DevOps Plan

التكامل مع تطبيقات عمليات التطوير ووقت التشغيل والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى باستخدام أكثر من 230 مكونًا إضافيًا. الحصول على الوضوح والتأثير من خلال إدارة تدفق القيمة في DevOps Velocity. إنشاء اختبارات من عناصر العمل وربط نصوص الاختبار بالقصص والمتطلبات في DevOps Test. الاستفادة من تحليلات التخطيط والتسليم لاتخاذ قرارات مستنيرة والتحسين المستمر.