تحسين دورة حياة تطوير الأنظمة والبرمجيات الخاصة بك من خلال أساس متكامل ورائد لهندسة الأنظمة الرقمية.

لا يقتصر دور IBM ELM على منحك رؤية شاملة لعملية التطوير، وتشجيع توحيد المنتجات الهندسية، ودعم اتخاذ القرارات الذكية، بل تتبنّى أيضًا مواصفة Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC)، ما يجعل من السهل دمجها مع أدوات الطرف الثالث.



بالاقتران مع SAFe، تدعم IBM ELM نماذج دورة حياة رشيقة ومرنة تستفيد من المفاهيم ذات الصلة لتعزيز ممارسات الهندسة والتفاعل مع العملاء بشكل أكثر فاعلية.