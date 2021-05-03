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DevOps
DevOps Plan
يتأثر تحقيق أهداف الأعمال وغايات التنفيذ بكفاءة عمليات التسليم، وقدرة الفرق متعددة التخصصات على التعاون، والخطوات اليدوية المتبعة في إدارة المشاريع.
يُعَد DevOps Plan حلًا منخفض البرمجة/بلا برمجة لإدارة التغييرات وسير العمل، ويساعد فرق تسليم البرمجيات على مواجهة التحديات الأساسية مباشرة.
تقسيم أنشطة العمل إلى مهام وتحديد الجداول الزمنية والموارد والميزانيات.
أتمتة الأنشطة المتكررة من خلال سير عمل يعتمد على القواعد لتنفيذ الإجراءات تلقائيًا.
الاستفادة أولًا من المسرِّعات والقوالب الجاهزة لمختلف الفرق وسيناريوهات العمل.
التكامل مع تطبيقات عمليات التطوير ووقت التشغيل والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الأخرى.