يُشير الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل وظائف وعمليات الموارد البشرية التقليدية. يتضمن ذلك استخدام مزيج من الخوارزميات ونماذج التعلم الآلي والأنظمة الذكية لأتمتة المهام المتكررة، واستخلاص رؤى أعمق من بيانات الموارد البشرية، ودعم اتخاذ القرار في جميع أنحاء المؤسسة. كما تساهم هذه التقنيات في تحسين تجربة الموظف من خلال تقليل العقبات وتمكين المتخصصين في الموارد البشرية من التركيز على القضايا الإبداعية أو الحساسة المتعلقة بالأفراد.

يستخدم الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية تقنيات متعددة قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، والتعرُّف على الأنماط، وتوليد المحتوى، ومحاكاة التفاعلات الشبيهة بالبشر. هذه القدرات تغيِّر طريقة عمل أقسام الموارد البشرية، ما يُتيح لها الانتقال من الوظائف الإدارية التقليدية إلى أدوار أكثر استراتيجية داخل المؤسسات.

يواجه قادة الموارد البشرية اليوم تحديات متعددة: تزايُد توقعات الموظفين، ونقص العمالة على المستوى العالمي، وتوسُّع فجوة المهارات. ومع تسارع تأثير الذكاء الاصطناعي في مشهد الأعمال، من المتوقع أن تؤدي أقسام الموارد البشرية دورًا مهمًا في إدارة التغيير. ووفقًا لأبحاث معهد IBM Institute for Business Value، يقول 20% فقط من التنفيذيين إن قسم الموارد البشرية يتولى مسؤولية استراتيجية مستقبل العمل في مؤسستهم. وهذا يطرح سؤالًا مهمًا: إذا لم تكن الموارد البشرية هي المسؤولة عن مستقبل العمل، فمن سيكون؟ هذه التكنولوجيا التي تَعِد بتغيير جذري في بيئة الأعمال ليست مسؤولية قسم تكنولوجيا المعلومات فقط، بل هي أيضًا مبادرة حيوية للموارد البشرية.