IBM Engineering Rhapsody Architect for Software

يوفر Rhapsody - Architect for Software دعمًا لدورة الحياة وبرمجيات إضافية، ما يُتيح لك التكامل مع منتجات IBM® ELM الأخرى لتطوير دورة حياة المنتج بالكامل. على سبيل المثال، توفِّر برمجيات IBM Engineering Rhapsody - Tools and Utilities Add On وثائق قابلة للتخصيص تستند إلى قوالب. تعمل IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing على أتمتة إنشاء تقارير على هيئة مستندات عبر أدوات IBM™ Jazz والأدوات الأخرى التابعة لجهات خارجية.