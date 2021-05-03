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DevOps

DevOps Plan

 خطط عمليات التطوير من IBM
تسريع وتيرة تسليم المشاريع وزيادة الإنتاجية من خلال التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وإدارة سير العمل
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رجل من ذوي البشرة السمراء يعمل على البرمجة في مكتب منزلي

الأتمتة وإدارة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يتأثر تحقيق أهداف الأعمال وغايات التنفيذ بكفاءة عمليات التسليم، وقدرة الفرق متعددة التخصصات على التعاون، والخطوات اليدوية المتبعة في إدارة المشاريع.

يُعَد DevOps Plan حلًا منخفض البرمجة/بلا برمجة لإدارة التغييرات وسير العمل، ويساعد فرق تسليم البرمجيات على مواجهة التحديات الأساسية مباشرة.
تحسين التخطيط والتنسيق

تقسيم أنشطة العمل إلى مهام وتحديد الجداول الزمنية والموارد والميزانيات.
تعزيز الإنتاجية

أتمتة الأنشطة المتكررة من خلال سير عمل يعتمد على القواعد لتنفيذ الإجراءات تلقائيًا.
بدء المشاريع بشكل أسرع

الاستفادة أولًا من المسرِّعات والقوالب الجاهزة لمختلف الفرق وسيناريوهات العمل.
تعزيز قابلية التدقيق

التكامل مع تطبيقات عمليات التطوير ووقت التشغيل والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الأخرى.

حالات الاستخدام

مساعدة الذكاء الاصطناعي

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل أفكارك إلى إجراءات خلال عملية التخطيط وإدارة سير العمل.
تخطيط المشاريع

إنشاء المهام وتتبُّعها وإعداد التقارير عنها بسهولة. التعاون في الوقت الفعلي باستخدام مساحات الفريق. البدء السريع باستخدام المُسرِّعات والقوالب الخاصة بسير العمل والفرق والصناعات التي تناسب احتياجات عملك.
إدارة سير العمل

إدارة امتثال المشاريع بسهولة مع دعم التوقيع الإلكتروني، ما يضمن الحوكمة والامتثال. تحسين الإنتاجية وتحليل المخاطر من خلال بوابات اتخاذ القرار المؤتمتة ومحفزات سير العمل القائمة على القواعد. تصوُّر البيانات المتعلقة بمقاييس العمليات وإعداد التقارير حول الخطط والتبعيات والعوائق والمزيد.
تكامل دورة الحياة

التكامل مع تطبيقات عمليات التطوير ووقت التشغيل والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى باستخدام أكثر من 230 مكونًا إضافيًا. الحصول على الوضوح والتأثير من خلال إدارة تدفق القيمة في DevOps Velocity. إنشاء اختبارات من عناصر العمل وربط نصوص الاختبار بالقصص والمتطلبات في DevOps Test. الاستفادة من تحليلات التخطيط والتسليم لاتخاذ قرارات مستنيرة والتحسين المستمر.
مساعدة الذكاء الاصطناعي

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل أفكارك إلى إجراءات خلال عملية التخطيط وإدارة سير العمل.
تخطيط المشاريع

إنشاء المهام وتتبُّعها وإعداد التقارير عنها بسهولة. التعاون في الوقت الفعلي باستخدام مساحات الفريق. البدء السريع باستخدام المُسرِّعات والقوالب الخاصة بسير العمل والفرق والصناعات التي تناسب احتياجات عملك.
إدارة سير العمل

إدارة امتثال المشاريع بسهولة مع دعم التوقيع الإلكتروني، ما يضمن الحوكمة والامتثال. تحسين الإنتاجية وتحليل المخاطر من خلال بوابات اتخاذ القرار المؤتمتة ومحفزات سير العمل القائمة على القواعد. تصوُّر البيانات المتعلقة بمقاييس العمليات وإعداد التقارير حول الخطط والتبعيات والعوائق والمزيد.
تكامل دورة الحياة

التكامل مع تطبيقات عمليات التطوير ووقت التشغيل والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى باستخدام أكثر من 230 مكونًا إضافيًا. الحصول على الوضوح والتأثير من خلال إدارة تدفق القيمة في DevOps Velocity. إنشاء اختبارات من عناصر العمل وربط نصوص الاختبار بالقصص والمتطلبات في DevOps Test. الاستفادة من تحليلات التخطيط والتسليم لاتخاذ قرارات مستنيرة والتحسين المستمر.
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