الصفحة الرئيسية DevOps Rational ClearQuest IBM Rational ClearQuest
نظام تطوير وإنتاج تطبيق سير عمل لقاعدة بيانات قابل للتخصيص يوفر رؤية وتحكمًا أفضل
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رسم توضيحي يمثل البيانات التي يستخدمها فئات مختلفة من الناس
ما المقصود بـ What is IBM Rational ClearQuest؟

IBM Rational ClearQuest هو برنامج لإدارة التغيير يساعد على تحسين إنتاجية المطورين مع استيعاب المنهجيات والعمليات والأدوات التي تناسب المشروع والأشخاص الموجودين في الفريق. ويوفر البرنامج أدوات وعمليات تتيح لك إمكانية الحفاظ على التحكم في التغييرات مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للمطور.

المزايا

تعزيز التعاون احصل على تعاون في الوقت الفعلي تقريبًا بين أعضاء الفريق من خلال أتمتة وتنفيذ العمليات القابلة للتخصيص.
تعزيز كفاءة التطوير يمكنك الدمج داخل النظام البنائي لأدوات المطوّرين لتسريع عملية التسليم مع تحسين الجودة.
استيعاب مختلف المؤسسات التوسع من فرق عمل صغيرة إلى مؤسسات موزعة عالمياً مع إمكانية تتبع دورة الحياة الكاملة.
أبرز المزايا العمليات القابلة للتكرار

تحسين التعاون من خلال دمج عمليات منعزلة، مثل التحليل والتطوير والاختبار.

 إمكانية تتبع دورة الحياة

تخصيص وتنفيذ عمليات التطوير المتسقة لتحقيق رؤية متكاملة وموحدة.

 معلومات محدثة

الاستفادة من قدرات صلاحية الوصول لضمان حصول أعضاء الفريق على أحدث المعلومات.

 معارف واضحة حول العمليات

استخدام قدرات الاستعلام والرسوم البيانية وإعداد التقارير لتصور البيانات المعقدة والتعمق في تفاصيلها.

 تسعير ونشر مرن

شراء FlexPoints وتخصيصها بناءً على احتياجات الاستهلاك الخاصة بالعمل.

ما الخيار الأنسب لك؟

Rational ClearQuest يساعد على تحسين إنتاجية المطورين مع استيعاب المنهجيات والعمليات والأدوات التي تناسب المشروع والأشخاص الموجودين في الفريق.
Rational ClearQuest MultiSite يوفر وصولاً موزعاً إلى عمليات تتبع العيوب وإدارة تغييرات البرامج من خلال مستودعات التكرار والمزامنة.
ClearQuest وClearQuest MultiSite يتيح إمكانية الحصول على رؤية أفضل وإمكانية التنبؤ والتحكم بشكل أفضل في عملية تطوير البرامج عبر البيئات الموزعة جغرافياً.
الموارد ملخص حل النشر الهجين

تحسين الرؤية والتحكم عبر السحابة والبنية التحتية التقليدية.

 صحيفة بيانات منتجات إدارة التغيير

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 مجتمع إدارة التغيير

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