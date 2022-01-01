الصفحة الرئيسية الصناعات السيارات حلول تكنولوجيا المعلومات التحويلية للسيارات 
تبسيط الإنتاج والابتكار في المركبات المحددة بالبرمجيات في سوق السيارات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
اقرأ قصة Mercedes Benz
إطار سيارة كهربائية على خط إنتاج مصنع آلي
استخدم بياناتك لتكون أكثر إنتاجية وابتكارًا

أصبحت شركات صناعة السيارات مليئة بالبيانات، وتنمو بمعدلات هائلة. وتتطلب ميزات المنتجات الجديدة وتحديثات البرامج والاختبارات ذاتية القيادة مبادرات إدارة البيانات عبر قطاع السيارات بدءًا من هندسة شركات تصنيع السيارات والإنتاج وصولاً إلى خدمة العملاء.
 

تساعد الشراكة مع IBM شركات صناعة السيارات ومصنعي السيارات على التحديث بالسرعة التي تناسبهم، باستخدام البنية الأساسية الحالية لتصنيع السيارات الموجودة بالفعل في صناعة السيارات. من خلال الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM والأتمتة والسحابة الهجينة والثقة الصفرية، يمكن لشركات السيارات بناء أعمال أسرع وأذكى وأكثر أمانًا ومرونة.

 

تعاونت شركة Red Hat و General Motors لتطوير تكنولوجيا تصنيع السيارات المُعرّفة بالبرمجيات على الحافة.

الحلول

إدارة بيانات الاختبار بكفاءة لتدريب الذكاء الاصطناعي والتحقق منها وإثبات صحتها، ما يسرع من عملية التطوير في السباق نحو القيادة الذاتية
أساس البيانات في الحافة الصناعية

قم بجمع البيانات من أي مكان وتطبيق الذكاء الاصطناعي على الحافة لتمكين اتخاذ القرارات التنبئية

الأتمتة الذكية

اجعل الأدوار أكثر إنتاجية باستخدام سير العمل الذكي الذي يمكن الأشخاص من تحقيق نتائج ذات قيمة أعلى وأسرع

 في السعي وراء عدم وجود عيوب أو فترات تعطل

تحقيق جودة أفضل للمنتج، ومدة تشغيل المعدات، وعمر الأصول وسلامة العمال من خلال إدارة أداء الأصول الذكية

 أمن الثقة الصفرية

تحويل الأمان من حلول نقطية إلى نهج شامل متعدد المنصات يحافظ على سلامة سلسلة القيمة ويحمي منتجاتك المتصلة والأنظمة البنائية السحابية والحافة
دراسات حالة
منصة للسيارات المعرّفة بالبرمجيات

تعاونت شركة Red Hat و General Motors على تطوير نظام تشغيل داخل السيارة معتمد للسلامة الوظيفية.
حلول القيادة الآمنة والذاتية

تنجح شركة Continental في توفير تخزين أسرع وأكثر مرونة للبيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

 مصانع رقمية أكثر ذكاءً

تركز Toyota على عدم وجود أي فترة تعطل أو عيوب للحفاظ على استمرارية خط الإنتاج
كشف التهديدات للعمليات الصناعية

تحمي Andritz المنشآت الصناعية والمعدات والبرامج والأشخاص من التهديدات الإلكترونية
أهداف الاستدامة المحولة إلى واقع

تتنقل Celestica بين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لجمع البيانات وإعداد التقارير للأعمال الصناعية
®Insight الطريق إلى التنقل المستدام  


يتشارك قادة صناعة السيارات ومستهلكو المركبات التجارية وجهات نظرهم بشأن نقطة التحول التي تتجه نحو المركبات الكهربائية. هل وصلنا إلى هذه النقطة بعد؟

 

 اقرأ التقرير مؤشر X-Force Threat Intelligence


تتزايد الهجمات الإلكترونية وعمليات الابتزاز. ومن الضروري فهم الأساليب والأهداف التي يتبعها المهاجمون للتغلب على تلك التهديدات.

 

 زيارة صفحة استعلامات التهديدات إنذار الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: الربح أو الهلاك


لا تشكل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبئًا على أداء الأعمال. بل إنها بمثابة مسرع يدفع إلى تحقيق الربحية والنمو.

 

 اقرأ التقرير السباق نحو مستقبل رقمي




تعتمد صناعة السيارات منذ 100 عام على نموذج عمل واحد لتصنيع السيارات: التصميم والإنتاج والبيع وصيانة السيارات. ولكن التغيير الجذري قادم.

 

 اقرأ التقرير
اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية     

احصل على آخر أخبار التكنولوجيا والأعمال وريادة الأفكار

 

 اشترك الآن احجز موعد استشارة

لنناقش إستراتيجية التحول لديك ونخصص خارطة الطريق

 تفضل بزيارة هندسة العملاء