المعارف والتقارير

دمج البيانات الخاصة بهندسة البرمجيات وهندسة النظم ونشرها وتحليلها وتصورها في عرض واحد لتسريع عملية اتخاذ القرار

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استكشاف الرؤى لتحسين عملية صناعة القرار باستخدام حلول إعداد التقارير

تساعدك معارف IBM ELM وإعداد التقارير على دمج البيانات ونشرها وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة بهندسة البرمجيات والأنظمة.

من خلال نهج البيانات المترابطة، تساعد حلول إعداد تقارير ELM على دمج البيانات من مصادر مختلفة بسلاسة وتصور معارف دورة حياة الهندسة وأتمتة التقارير الدقيقة على غرار المستندات. يمكنك تبسيط العمليات وتعزيز الامتثال وتعزيز نجاح المشروع من خلال حلنا المتكامل. 
تحسين جودة التصميم

تقليل الوقت المستغرق في العثور على البيانات الهندسية وعلاقاتها والاستعلام عنها وتحليلها.
إثبات الامتثال

الوصول إلى طرق عرض البيانات عبر الأدوات والمجالات في سياق معايير الامتثال.
اتخاذ القرارات الصائبة

جمع بيانات مفيدة باستخدام لوحات المعلومات والتحليلات لمساعدتك على الاستجابة السريعة للمؤشرات الإيجابية والسلبية في مشاريعك.
إمكانية التتبع

ستساعد البيانات ثنائية الاتجاه في الترابط الرقمي على تمكين مختلف تخصصات الهندسة الوظيفية والبرمجية والميكانيكية والكهربائية من مصدر حقيقة واحد.

المزايا

تحليل البيانات والتعاون تحليل البيانات عبر الأدوات المختلفة من دون عناء، وتحسين المعارف والتعاون من خلال بنية مفتوحة.
نهج البيانات الموحدة العمل بمرونة مع البيانات، باستخدام أداة تتكيف مع المصادر والتنسيقات المختلفة بسلاسة
اتخاذ القرارات السياقية البدء بسرعة بالقوالب، مع الحفاظ على إمكانية التتبع لتقييم المخاطر الفعال وإدارة العمليات.
أتمتة إنشاء المستندات أتمتة إنشاء مستندات عالية الجودة ومتوافقة، ما يوفر الوقت ويضمن إمكانية تتبع المتطلبات.
سهولة الاستخدام والمرونة الاستمتاع بحرية العمل باستخدام أداة حيادية للبيانات. معالجة مصادر البيانات وتنسيقات الإخراج بسهولة من دون الحاجة إلى أدوات خارجية.
تحليل البيانات والتعاون تحليل البيانات عبر الأدوات المختلفة من دون عناء، وتحسين المعارف والتعاون من خلال بنية مفتوحة.
نهج البيانات الموحدة العمل بمرونة مع البيانات، باستخدام أداة تتكيف مع المصادر والتنسيقات المختلفة بسلاسة
اتخاذ القرارات السياقية البدء بسرعة بالقوالب، مع الحفاظ على إمكانية التتبع لتقييم المخاطر الفعال وإدارة العمليات.
أتمتة إنشاء المستندات أتمتة إنشاء مستندات عالية الجودة ومتوافقة، ما يوفر الوقت ويضمن إمكانية تتبع المتطلبات.
سهولة الاستخدام والمرونة الاستمتاع بحرية العمل باستخدام أداة حيادية للبيانات. معالجة مصادر البيانات وتنسيقات الإخراج بسهولة من دون الحاجة إلى أدوات خارجية.
الخيارات خدمة إعداد تقارير Jazz

خيار إعداد تقارير IBM ELM الافتراضي. دمج البيانات بسرعة وسهولة من مجموعة متنوعة المصادر عبر أدواتك ومناطق المشروع. تتكون من 3 عناصر: منشئ التقارير وعنصر جمع البيانات ومحرك استعلام دورة الحياة.

 معارف هندسية

تساعدك على تصور بيانات دورة حياة التصميم الهندسي وتحليلها واكتساب المعارف. يمكن لفرق التصميم الهندسي تحسين فهمها للعلاقات في بيانات دورة الحياة واتخاذ قرارات أكثر فعالية في الوقت المناسب.

 النشر

يعمل على أتمتة إنشاء تقارير على شكل مستندات عبر أدوات Jazz وأدوات الجهات الخارجية التي تستخدمها؛ سواء أكانت هذه التقارير مطلوبة للمراجعات الرسمية أم للالتزامات التعاقدية أم للرقابة التنظيمية، أم للاستخدام المخصص.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرف على المزيد حول مدى مساعدة إدارة دورة حياة التصميم الهندسي من IBM على زيادة إنتاجية فرق التطوير لديك في أثناء تطوير منتجات وبرامج شديدة التعقيد.

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