الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx Orchestrate
أداة تقدير فوائد watsonx للموارد البشرية في قطاع السيارات

تعزيز كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM

قم بتقدير المزايا

قم بتمكين موظفيك ليكونوا أكثر فاعلية وقدرة على التركيز على المهام الرئيسية. توقَّف للحظة لملء أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه وشاهد الكيفية التي يمكنك من خلالها المساعدة على تعزيز التحسينات باستخدام IBM watsonx Orchestrate.

* تُحسب النتائج المعروضة بناءً على بيانات وافتراضات معينة تتعلق بالاستخدام المحتمل لمنصة watsonx Assistant، بما في ذلك إدخالات المستخدمين ومعايير الصناعات وبيانات الجهات الخارجية وبيانات الموارد البشرية من IBM Insitute of Business Value (المُشار إليه اختصارًا IBV). وتُحسب المزايا المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدَّرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. تُقدَّم النتائج لأغراض توضيحية فقط وينبغي ألَّا يُعتمَد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو المزايا المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، وعوامل أخرى.

دليل الموارد البشرية

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتنمية المواهب في قطاع السيارات

تعرَّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الموارد البشرية في قطاع السيارات وتحسين تجربة الموظفين وتحقيق النتائج في مجالات مثل تنمية المهارات واتصالات الموظفين وإدارة العمليات.

 تعرّف على المزيد
الخطوات التالية

لنناقش إستراتيجية تقنية المعلومات لديك. سيساعدك مستشارونا في تحويل رؤيتك إلى واقع ملموس وتخصيص حل يناسب احتياجاتك. 

 تعرّف على المزيد عن watsonx حلول تكنولوجيا المعلومات لقطاع السيارات

قم بتبسيط عملية الإنتاج والابتكار في المركبات المعرَّفة بالبرامج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

 اكتشف