GitLab for IBM

تطبيق واحد لدورة حياة عمليات التطوير بأكملها
تُعَد GitLab منصة عمليات تطوير تمكِّن المؤسسات من زيادة العائد الإجمالي على تطوير البرمجيات من خلال تقديم البرمجيات بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع تعزيز الأمن والامتثال. باستخدام GitLab، يمكن للفرق في مؤسستك تخطيط البرامج وإنشاؤها ونشرها بشكل تعاوني وآمن لتعزيز الأعمال.
أتمتة تسليم البرامج بسرعة من أجل عمليات تطوير موثوق بها.
تعزيز التعاون من أجل التطوير بالأسلوب الرشيق.
تبسيط اعتماد التغييرات والموافقة عليها.
تجنُّب إعادة العمل من خلال تبسيط التتبُّع والمراقبة.
حل التحديثات البسيطة بسهولة لتحقيق التكامل المستمر.
إنتاج تقارير التدقيق والحوكمة لتحسين التوجيهات.
استخدام IBM Cloud Pak وRed Hat OpenShift لإدارة التغييرات.
العمل عبر العديد من منتجات IBM Cloud Pak وIBM z/OS وIBM Power والمزيد.
تسهيل الامتثال وتقليل مخاطر النظام البنائي.
اعتماد مسار قياسي لعمليات التطوير مع الملحقات.