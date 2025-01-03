من خلال تخصيص عملية تسليم نماذج النظام والهياكل عبر النطاقات إلى فِرَق الهندسة في المراحل النهائية، يتم تقليل الوقت والجهد الذي تحتاجه الفِرَق لتكييف النماذج مع نطاقها، ما يمكِّنها من التركيز على التنفيذ والتحسين.