تصميم تجارب موظفين تفاعلية تحقق نتائج ملموسة

كما أشرنا سابقًا، يجب أن تكون إدارة التغيير بفعالية ضمن أهم أولويات قادة الأعمال اليوم. تفشل معظم التحولات الرقمية في تحقيق التوقعات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص التخطيط بشأن تبني الموظفين لها والفشل في التوسع المستدام.

في الجزء الأول من هذه السلسلة، نظرنا في أربعة عوامل نعتقد في IBM Consulting أنها تؤثر بشكل كبير على نجاح التحول: مستوى جاهزية المؤسسة، وجودة تجربة موظفيها، ومواءمة نموذج تشغيلها، ومدى فعاليتها في تتبع قيمتها بمرور الوقت.

اليوم، سنتناول العنوان الثاني الذي يؤثر على التغيير الفعال: تجربة الموظف (EX). يشمل المفهوم مجموع جميع التفاعلات التي يجريها الموظف مع مؤسسته. يتشكل من خلال عدد من المتغيرات بما في ذلك ثقافة مكان العمل والتقنية والبيئة، ويؤثر على مشاركة الموظفين والأداء والرضا العام.