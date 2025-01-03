حوِّل التعقيد إلى ميزة تنافسية مع الجيل التالي من نمذجة الأنظمة
IBM Rhapsody Systems Engineering (Rhapsody SE) هو حل سحابي قائم على واجهة ويب مخصصة لفِرَق هندسة النظم لتطوير منتجات أكثر ذكاءً وتعقيدًا وتنافسية. يُتيح Rhapsody SE للفِرَق الهندسية تصميم وتنسيق الجهود التقنية مع تحسين الاتصال والتوافق بين المجالات الهندسية المختلفة، والممارسين، والأطراف المعنية، ما يضمن تلبية الحل لتوقعات الأطراف المعنية ونيل رضا العملاء.
يزيد SysML V2 من قدرة النمذجة على التعبير، ما يسمح بالتقاط تفصيلي للمتطلبات والقيود والعلاقات داخل النظام، ويؤدي هذا بدوره إلى تقليل
الغموض وتحسين جودة التصميم. يعزز هذا النهج الطبيعي للنمذجة من كفاءة وفاعلية العملية الهندسية.
من خلال تمكين جميع الأطراف المعنية من التعاون بسلاسة وفي الوقت الحقيقي، يُسهم Rhapsody SE في تسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز الابتكار، ودمج جميع وجهات النظر خلال عملية التطوير.
من خلال تخصيص عملية تسليم نماذج النظام والهياكل عبر النطاقات إلى فِرَق الهندسة في المراحل النهائية، يتم تقليل الوقت والجهد الذي تحتاجه الفِرَق لتكييف النماذج مع نطاقها، ما يمكِّنها من التركيز على التنفيذ والتحسين.