الأجهزة الطبية

يمنح التحول الرقمي في هندسة الأنظمة ميزة تنافسية في صناعة الأجهزة الطبية.

لمحة عامة

تواجه فِرَق هندسة البرمجيات والأنظمة اليوم ضغوطًا هائلة لتطوير منتجات طبية قائمة على تكنولوجيا أساسية للسلامة وإيصالها إلى السوق بسرعة غير مسبوقة. يتطلب تطوير الأجهزة الطبية المعقدة بطريقة مُثلى توفير رؤية شاملة عبر دورة حياة هندسة المنتج بأكملها. يوفر IBM Engineering Lifecycle Management ‏(ELM) بيئة إدارة مثالية تمكِّنك من الازدهار في هذا المجال التنافسي لتطوير المنتجات الحساسة للسلامة.
تحسين الجودة

تعزيز الشفافية وقابلية التتبُّع عبر عملية التطوير. إدارة تسلسل المتطلبات وفهم أفضل لكيفية تدرُّج التغييرات وتأثيرها في النظام بالكامل قيد التطوير.
تقليل الوقت اللازم للابتكار

تقليل وقت الوصول إلى السوق من خلال إعادة الاستخدام الاستراتيجي بالاستفادة من المتغيرات. نمذجة الأنظمة والبرمجيات في وقت مبكر من العملية لتقليل أعمال إعادة التطوير المكلِّفة في المراحل المتأخرة. مشاركة البيانات عبر الفرق الموزعة.
تبنّي الأسلوب الرشيق

تعزيز إنتاجية فرق التطوير من خلال تبنّي المرونة على نطاق واسع، مثل استخدام SAFe أو عملياتك الخاصة. استخدام لوحات المعلومات لمتابعة حالة العمل الحالية، وتحديد المسؤوليات، وتتبُّع المتطلبات.
التعاون بسلاسة

تسهيل التعاون بين الفريق، وإدارة التعليمات البرمجية، وتنفيذ الاجتماعات اليومية، والتخطيط للسباقات، وتتبُّع العمل لتقليل إعادة العمل. الحصول على أدوات أساسية للتحكم في إصدارات البرمجيات، وإدارة بيئات العمل، ودعم التطوير المتوازي.
منتجات عالية الجودة تفي بالمعايير الصارمة

تتطور الإلكترونيات الحالية وبيئات برمجياتها بوتيرة متسارعة بشكل متزايد. ويتجلى ذلك بوضوح في الأجهزة الطبية المتقدمة التي تؤثِّر في حياتنا عندما نكون أكثر عرضة للخطر. يجعل IBM Engineering Lifecycle Management من السهل على الشركات دعم متطلبات معايير الأجهزة الطبية الصارمة -مثل ISO 14971 وIEC 60812 وIEC 62304 وIEC 82304-1 وISO 13485 وISO 60601 وEU MDR وFDA Title 21 CFR وغيرها- من خلال التصدي للتحدي المزدوج المتمثل في إدارة التطوير المتزامن لكلٍّ من الأنظمة والبرمجيات.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بجولة تعريفية للمنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمعرفة كيفية الاستفادة من Engineering Lifecycle Management لمساعدة مؤسستك على التوسُّع، وتحسين شفافية البيانات، وتحقيق الامتثال، والسعي نحو الأتمتة.

