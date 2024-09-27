IBM Rational ClearQuest هو برنامج لإدارة التغيير يساعد على تحسين إنتاجية المطورين مع استيعاب المنهجيات والعمليات والأدوات التي تناسب المشروع والأشخاص الموجودين في الفريق. ويوفر البرنامج أدوات وعمليات تتيح لك إمكانية الحفاظ على التحكم في التغييرات مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للمطور.