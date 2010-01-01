يُعَد IBM Engineering Rhapsody Architect for Systems Engineers بيئة متكاملة لهندسة الأنظمة لتحليل متطلبات المشروع. يستخدِم لغة نمذجة الأنظمة (SysML) ولغة النمذجة الموحدة (UML) لتمكين إجراء تحليل سريع للمتطلبات وتصميم بصري قائم على النماذج. يساعد فرق هندسة الأنظمة لديك على تصميم وظائف معقدة في وقت أقل.
تمكِّنك لغتا SysML وUML من تصور المتطلبات المعقدة والحفاظ على اتساق التصميم.
يساعد ربط تتبُّع المتطلبات بعناصر التصميم وحالات الاختبار على ضمان التغطية وتقييم أثر التغييرات.
وتساعد قدرات التعاون الجماعي على إدارة تعقيد تطوير تصاميم متسقة عبر بيئات مختلفة.
التقاط التصاميم باستخدام لغات SysML وUML القياسية في الصناعة أو لغات النطاق الخاصة (DSL).
استخدِم لغَتي SysML وUML لتحليل المتطلبات، وإجراء دراسات المقايضة باستخدام محلل قيود بارامتري، وتصميم الجوانب الهيكلية والسلوكية. تمكَّن من تصوُّر الأنظمة المعقدة، وضمان اتساق التصميم، وتطبيق التحقق الثابت للنماذج لضمان الدقة.
يمكنك ربط المتطلبات بعناصر التصميم وحالات الاختبار للمساعدة على ضمان التغطية وتقييم تأثير التغيير. يدعم الحل إمكانية التتبُّع الكامل للمتطلبات من التصميم وإليه. عند تغيير أحد المتطلبات، يمكنك عرض كيفية تأثير التغيير في التصميم.
يساعد Engineering Lifecycle Management الفرق على إدارة التصميمات المعقدة عبر البيئات. باستخدام Rhapsody - Design Manager، يمكنك مشاركة النماذج ومراجعتها وتصفحها ومقارنتها ودمجها - ما يُتيح التعاون الفعَّال والتطوير المتوازي.
بيئة هندسة أنظمة منخفضة التكلفة تُتيح لك تحليل وتوضيح المتطلبات، واتخاذ قرارات تصميم معمارية، وتوثيق التصاميم.
جميع قدرات أداة Architect for Systems Engineers، بالإضافة إلى أنها تُتيح لك بناء نماذج أولية للتصاميم، ومحاكاتها، وتنفيذها للتحقق المبكر من صحتها.
بيئة هندسة برمجيات مدمجة منخفضة التكلفة لتصميم تطبيقات ++C أو C، أو Java بشكل رسومي باستخدام UML أو AUTOSAR.
بيئة هندسة برمجيات مدمجة ومرنة في الوقت الحقيقي وتوليد كامل لتطبيقات ++C و C و Java و Ada (بما في ذلك MISRA-C و ++MISRA-C).
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