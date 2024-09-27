الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال ELM
IBM Engineering Lifecycle Management

ازدهر من خلال تقديم منتجات تلبي أعلى معايير الجودة، مع التزام راسخ بدعم الامتثال التنظيمي ومبادئ الاستدامة العامة

ألقِ نظرة على قدرات المنتج احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رؤية شاملة. ابتكار سريع. رؤى في الوقت الفعلي.

يُعدّ IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) حلًا هندسيًا شاملًا يتصدر السوق، ويوجهك بسلاسة خلال مرحلة تحديد المتطلبات إلى تصميم الأنظمة، وإدارة عمليات سير العمل، وإدارة الاختبارات. كما أنه يعزز من قدرات أدوات إدارة دورة حياة التطبيقات (ALM) لتحسين تطوير الأنظمة المعقدة. 

  • من خلال اتباع رؤية شاملة عبر دورة حياة المنتج بالكامل وتوفير بنية تحتية رقمية لتتبع البيانات، يمكنك بسهولة أكبر تتبُّع التغييرات لتقليل المخاطر وخفض التكاليف.
  • تغلَّب على التعقيد بدءًا من التصميم وحتى التنفيذ، ووَحِّد الفِرَق من خلال الترابط الرقمي، واستفد من النمذجة وإعادة الاستخدام.
  • استفد من الرؤى المستمدة من التقارير المؤتمتة واعمل بثقة على نطاق واسع، مُمهدًا الطريق للابتكار المستمر.
  • حَقِّقْ أقصى استفادة من مجموعة من الأدوات المتكاملة بسلاسة التي تعمل معًا كأداة واحدة.
 اكتشف 7 أسباب لاختيار ELM
الرؤى الهندسية على نطاق واسع

فهم سريع للتطبيقات المتاحة لتطوير المنتجات والبرامج.
الوحدات
إدارة المتطلبات

تسجيل التغييرات التي تطرأ على المتطلبات، وتَتَبُّعها، وتحليلها، وإدارتها باستخدام حل قابل للتوسع يعزز التواصل والتعاون الفعال بين فريق التطوير والأطراف المعنية.

 نمذجة الأنظمة

تحليل وتوضيح المتطلبات من خلال النماذج الأوّلية وإجراء المحاكاة، ثم التحقق من التصميمات المعتمدة مع تعزيز الإنتاجية والجودة.

 إدارة الاختبارات

إدارة تخطيط الاختبارات من البداية إلى النهاية واختبار الأصول بشكل تعاوني، بالإضافة إلى أتمتة تنفيذ الاختبارات، وتسجيل النتائج، وعرض حالة الاختبار في الوقت الفعلي.

 إدارة سير العمل

صياغة وإدارة خطط العمل والعمليات قصيرة الأمد والمهام عبر مشروعات تطوير متعددة، وذلك باستخدام منهجيات الأسلوب الرشيق أو إطار عمل Scaled Agile (SAFe) أو العمليات المُخصصة، وهو ما يمكّن من تسريع وتيرة الإصدارات.

 تمكين العمليات

استثمر في توسيع قدرات IBM Engineering Lifecycle Management لتعزيز بيئة تطوير أنظمتك وبرامجك وتحسينها.

 التقارير والرؤى

حل مؤتمت لإصدار الوثائق يُنتِج الوثائق من منتجات IBM Engineering وكذلك من منتجات الموردين الآخرين باستخدام واجهات مثل XML وREST.

 مركز التكامل

تمديد إدارة دورة حياة التطبيقات من خلال التكامل مع أدوات الجهات الخارجية.
المزايا إمكانية التتبع

ستساعد البيانات ثنائية الاتجاه في الترابط الرقمي على تمكين مختلف تخصصات الهندسة، بما في ذلك الهندسة الوظيفية والميكانيكية والكهربائية وهندسة البرمجيات، من الوصول إلى مصدر واحد للحقيقة.

 إعادة الاستخدام الاستراتيجي

دعم تنوع خطوط المنتجات وإعادة استخدامها من خلال رؤية شاملة لأهداف المنتجات ومتطلباتها التي تتيح التحقق على مستوى المنتج. استفد من إعادة الاستخدام لتحقيق الابتكار السريع.

 تحليل الأثر

التكرارات مكلفة. لِذا يجب ضمان تسليم الميزات الجديدة في الموعد المحدد، مع التأكد من تحمل جميع الأنظمة الفرعية والموردين المسؤولية الكاملة لتقليل حالات الفشل في التكامل وتجنب التأخيرات في التسليم.

 الامتثال

تشهد المعايير المتعلقة بالامتثال وإعداد التقارير التنظيمية تغيرًا مستمرًا. احرص على الحصول على رؤية شاملة لدورة حياة العمليات لتمكينك من إنتاج التقارير بسهولة لتتبع التقدم المحرز نحو الامتثال، حيث إن الأمان مدمج في النظام منذ البداية.

