا من هندسة شركات تصنيع السيارات والإنتاج وصولاً إلى خدمة العملاء.
تساعد الشراكة مع IBM شركات صناعة السيارات ومصنعي السيارات على التحديث بالسرعة التي تناسبهم، باستخدام البنية الأساسية الحالية لتصنيع السيارات الموجودة بالفعل في صناعة السيارات. من خلال الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM والأتمتة والسحابة الهجينة والثقة الصفرية، يمكن لشركات السيارات بناء أعمال أسرع وأذكى وأكثر أمانًا ومرونة.
تعاونت شركة Red Hat و General Motors لتطوير تكنولوجيا تصنيع السيارات المُعرّفة بالبرمجيات على الحافة.
قم بجمع البيانات من أي مكان وتطبيق الذكاء الاصطناعي على الحافة لتمكين اتخاذ القرارات التنبئية
اجعل الأدوار أكثر إنتاجية باستخدام سير العمل الذكي الذي يمكن الأشخاص من تحقيق نتائج ذات قيمة أعلى وأسرع
تحقيق جودة أفضل للمنتج، ومدة تشغيل المعدات، وعمر الأصول وسلامة العمال من خلال إدارة أداء الأصول الذكية
تحويل الأمان من حلول نقطية إلى نهج شامل متعدد المنصات يحافظ على سلامة سلسلة القيمة ويحمي منتجاتك المتصلة والأنظمة البنائية السحابية والحافة
تعاونت شركة Red Hat و General Motors على تطوير نظام تشغيل داخل السيارة معتمد للسلامة الوظيفية.
تنجح شركة Continental في توفير تخزين أسرع وأكثر مرونة للبيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي
تركز Toyota على عدم وجود أي فترة تعطل أو عيوب للحفاظ على استمرارية خط الإنتاج
تحمي Andritz المنشآت الصناعية والمعدات والبرامج والأشخاص من التهديدات الإلكترونية
تتنقل Celestica بين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لجمع البيانات وإعداد التقارير للأعمال الصناعية
يتشارك قادة صناعة السيارات ومستهلكو المركبات التجارية وجهات نظرهم بشأن نقطة التحول التي تتجه نحو المركبات الكهربائية. هل وصلنا إلى هذه النقطة بعد؟
تتزايد الهجمات الإلكترونية وعمليات الابتزاز. ومن الضروري فهم الأساليب والأهداف التي يتبعها المهاجمون للتغلب على تلك التهديدات.
لا تشكل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبئًا على أداء الأعمال. بل إنها بمثابة مسرع يدفع إلى تحقيق الربحية والنمو.
تعتمد صناعة السيارات منذ 100 عام على نموذج عمل واحد لتصنيع السيارات: التصميم والإنتاج والبيع وصيانة السيارات. ولكن التغيير الجذري قادم.