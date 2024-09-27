IBM Rational ClearQuest هو برنامج لإدارة التغيير يساعد على تحسين إنتاجية المطورين مع استيعاب المنهجيات والعمليات والأدوات التي تناسب المشروع والأشخاص الموجودين في الفريق. ويوفر البرنامج أدوات وعمليات تتيح لك إمكانية الحفاظ على التحكم في التغييرات مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للمطور.
تحسين التعاون من خلال دمج عمليات منعزلة، مثل التحليل والتطوير والاختبار.
تخصيص وتنفيذ عمليات التطوير المتسقة لتحقيق رؤية متكاملة وموحدة.
الاستفادة من قدرات صلاحية الوصول لضمان حصول أعضاء الفريق على أحدث المعلومات.
استخدام قدرات الاستعلام والرسوم البيانية وإعداد التقارير لتصور البيانات المعقدة والتعمق في تفاصيلها.
شراء FlexPoints وتخصيصها بناءً على احتياجات الاستهلاك الخاصة بالعمل.
تحسين الرؤية والتحكم عبر السحابة والبنية التحتية التقليدية.
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