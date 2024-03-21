إن التطور غير المسبوق للذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة جذرية في الطريقة التي تتبعها الشركات في تسويق علامتها التجارية ومنتجاتها وخدماتها. لقد أتاح تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة ونماذج التعلم متعدد الوسائط للمسوقين تحسين طريقة تفكيرهم وإنشاء وتقديم المحتوى وتجارب العملاء.



شاهد هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتتعلم كيف يمكن لمؤسستك تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة فرق التسويق لديك على إيصال الرسالة المناسبة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. بعد مشاهدة الحلقة، ارجع إلى الدليل الإرشادي للحصول على نصائح حول كيفية البدء في وضع ما تعلمته في حيز التنفيذ.