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ELM
Integration hub
حل IBM Engineering Integration Hub هو امتداد لحل IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) يوفر عمليات تكامل مع أدوات متنوعة تابعة لجهات خارجية. فهو يساعد على تعزيز الإنتاجية، ما يتيح لك استخدام استثماراتك الحالية في أدوات دورة الحياة داخل بيئة ELM. ومن خلال تحسين تكامل البيانات وشفافيتها، يُسهم IBM Engineering Integration Hub في تسريع عملية التطوير وتعزيز الابتكار والجودة.
يساعد التزامن التلقائي للبيانات والتحديثات بين IBM Engineering Lifecycle Management والأدوات الخارجية على تقليل الوقت المستغرق في المهام الإدارية.
يُتيح تكامل أداة دورة الحياة المؤتمتة والمستمرة المزيد من عمليات البناء والإصدارات المتكررة المطلوبة لحلول إدارة دورة الحياة الهندسية.
يُتيح التكامل القائم على النماذج، مع المواصفات المرتبطة بالبيانات والخدمات المحايدة للمورد، القدرة للمنظمات على تبني أدوات جديدة من مزودين مختلفين.