 التعاون في المشروعات والتتبع

رؤى في الوقت الفعلي عن حالة المشروع من خلال التقارير البرمجية. التعاون باستخدام نظام عمل موحد مع تدفقات العمليات عبر مسار العمل الهندسي.

 التخطيط المرن للمؤسسات باستخدام SAFe

مواءمة الأنماط التنظيمية وأنماط سير العمل ونشرها لتنفيذ الممارسات المرنة على نطاق المؤسسة.

المزايا

تقليل التعقيد من خلال الترابط الرقمي يتيح حل ELM إمكانية إجراء تتبع كامل خلال دورة الحياة الكاملة للمتطلبات، والتصميم، وبيانات الاختبار، كما يسمح بتتبع العيوب أو المشكلات بسهولة وصولًا إلى مصدرها، وهو ما يساعد المؤسسات على تحديد ومعالجة الأسباب الأساسية للمشكلات. وإضافةً إلى ذلك، يساعد في إظهار الامتثال من خلال توفير سجل واضح لكيفية تلبية المنتجات أو العمليات لهذه المتطلبات. شاهد العرض التوضيحي (2:22)
تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق تدعم هذه الميزة إعادة استخدام المتطلبات، وبيانات التصميم، والعمليات لدعم تسليم إصدارات ومتغيرات متعددة من المنتجات، وهو ما يُمكِّن الفرق من بناء أنظمة أكثر تطورًا وتعقيدًا وذكاءً، وأكثر كثافةً في البرامج.
تسريع عملية اتخاذ القرار يستخدم نهجنا لغة نمذجة الأنظمة (SysML) للاستفادة من قوة النمذجة المرئية، والمحاكاة، والاختبار للبنى والتصميمات. وهذا يمكِّن المؤسسات من تحسين تصميماتها في وقت مبكر من عملية التطوير. وإضافةً إلى ذلك، يُوفر الحل الذي نُقدمه تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، وهو ما يُوفر رؤى مُصممة حسب الطلب. ومن خلال الاستفادة من قدرات تحليل البيانات، فإنه يُسهل اتخاذ قرارات أكثر استنارةً.
تبسيط الامتثال تدمج أدواتنا معايير الصناعة والمتطلبات التنظيمية بسلاسة في عملية التطوير. حيث إنها لا تدعم عملية إدارة التغيير فقط، بل تعمل أيضًا على تبسيطها بأكملها، بما في ذلك كل شيء بدءًا من المتطلبات وحتى الاختبار، فهذا النهج الشامل يضمن تحقيق الامتثال والحفاظ عليه، مع السماح أيضًا بتقييم شامل لتأثير أي تغييرات تطرأ خلال العملية.
تعزيز كفاءة الفرق يُسهّل حل ELM التطوير التعاوني للفريق، ويسد الفجوة بين جميع وظائف التطوير وحتى الفِرَق المتفرقة جغرافيًّا. تضمن هذه القدرة القوية التنسيق السلس، وتعزز التواصل الفعال، وتُمكِّن من تتبع التقدم المحرز في المشروع بكفاءة، بغض النظر عن موقع الفريق أو حجمه.
تسريع عملية التسليم باستخدام الهندسة المرنة للأنظمة يُمكِّن حل ELM المرونة على نطاق واسع، ويدعم إطار عمل Scaled Agile (SAFe) للتخطيط المُبسَّط، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتسريع سير العمل عبر سلسلة القيمة بأكملها. يمتد هذا النهج التحوُّلي عبر كلٍ من الأنظمة وتسليم البرامج، وهو ما يتيح المرونة على جميع المستويات داخل المؤسسة. وعلاوةً على ذلك، يُوفر حلنا بيانات مرئية تُترجَم إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وهو ما يؤدي إلى نتائج تسليم أكثر قابليةً للتنبؤ. اقرأ ملخص الحل
دراسات حالة
انطلاق صناعة الطيران والفضاء في جنوب شرق آسيا

اختارت توساس ماليزيا حل IBM ELM لترقية عملياتها الهندسية؛ نظرًا إلى قوته، وميزاته التعاونية، وقابليته للتوسع.
التطوير التعاوني والتصميم المستدام

من خلال الاختبارات الافتراضية والتتبع القائم على المراحل، تمكّنت شركة تقاطعات وإشارات السكك الحديدية (ENYSE) من تخفيض التكاليف وتحسين وقت الوصول إلى السوق وتحقيق أهداف الاستدامة.
تعزيز الابتكار في صناعة السيارات

تتعاون مؤسسة Nobo Technologies مع IBM لإنشاء جيل جديد من إدارة البحث والتطوير الرقمي لتمكين تصميم السيارات المستقبلية.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بجولة للتعرف على المنتج أو احجز اجتماعًا مع خبير IBM لمعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من حل Engineering Lifecycle Management.

 ألقِ نظرة على قدرات المنتج
المزيد من الطرق للاستكشاف وثائق المنتج التدريب والشهادات مركز الموارد