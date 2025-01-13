The IBM® Engineering Requirements Management DOORS
تشمل عروض المجموعة منتج DOORS الأصلي و DOORS
التالي، مُصمَّم لتعزيز عملية إدارة
المتطلبات لديك.
تعتمد حلولنا على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المتطلبات الهندسية أثناء كتابتها، مع تعزيز التواصل والتعاون بين الفِرَق والأطراف المعنية، ما يعزِّز الإنتاجية ويحسن جودة مشاريعك. باستخدام هذه الأدوات، يمكنك اكتشاف المتطلبات وتتبُّعها وتحليلها وإدارة التغييرات فيها بشكل فعَّال، مع الالتزام بالأنظمة والمعايير. تمكِّنك حلول IBM لإدارة المتطلبات من إدارة نطاق المشروع والتكاليف بشكل أفضل عبر منظمتك وسلسلة التوريد الخاصة بك.
طوّر منتجات أفضل من خلال إدارة أكثر كفاءة للمتطلبات
اكتشف متطلبات المنتجات والأنظمة المعقدة وتتبعها وحلّلها. تحكَّم في تكاليف مشروعك من خلال إدارة التغيير والتكوين المدمجة مباشرةً في أداة المتطلبات.
باشر إدارة إمكانية التتبُّع بدءًا من المتطلبات وحتى الاختبار، بما في ذلك العناصر الفنية الهندسية والبرمجيات، عبر دورة حياة تطوير المنتج بالكامل.
قلِّل المخاطر وحسِّن الأداء لمساعدة فِرَقك على تقليل تكاليف التطوير وتسريع وقت طرح المنتجات في السوق وخفض تكلفة الجودة.
تمكَّن من إعادة استخدام الأعمال الهندسية القيِّمة من خلال إدارة فعّالة لإصدارات ومتغيرات المنتجات. ضَع أساسًا يسمح بتطور البيانات بشكل متسق عبر التخصصات الهندسية، واستخدِم هذا الأساس عبر المتغيرات والبرامج لزيادة الإنتاجية والجودة إلى أقصى حد.
عزّز التعاون ومرونة المشاريع من خلال التحرير المتزامن، وإصدار النُّسخ المؤتمت، وتحديد الأولويات بفاعلية. تمكن من الوصول إلى قواعد بيانات المتطلبات في الوقت الحقيقي لمستخدمين متعددين دون أي تعارض أو تعطيل.
حسِّن هندسة البرمجيات والأنظمة من خلال إدارة المتطلبات في جميع النطاقات الهندسية، بما في ذلك هندسة النظم، والأسلوب الرشيق، ومبادئ Lean، وإطار عمل SAFe، والهندسة المستمرة، وعمليات التطوير.
هو حل قابل للتوسع قائم على واجهة ويب، مصمم لتحسين التواصل والتعاون بين الفِرَق والأطراف المعنية، ما يعزز الإنتاجية والجودة. يُتيح لك اكتشاف وتتبُّع وتحليل التغييرات على المتطلبات وإدارتها مع ضمان الامتثال للوائح والمعايير. باستخدام DOORS Next، يمكنك تحسين إدارة نطاق المشروع والتكاليف عبر منظمتك وسلسلة التوريد الخاصة بك.
DOORS هو حلُ معتمد لإدارة المتطلبات استخدمته الفِرَق بنجاح في برامج هندسة النظم المعقدة عالية الامتثال عبر جميع القطاعات الصناعية لعدة عقود. يوفر قدرات متقدمة، مثل وحدات تحديد المتطلبات المنظمة، واستيراد وتصدير البيانات من وإلى النظام، والتوقيعات الإلكترونية، والأسس المرجعية، وعرض المتطلبات القابل للتخصيص مع إمكانية التتبُّع متعددة المستويات.
يمكننا مساعدتك على الوصول إلى الإصدار والتسعير المناسبين لاحتياجات عملك.