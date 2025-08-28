التحول الرقمي لهندسة الأنظمة يمنح ميزة تنافسية في صناعة السيارات.
يواجه مصنِّعو المعدات الأصلية في قطاع السيارات والمورِّدون تحديات تطوير منتجات تزداد تعقيدًا، مع تقليل دورات الإنتاج، وتحسين الجودة، وتقديم وظائف جديدة.
يوفر IBM Engineering Lifecycle Management (ELM)، وهو محفظة متكاملة من أدوات إدارة هندسة الأنظمة والبرمجيات، الأساس المثالي للتعامل مع هذه التحديات.
توفير الرؤية عبر فرق التطوير من خلال ربط المتطلبات بنماذج التصميم والاختبارات وسير العمل، ما يعزز الجودة ويقلل من وقت الوصول إلى السوق.
تطوير البرمجيات وبنية منطقية قابلة للتنفيذ للبرمجيات والمكوِّنات الكهربائية والإلكترونيات الخاصة بالمركبات لدعم تخصيص الوظائف لهذه المجالات.
تطوير وإدارة حالات الاختبار التي تدعم MIL وSIL وHIL، بما في ذلك أتمتة توليد الاختبارات المرتبطة بالمتطلبات، وأطر عمل الاختبار، ونتائج الاختبار.
تقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية من خلال إعادة استخدام التصميمات والميزات والبنيات. إنشاء متغيّرات وإصدارات المنتجات وإدارتها داخل خطوط الإنتاج وعبرها.
تسريع النشر باستخدام العمليات الرشيقة مع ضمان الثقة لتحقيق الإنجازات الحساسة. استخدِم الأسلوب الرشيق (SAFe) أو العمليات المتسلسلة ضمن مشروع واحد.
استخدام القوالب والعمليات والتقارير المدمجة لضمان الامتثال للمعايير واللوائح التنظيمية، ما يقلِّل من وقت وتكاليف التدقيق، مع دعم ASPICE وISO-26262 وSOTIF وISO-21434 وWP.29.
شركة Bury المصنِّعة للمكونات تسرِّع وتيرة تحولها. يبدأ تطوير المركبات المستدامة مع الشركات المصنِّعة الأصلية (OEMs) باعتبارها المورِّد الأساسي للعلامات التجارية للسيارات، حيث تقع على عاتقها تلبية توقعات العملاء مع تحسين التصنيع باستمرار؛ لتحقيق الاستدامة الشاملة.
تُدير شركة Lumen Freedom النمو الهائل وتعقيد المتطلبات من خلال حلول IBM لإدارة المتطلبات.
ابدأ بجولة تعريفية للمنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمعرفة كيفية الاستفادة من Engineering Lifecycle Management لمساعدة مؤسستك على التوسُّع، وتحسين شفافية البيانات، وتحقيق الامتثال، والسعي نحو الأتمتة.