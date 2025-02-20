IBM Engineering Rhapsody (Rational Rhapsody) وعائلته من المنتجات تقدم حلاً مثبتًا لأنشطة النمذجة وتصميم الأنظمة، مما يتيح لك إدارة التعقيد الذي تواجهه العديد من المؤسسات في تطوير المنتجات والأنظمة. يعد Rhapsody جزءًا من محفظة IBM Engineering التي توفر بيئة تعاونية لتصميم الأنظمة واختبارها وتطويرها، مع دعم UML و SysML و UAF، بالإضافة إلى إمكانيات استيراد وتصدير قدرات AUTOSAR. كما يتيح الحل التحكم في أطر الدفاع مثل DoDAF، MODAF و UPDM، ويساعد على تسريع الامتثال للمعايير الصناعية مثل DO-178 و DO-178B/C و ISO 26262.