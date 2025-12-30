معهد هونج كونج لأبحاث العلوم والتكنولوجيا التطبيقية - شركة محدودة

نحن في منتصف ثورة صناعية. الثورة الصناعية الرابعة، أو الصناعة 4.0، هي المرحلة التالية في قطاع التصنيع. إنها التحول الرقمي للتصنيع التقليدي، ويشمل إضافة الأتمتة والتقنيات الذكية وإنترنت الأشياء (IoT) إلى معدات التصنيع، ما ينتج آلات ذكية قادرة على التعاون وتشخيص المشكلات ذاتيًا وإصلاح نفسها.

تأسست ASTRI في عام 2000 لتعزيز تنافسية هونج كونج في الصناعات القائمة على التكنولوجيا من خلال البحث التطبيقي. يكرِّس قسم الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية في ASTRI جهوده لاستخدام MBSE في تصميم وتركيب والتحقق من أنظمة حيوية للمصانع الذكية في عصر الصناعة 4.0. يعمل القسم على ابتكار حلول تساعد عملاءه في قطاع التصنيع على تحسين دورة الحياة الهندسية كاملة لتقليل زمن الوصول إلى السوق، وخفض تكاليف التطوير، وتعزيز معايير الجودة.



يقول الدكتور T. John Koo، مدير قسم الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية في ASTRI: "أعتقد أن الرقمنة هي الكلمة المفتاحية لتمكين الصناعة 4.0. لقد أتاح العالم الرقمي العديد من الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، لكن الرقمنة في التصنيع تعني أنه حان الوقت لربط العالم المادي بالعالم الرقمي فعليًا".



ومع ذلك، فإن إضافة التكنولوجيا الرقمية إلى معدات التصنيع توفِّر العديد من الفوائد، لكنها تفرض أيضًا تحديات جديدة. لا يمكن للمصنِّعين تحمُّل إيقاف خط الإنتاج لإصلاح خطأ في برنامج المعدات أو لاستكشاف عطل في الشبكة. أرادت ASTRI إيجاد طريقة لتكرار عملية تطوير المعدات الذكية بشكل أكثر فعالية، بما يلبي احتياجات عملائها الصناعيين في تحسين العمليات، ورفع الجودة، وزيادة الإنتاجية، ومواجهة ارتفاع تكاليف التصنيع.

