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تجربة الموظفين
أصبح لتجربة الموظف سياق أوسع اليوم حيث تداخلت الخطوط الفاصلة بين الحياة الشخصية والمهنية للأشخاص. إذ تكون تجربة الموظف أكثر من مجرد تفاعل أو سير عمل واحد—فهي تشمل كل تفاعل للموظف مع صاحب العمل، بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد، وتلبية أدوارهم الوظيفية واحتياجاتهم الوظيفية وحياتهم العملية المتطورة ودعمها في جميع الأوقات. يتم تصميم أفضل التجارب مع وضع الموظف—وتوقعاته المنطوقة وغير المنطوقة—في الحسبان. تخيل اليوم الذي تتم فيه تلبية احتياجات كل موظف من موظفيك عبر كل نقطة اتصال بطرق بديهية وخالية من المشاكل تسمح لهم بالشعور بأنهم أفراد ويستمتعون بعملهم ويحققون أهدافهم. كما أحدثت تجارب الموظفين الأفضل تأثيرًا في الأعمال: فالموظفون المتفاعلون والراضون عن أعمالهم من المرجح أن يقدموا خدمة متميزة للأطراف المعنية الداخليين والعملاء النهائيين.
تتبنى IBM نهجًا يركز على الإنسان في تجربة الموظفين. دع IBM Consulting تساعدك على إعادة تصور العمليات الداخلية والعمليات التي تواجه العملاء من خلال العمليات الإستراتيجية وتنفيذ المنصة والتصميم والخدمات المُدارة لتحسين تجربة الموظفين بشكل كبير. بفضل مواهبنا العميقة وخبرتنا في مجال التحوّل، يمكننا مساعدتك على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة ذات المستوى العالمي—وكذلك شركائنا في النظام البنائي—لإتاحة تجارب استثنائية لكل موظف كل يوم.
تحقق الشركات التي تركز على تجربة العملاء نموًا في الإيرادات بمقدار 3 أضعاف خلال عامين.1
تزيد احتمالية تحقيق الشركات التي تتمتع بخبرة أفضل بنسبة 89% في تحقيق أهداف الابتكار المؤسسي.2
من المرجح أن يكون الموظفون الراضون من بين الموظفين الأعلى أداءً بنسبة 69%.2
وضع تصور لتجربة استثنائية وتصميمها وتقديمها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية لتمكين الموظفين وتعزيز الإنتاجية والنمو.
تبسيط عمليات الموارد البشرية باستخدام watsonx Orchestrate والسماح لفريق الموارد البشرية لديك بالتركيز على الأعمال ذات المستوى الأعلى مع تحريرهم من المهام الشاقة.
النهوض بمهام سير عمل الموارد البشرية لديك من خلال تحسين التقنية باستخدام الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمتكاملة من خلال القيام بشراكات قوية مع موردي البرامج المستقلة.
إعادة هيكلة الموارد البشرية مع وضع الذكاء الاصطناعي في صميمها—تقديم قيمة الأعمال وتجارب الموظفين التي تتمحور حول الإنسان وتسريع جدول الأعمال الرقمي، وإطلاق العنان لإمكانات القوى العاملة وإتاحة المرونة.
إنشاء تجارب ونتائج أفضل طوال دورة حياة التوظيف، وبناء قوة عاملة ماهرة مع ثقافة التعلُّم المستمر باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة والخدمات المتخصصة.
استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كشريك استشاري لشركة Adobe، تركِّز شراكتنا على مساعدة العملاء في تصميم وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا تعزز ولاء العملاء وتزيد من ثقتهم.
تسريع وقت تقديم Oracle Cloud لتحسين وظيفة الموارد البشرية لديك وتعزيز نمو أعمالك.
بالتعاون مع Salesforce، لا تقتصر خدماتنا على إنشاء قيمة للأعمال فحسب. بل نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والناشئة والقدرات المتعمقة في المجال وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان ومعارف البيانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
تنمية الموارد البشرية من خلال تحسين تجربة الموظفين والعمليات باستخدام SAP SuccessFactors.
تطبيق تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على حلول Workday. إزالة أوجه القصور وخفض تكاليف تشغيل الموارد البشرية وبناء تجارب تفاعلية.
جمعت IBM تجاربها معًا على Salesforce 360 باستخدام مساعدين افتراضيين من IBM Watson للإجابة عن الاستفسارات وتبسيط التواصل بين الأقسام.
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تمكّن من تسريع استخدامك للذكاء الاصطناعي التوليدي وإعادة تصور الموارد البشرية لديك من خلال ملخص حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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