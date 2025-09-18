يوفر التحول الرقمي في هندسة النظم ميزة تنافسية في قطاع الطيران والدفاع.
لتطوير الجيل القادم من أنظمة ومنتجات الطيران والدفاع، تستخدم الشركات الرائدة حلول IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). تمكَّن من تسريع جاهزية عملياتك باستخدام المعايير الصناعية مثل DO-178C وARP 4754A/4761، وتسريع التطوير بالاستفادة من إمكانية التتبُّع الكامل من المتطلبات حتى التسليم، وتحسين الجودة بشكل كبير من خلال اكتشاف المشكلات مبكرًا لتقليل العيوب.
تمكين سلاسل عمليات رقمية متعددة التخصصات لتبسيط عملية تحليل التغييرات وتوحيد الامتثال. الاستفادة من الشفافية الكاملة وإمكانية التتبُّع من المتطلبات وحتى الاختبار.
دعم تكوينات البيانات الهندسية لإعادة استخدامها عبر المشاريع من أجل التطوير المتوازي الفعَّال وإدارة المتغيرات. استثمار الابتكار في البرامج لإعادة استخدامه عبر خطوط المنتجات المختلفة.
تنسيق التقييمات متعددة التخصصات من خلال المراجعات الرقمية والتخطيط والتنفيذ للبناء والاختبارات القائمة على المتطلبات. تتبُّع وتوفير المقاييس بشكل مستمر عبر الأطراف المعنية.
استخدام نماذج المحاكاة والنماذج الأولية المتكاملة للتحقق من متطلبات النظام. تحسين الإنتاجية والتعاون وتقليل الوقت اللازم للتسويق وتحسين الجودة.
دمج المتطلبات التنظيمية والامتثال والتقارير والتدقيق ضمن عملية التطوير لتلبية خطة التصميم والمتطلبات الحرجة للسلامة، دعمًا للمعايير مثل ARP 4754/4761 وDO-178C/DO-331.
الحصول على دعم متكامل لمبادئ الأسلوب الرشيق ورؤية أعمق للبيانات عبر دورة حياة المنتج لتحسين المتطلبات والتعاون والرؤية وسرعة التطوير وجودته.
تدعم حلول IBM ELM الهندسة الرقمية بالأسلوب الرشيق من خلال نموذج إدارة شامل يغطي دورة التطوير بأكملها. اكتشف كيف يمكنك فعل ما يلي:
تُعَد حلول ELM الحل الأمثل لإدارة الفرق الهندسية ومساعدتها على التعامل بشكل مثالي مع تصميمات المنتجات المتزايدة التعقيد المدفوعة بالوظائف كثيفة البرامج. عند التعامل مع مشاريع ذات أهمية وطنية، تواجه إشرافًا وتنظيمًا أكبر من أي وقت مضى. توفِّر حلول IBM ELM بيئة تجعل إدارة الامتثال نتيجة طبيعية لعملية التطوير.
تحسين دورة حياة تطوير الأنظمة والبرمجيات الخاصة بك من خلال أساس متكامل ورائد لهندسة الأنظمة الرقمية.
لا يقتصر دور IBM ELM على منحك رؤية شاملة لعملية التطوير، وتشجيع توحيد المنتجات الهندسية، ودعم اتخاذ القرارات الذكية، بل تتبنّى أيضًا مواصفة Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC)، ما يجعل من السهل دمجها مع أدوات الطرف الثالث.
بالاقتران مع SAFe، تدعم IBM ELM نماذج دورة حياة رشيقة ومرنة تستفيد من المفاهيم ذات الصلة لتعزيز ممارسات الهندسة والتفاعل مع العملاء بشكل أكثر فاعلية.
ابدأ بجولة تعريفية للمنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمعرفة كيفية الاستفادة من Engineering Lifecycle Management لمساعدة مؤسستك على التوسُّع، وتحسين شفافية البيانات، وتحقيق الامتثال، والسعي نحو الأتمتة.