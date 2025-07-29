IBM Engineering Rhapsody Architect for Software

يوفر بيئة تطوير متكاملة للبرمجيات المدمجة تساعدك على الانتقال بسرعة من التصميم إلى التنفيذ.

رجلان يتناقشان داخل غرفة خوادم مع تأثيرات بصرية لاتصال البيانات.

تحقيق مستويات أعلى من الاتساق في التصميمات

يُعَد Rhapsody Architect for Software بيئة تطوير قائمة على النماذج لتصميم البرمجيات المدمجة، تساعد على تحسين الإنتاجية، وإعادة الاستخدام، والاتساق من خلال تصوُّر البرمجيات. يدعم معايير الصناعة مثل UML وSysML وAUTOSAR وUPDM، ويُتيح لك توثيق التطبيقات مرئيًا لأتمتة المهام البرمجية اليدوية وتبادل التصاميم.

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التصوُّر المرئي للحصول على نتائج أسرع

تجمع البرمجة المرئية بين وظائف التصميم والتطوير، وتسهِّل التعاون بين أعضاء الفريق لتحقيق نتائج أفضل وأسرع.
سرعة التنفيذ

تهدف هندسة البرمجيات المدمجة إلى توفير أتمتة في الوقت الفعلي لتسريع دورة الانتقال من التطوير إلى التنفيذ.
تحسين الإنتاجية والاتساق

التعاون هو الأساس. استخدِم ميزات المقارنة والدمج القائمة على النماذج، بما في ذلك التكامل مع نظام IBM® Engineering Workflow Management.
تحسين إمكانية التتبُّع

يوفر إمكانية التتبُّع الشامل عبر النماذج والمتطلبات ومواد الاختبار، ما يسهِّل الامتثال ويقضي على العيوب.

الميزات

اثنان من مهندسي التطوير يستخدمان تقنية النمذجة ثلاثية الأبعاد ونظارات الواقع الافتراضي.
تطوير مرئي للبرمجيات متوافق مع المعايير المعتمدة في الصناعة

تُتيح لك قدرات التطوير المرئي للبرمجيات تطوير برمجيات مدمجة باستخدام مخططات UML أو محرر التعليمات البرمجية التقليدي لتوليد التعليمات البرمجية. يمكنك استيراد التعليمات البرمجية الموجودة إلى بيئة النمذجة لمواصلة تطويرها. يساعد IBM® Engineering Rhapsody - Architect for Software في الحفاظ تلقائيًا على اتساق البنية والتصميم والكود والتوثيق.
مهندس تصميم منطق الأجهزة
هندسة البرمجيات المدمجة

يمكنك الانتقال من التصميم إلى التنفيذ باستخدام هندسة البرمجيات المدمجة المؤتمتة في زمن شبه حقيقي. يُنشئ Rhapsody – Architect for Software أُطر كود بلغات C و++C وJava و#C لتصميم هيكل مشروعك وبنيته. باستخدام إطارات التعليمات البرمجية، يمكنك إضافة تعليمات برمجية تفصيلية إلى النموذج أو التعليمات البرمجية. يعمل تطبيق IBM® ELM على مزامنة التغييرات للحصول على بيانات متسقة. يساعدك ملف MARTE على نمذجة الأداء في زمن شبه حقيقي وتحليل عوائق التصميم.
منظر علوي لرجل أعمال يضع لوحة Scrum على الطاولة في غرفة اجتماعات.
دعم تأليف AUTOSAR ونمذجة DDS

تعاوَن مع أعضاء الفريق باستخدام ميزات المقارنة والدمج القائمة على النماذج (AUTOSAR وDDS)، بما في ذلك التكامل مع IBM Engineering Workflow Management. استخدِم Design Manager لمشاركة التصاميم ومراجعتها وربطها بمكونات دورة الحياة باستخدام OSLC. يتكامل البرنامج مع نظام Workflow Management ومع بيئات تطوير أخرى مبنية على منصة Eclipse. يمكن استيراد النماذج التي تم تطويرها باستخدام IBM Engineering Rhapsody - Architect for Software إلى إصدارات Rhapsody Developer لاختبار التصميم.
مهندس تكنولوجيا معلومات يستعرض مركز البيانات العامل أمام كبيرة المهندسين التي تمسك بجهاز لوحي.
الامتثال لمعايير السلامة والمعايير الوظيفية

