قم بتمكين موظفيك ليكونوا أكثر فاعلية وقدرة على التركيز على المهام الرئيسية. توقَّف للحظة لملء أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه وشاهد الكيفية التي يمكنك من خلالها المساعدة على تعزيز التحسينات باستخدام IBM watsonx Orchestrate.