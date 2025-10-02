GitLab for IBM

تطبيق واحد لدورة حياة عمليات التطوير بأكملها

شخص يقوم بالبرمجة على جهاز كمبيوتر مزوَّد بشاشات متعددة.

لمحة عامة

تُعَد GitLab منصة عمليات تطوير تمكِّن المؤسسات من زيادة العائد الإجمالي على تطوير البرمجيات من خلال تقديم البرمجيات بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع تعزيز الأمن والامتثال. باستخدام GitLab، يمكن للفرق في مؤسستك تخطيط البرامج وإنشاؤها ونشرها بشكل تعاوني وآمن لتعزيز الأعمال.
الفوائد
تقديم برامج عالية الجودة

أتمتة تسليم البرامج بسرعة من أجل عمليات تطوير موثوق بها.
تحسين أداء الفريق

تعزيز التعاون من أجل التطوير بالأسلوب الرشيق.
مراجعة الأقران بسهولة

تبسيط اعتماد التغييرات والموافقة عليها.
تخفيض التكاليف

تجنُّب إعادة العمل من خلال تبسيط التتبُّع والمراقبة.
التحسينات التلقائية

حل التحديثات البسيطة بسهولة لتحقيق التكامل المستمر.
مركزية الإدارة

إنتاج تقارير التدقيق والحوكمة لتحسين التوجيهات.

أهم المميزات

استخدام IBM Cloud Pak وRed Hat OpenShift لإدارة التغييرات.
دعم بيئات التشغيل المتعددة

العمل عبر العديد من منتجات IBM Cloud Pak وIBM z/OS وIBM Power والمزيد.

 الحصول على الحوكمة والرؤى ذات الصلة بعمليات التطوير.

تسهيل الامتثال وتقليل مخاطر النظام البنائي.

 تقليل العوائق

اعتماد مسار قياسي لعمليات التطوير مع الملحقات.

حالات الاستخدام

طماطم تتحرك على أحزمة ناقلة.
تعمل الأتمتة على تبسيط كيفية تطوير البرامج وتسليمها وإدارتها. والنتيجة هي تسليم أسرع للبرامج الغنية بالأمان والموثوق بها وتقليل المخاطر على الأعمال.

رجلان أمام توربينات رياح
يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع تطوير البرامج وتسليمها وأتمتة الإدارة من خلال تنفيذ عمليات تسليم DevOps أكثر ذكاءً.

اتخِذ الخطوة التالية