يوفر هذا البرنامج إمكانية تتبُّع المتطلبات من التصميم إلى المتطلبات للامتثال لمعايير مثل DO-178B وISO-26262 وIEC 61508. يمكنك إدراج معلومات المتطلبات في التعليمات البرمجية للمساعدة على إمكانية التتبُّع في التنفيذ النهائي. يتضمن أداة لحل القيود البارامترية في مخططات SysML، ويدعم تحليل دراسات الجدوى والمفاضلات المعمارية. كما يوفر تحليل فحص النموذج الثابت لتحسين اتساق النموذج واكتماله.
مسؤولة تكنولوجيا معلومات أمريكية من أصل أفريقي تسير في ممر الخوادم لتشخيص أداء نظام الأجهزة.
يستخدم البيانات في الوقت الفعلي لتحسين أداء المنتج.

يوفر Rhapsody - Architect for Software دعمًا لدورة الحياة وبرمجيات إضافية، ما يُتيح لك التكامل مع منتجات IBM® ELM الأخرى لتطوير دورة حياة المنتج بالكامل. على سبيل المثال، توفِّر برمجيات IBM Engineering Rhapsody - Tools and Utilities Add On وثائق قابلة للتخصيص تستند إلى قوالب. تعمل IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing على أتمتة إنشاء تقارير على هيئة مستندات عبر أدوات IBM™ Jazz والأدوات الأخرى التابعة لجهات خارجية.
اثنان من مهندسي التطوير يستخدمان تقنية النمذجة ثلاثية الأبعاد ونظارات الواقع الافتراضي.
تطوير مرئي للبرمجيات متوافق مع المعايير المعتمدة في الصناعة

تُتيح لك قدرات التطوير المرئي للبرمجيات تطوير برمجيات مدمجة باستخدام مخططات UML أو محرر التعليمات البرمجية التقليدي لتوليد التعليمات البرمجية. يمكنك استيراد التعليمات البرمجية الموجودة إلى بيئة النمذجة لمواصلة تطويرها. يساعد IBM® Engineering Rhapsody - Architect for Software في الحفاظ تلقائيًا على اتساق البنية والتصميم والكود والتوثيق.
مهندس تصميم منطق الأجهزة
هندسة البرمجيات المدمجة

يمكنك الانتقال من التصميم إلى التنفيذ باستخدام هندسة البرمجيات المدمجة المؤتمتة في زمن شبه حقيقي. يُنشئ Rhapsody – Architect for Software أُطر كود بلغات C و++C وJava و#C لتصميم هيكل مشروعك وبنيته. باستخدام إطارات التعليمات البرمجية، يمكنك إضافة تعليمات برمجية تفصيلية إلى النموذج أو التعليمات البرمجية. يعمل تطبيق IBM® ELM على مزامنة التغييرات للحصول على بيانات متسقة. يساعدك ملف MARTE على نمذجة الأداء في زمن شبه حقيقي وتحليل عوائق التصميم.
منظر علوي لرجل أعمال يضع لوحة Scrum على الطاولة في غرفة اجتماعات.
دعم تأليف AUTOSAR ونمذجة DDS

تعاوَن مع أعضاء الفريق باستخدام ميزات المقارنة والدمج القائمة على النماذج (AUTOSAR وDDS)، بما في ذلك التكامل مع IBM Engineering Workflow Management. استخدِم Design Manager لمشاركة التصاميم ومراجعتها وربطها بمكونات دورة الحياة باستخدام OSLC. يتكامل البرنامج مع نظام Workflow Management ومع بيئات تطوير أخرى مبنية على منصة Eclipse. يمكن استيراد النماذج التي تم تطويرها باستخدام IBM Engineering Rhapsody - Architect for Software إلى إصدارات Rhapsody Developer لاختبار التصميم.
مهندس تكنولوجيا معلومات يستعرض مركز البيانات العامل أمام كبيرة المهندسين التي تمسك بجهاز لوحي.
الامتثال لمعايير السلامة والمعايير الوظيفية

