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ELM

Integration hub

 IBM Engineering Integration Hub
عزِّز تعاونك الهندسي بين الأدوات المختلفة وعبر الفِرَق.
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حل IBM Engineering Integration Hub هو امتداد لحل IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) يوفر عمليات تكامل مع أدوات متنوعة تابعة لجهات خارجية. فهو يساعد على تعزيز الإنتاجية، ما يتيح لك استخدام استثماراتك الحالية في أدوات دورة الحياة داخل بيئة ELM. ومن خلال تحسين تكامل البيانات وشفافيتها، يُسهم IBM Engineering Integration Hub في تسريع عملية التطوير وتعزيز الابتكار والجودة.
الدليل التفاعلي
التغلب على مشكلة السرعة العالية
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دمج بيئة التطوير الخاصة بك مع العالم

المزايا

زيادة القيمة إدارة دورة حياة التطبيقات متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام التكامل المتقدم
المزايا التوافق المتنوع

يساعد التزامن التلقائي للبيانات والتحديثات بين IBM Engineering Lifecycle Management والأدوات الخارجية على تقليل الوقت المستغرق في المهام الإدارية.

 

 سريعة

يُتيح تكامل أداة دورة الحياة المؤتمتة والمستمرة المزيد من عمليات البناء والإصدارات المتكررة المطلوبة لحلول إدارة دورة الحياة الهندسية.

 قابل للتوسع

يُتيح التكامل القائم على النماذج، مع المواصفات المرتبطة بالبيانات والخدمات المحايدة للمورد، القدرة للمنظمات على تبني أدوات جديدة من مزودين مختلفين.

 
الخطوات التالية 

ابدأ جولة تعريفية عن المنتج أو احجز استشارة مع خبير IBM لمعرفة كيف تستفيد منظمتك من استخدام IBM Engineering Lifecycle Management للتوسع، وتحسين شفافية البيانات، وتحقيق الامتثال، والسعي نحو الأتمتة.

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