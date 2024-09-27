ازدهر من خلال تقديم منتجات تلبي أعلى معايير الجودة، مع التزام راسخ بدعم الامتثال التنظيمي ومبادئ الاستدامة العامة
يُعدّ IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) حلًا هندسيًا شاملًا يتصدر السوق، ويوجهك بسلاسة خلال مرحلة تحديد المتطلبات إلى تصميم الأنظمة، وإدارة عمليات سير العمل، وإدارة الاختبارات. كما أنه يعزز من قدرات أدوات إدارة دورة حياة التطبيقات (ALM) لتحسين تطوير الأنظمة المعقدة.
فهم سريع للتطبيقات المتاحة لتطوير المنتجات والبرامج.
تسجيل التغييرات التي تطرأ على المتطلبات، وتَتَبُّعها، وتحليلها، وإدارتها باستخدام حل قابل للتوسع يعزز التواصل والتعاون الفعال بين فريق التطوير والأطراف المعنية.
تحليل وتوضيح المتطلبات من خلال النماذج الأوّلية وإجراء المحاكاة، ثم التحقق من التصميمات المعتمدة مع تعزيز الإنتاجية والجودة.
إدارة تخطيط الاختبارات من البداية إلى النهاية واختبار الأصول بشكل تعاوني، بالإضافة إلى أتمتة تنفيذ الاختبارات، وتسجيل النتائج، وعرض حالة الاختبار في الوقت الفعلي.
صياغة وإدارة خطط العمل والعمليات قصيرة الأمد والمهام عبر مشروعات تطوير متعددة، وذلك باستخدام منهجيات الأسلوب الرشيق أو إطار عمل Scaled Agile (SAFe) أو العمليات المُخصصة، وهو ما يمكّن من تسريع وتيرة الإصدارات.
استثمر في توسيع قدرات IBM Engineering Lifecycle Management لتعزيز بيئة تطوير أنظمتك وبرامجك وتحسينها.
حل مؤتمت لإصدار الوثائق يُنتِج الوثائق من منتجات IBM Engineering وكذلك من منتجات الموردين الآخرين باستخدام واجهات مثل XML وREST.
تمديد إدارة دورة حياة التطبيقات من خلال التكامل مع أدوات الجهات الخارجية.
ستساعد البيانات ثنائية الاتجاه في الترابط الرقمي على تمكين مختلف تخصصات الهندسة، بما في ذلك الهندسة الوظيفية والميكانيكية والكهربائية وهندسة البرمجيات، من الوصول إلى مصدر واحد للحقيقة.
دعم تنوع خطوط المنتجات وإعادة استخدامها من خلال رؤية شاملة لأهداف المنتجات ومتطلباتها التي تتيح التحقق على مستوى المنتج. استفد من إعادة الاستخدام لتحقيق الابتكار السريع.
التكرارات مكلفة. لِذا يجب ضمان تسليم الميزات الجديدة في الموعد المحدد، مع التأكد من تحمل جميع الأنظمة الفرعية والموردين المسؤولية الكاملة لتقليل حالات الفشل في التكامل وتجنب التأخيرات في التسليم.
تشهد المعايير المتعلقة بالامتثال وإعداد التقارير التنظيمية تغيرًا مستمرًا. احرص على الحصول على رؤية شاملة لدورة حياة العمليات لتمكينك من إنتاج التقارير بسهولة لتتبع التقدم المحرز نحو الامتثال، حيث إن الأمان مدمج في النظام منذ البداية.
رؤى في الوقت الفعلي عن حالة المشروع من خلال التقارير البرمجية. التعاون باستخدام نظام عمل موحد مع تدفقات العمليات عبر مسار العمل الهندسي.
مواءمة الأنماط التنظيمية وأنماط سير العمل ونشرها لتنفيذ الممارسات المرنة على نطاق المؤسسة.
اختارت توساس ماليزيا حل IBM ELM لترقية عملياتها الهندسية؛ نظرًا إلى قوته، وميزاته التعاونية، وقابليته للتوسع.
من خلال الاختبارات الافتراضية والتتبع القائم على المراحل، تمكّنت شركة تقاطعات وإشارات السكك الحديدية (ENYSE) من تخفيض التكاليف وتحسين وقت الوصول إلى السوق وتحقيق أهداف الاستدامة.
تتعاون مؤسسة Nobo Technologies مع IBM لإنشاء جيل جديد من إدارة البحث والتطوير الرقمي لتمكين تصميم السيارات المستقبلية.