يوفر هذا البرنامج إمكانية تتبُّع المتطلبات من التصميم إلى المتطلبات للامتثال لمعايير مثل DO-178B وISO-26262 وIEC 61508. يمكنك إدراج معلومات المتطلبات في التعليمات البرمجية للمساعدة على إمكانية التتبُّع في التنفيذ النهائي. يتضمن أداة لحل القيود البارامترية في مخططات SysML، ويدعم تحليل دراسات الجدوى والمفاضلات المعمارية. كما يوفر تحليل فحص النموذج الثابت لتحسين اتساق النموذج واكتماله.
مسؤولة تكنولوجيا معلومات أمريكية من أصل أفريقي تسير في ممر الخوادم لتشخيص أداء نظام الأجهزة.
يستخدم البيانات في الوقت الفعلي لتحسين أداء المنتج.

يوفر Rhapsody - Architect for Software دعمًا لدورة الحياة وبرمجيات إضافية، ما يُتيح لك التكامل مع منتجات IBM® ELM الأخرى لتطوير دورة حياة المنتج بالكامل. على سبيل المثال، توفِّر برمجيات IBM Engineering Rhapsody - Tools and Utilities Add On وثائق قابلة للتخصيص تستند إلى قوالب. تعمل IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing على أتمتة إنشاء تقارير على هيئة مستندات عبر أدوات IBM™ Jazz والأدوات الأخرى التابعة لجهات خارجية.

مقارنة الخيارات

Architect for Systems Engineers

بيئة هندسة أنظمة منخفضة التكلفة تُتيح لك تحليل المتطلبات وتفصيلها، وإجراء المفاضلات المعمارية، وتوثيق التصاميم.

 Designer for Systems Engineers

جميع قدرات أداة Architect for Systems Engineers، بالإضافة إلى أنها تُتيح لك بناء نماذج أولية للتصاميم، ومحاكاتها، وتنفيذها للتحقق المبكر من صحتها.

 Architect for Software

بيئة هندسة برمجيات مدمجة منخفضة التكلفة لتصميم تطبيقات ++C أو C، أو Java بشكل رسومي باستخدام UML أو AUTOSAR.

 المطور

بيئة هندسة برمجيات مدمجة ومرنة في الوقت الحقيقي وتوليد كامل لتطبيقات ++C و C و Java و Ada (بما في ذلك MISRA-C و ++MISRA-C).
يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse.
يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB.
يتضمن تأليف نظام AUTOSAR؛ ويوفر واجهة مستخدم مخصصة لهندسة الأنظمة. يتضمن تأليف نظام AUTOSAR؛ ويوفر واجهة مستخدم مخصصة لهندسة الأنظمة. يتضمن تأليف نظام AUTOSAR يتضمن تأليف نظام AUTOSAR وتعليمات AUTOSAR RTE البرمجية.
يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM.
تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم.
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 يوفر المحاكاة وتنفيذ النماذج؛ ولوحات رسومية للنماذج الأولية أو النماذج التجريبية. يوفر إنشاء إطار برمجي بلغات C أو ++C أو Java، أو توليد تعليمات برمجية وفقًا لمعايير MISRA-C أو ++MISRA-C. يوفر إنشاء إطار برمجي بلغات C و++C وJava، أو توليد تعليمات برمجية وفقًا لمعايير MISRA-C أو ++MISRA-C.
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 يتضمن هندسة عكسية للتعليمات البرمجية. يتضمن هندسة عكسية للتعليمات البرمجية.
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 يوفر المحاكاة وتنفيذ النماذج؛ ولوحات رسومية للنماذج الأولية أو النماذج التجريبية.
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 يتضمن إنشاء تعليمات برمجية كاملة للتطبيق (بما في ذلك مخططات الحالات) والتكامل مع بيئة تطوير مدمجة (IDE).
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 يستخدِم أدوات بناء الجيل وإطار العمل في الوقت الفعلي وتطوير Ada ودعم Linux.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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