إدارة المتطلبات تسجيل التغييرات التي تطرأ على المتطلبات، وتَتَبُّعها، وتحليلها، وإدارتها باستخدام حل قابل للتوسع يعزز التواصل والتعاون الفعال بين فريق التطوير والأطراف المعنية.

نمذجة الأنظمة تحليل وتوضيح المتطلبات من خلال النماذج الأوّلية وإجراء المحاكاة، ثم التحقق من التصميمات المعتمدة مع تعزيز الإنتاجية والجودة.

إدارة الاختبارات إدارة تخطيط الاختبارات من البداية إلى النهاية واختبار الأصول بشكل تعاوني، بالإضافة إلى أتمتة تنفيذ الاختبارات، وتسجيل النتائج، وعرض حالة الاختبار في الوقت الفعلي.

إدارة سير العمل صياغة وإدارة خطط العمل والعمليات قصيرة الأمد والمهام عبر مشروعات تطوير متعددة، وذلك باستخدام منهجيات الأسلوب الرشيق أو إطار عمل Scaled Agile (SAFe) أو العمليات المُخصصة، وهو ما يمكّن من تسريع وتيرة الإصدارات.

تمكين العمليات استثمر في توسيع قدرات IBM Engineering Lifecycle Management لتعزيز بيئة تطوير أنظمتك وبرامجك وتحسينها.

التقارير والرؤى حل مؤتمت لإصدار الوثائق يُنتِج الوثائق من منتجات IBM Engineering وكذلك من منتجات الموردين الآخرين باستخدام واجهات مثل XML وREST.