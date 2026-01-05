IBM Rational Programming Patterns

تتوفر إجراءات استخراج المشاريع أو المكونات من Rational Team Concert واستيراد هذه الخدمة. وتحليل الأثر والبحث متعدد المعايير، كامتداد لخدمات مستودع Rational Team Concert تساهم في زيادة إنتاجية الصيانة.

تم توسيع نطاق ميزات التحكم في Rational Team Concert. يمكن استخدام شروط مسبقة خاصة بـ Rational Programming Patterns لضمان أن الملفات التي على وشك التسليم إلى الخادم تتوافق مع متطلبات محددة مسبقًا.