يوفر IBM Engineering Lifecycle Management ‏(ELM) دعمًا قويًا متعدد المجالات لتبني الأسلوب الرشيق على نطاق واسع، ما يساعد المؤسسات على التحول إلى مؤسسات مرنة. تدعم القوالب والتقارير في ELM اعتماد إطار SAFe لتسهيل تخطيط العمل وإدارته، ما يساهم في تقليل وقت الوصول إلى السوق، وتقليل العوائق، وتسريع تدفق العمل عبر سلسلة القيمة لضمان تقديم مستمر للقيمة.