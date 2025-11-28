IBM® JSphere Suite Tools

أدوات تساعد على أتمتة تحديث تطبيقات Java للمؤسسات وتطويرها
يُعَد تحديث التطبيقات خطوة أساسية في التحول الرقمي، ويتطلب منصة توحِّد بين التطبيقات القديمة والجديدة مع توفير الأمان وقابلية التوسع والمرونة. ولمواكبة احتياجات الأعمال من الابتكار السريع والاستجابة للسوق، يجب على المؤسسات تقييم تطبيقاتها الحالية وتحديد أفضل استراتيجية للتحديث وبيئة التشغيل المستهدفة استنادًا إلى الأهداف التجارية والتقنية والاقتصادية.
يُتيح Application Modernization Accelerator (AMA) أتمتة الانتقال من بيئات التشغيل الحالية إلى الوجهات التالية. يتم تحسين كل وجهة مستهدفة لاستراتيجيات التطبيقات المحددة.
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
وقت تشغيل السحابة الأصلية المُدار
WebSphere Liberty
وقت تشغيل سريع وآمن للمؤسسات
إدارة Liberty من خلال WebSphere (MoRE)
بيئة تشغيل Liberty الانتقالية
WebSphere Application Server (tWAS) في حاويات
وقت تشغيل المؤسسة التقليدي
التركيز على إضافة القيمة للأعمال بدلًا من إدارة الوسيط والبنية التحتية. تجربة فوائد زيادة إنتاجية المطورين، مع أساس آمن وقابل للتوسع لضمان النجاح على المدى الطويل.
تسريع تقديم التطبيقات السحابية الأصلية على الأجهزة الافتراضية أو الحاويات، سواء في البيئة المحلية أم على السحابة. يُعَد Liberty بيئة تشغيل سريعة وقابلة للتعديل وملائمة للمطورين وتتطلب بنية تحتية وذاكرة أقل، مع تحسين الأداء.
التقليل من مخاطر الترحيل والاستمرار في استخدام نموذج تشغيل WebSphere Application Server (tWAS) التقليدي لإدارة تطبيقات Java 17 وJava 8 ضمن بيئة إدارية واحدة.
توفير بيئة مستقرة وغنية بالميزات لتطبيقات Java EE ذات المهام الحساسة التي تتطلب إدارة قوية وتجميعًا فعَّالًا في بيئة حاويات
يساعد IBM® Mono2Micro المستخدمين على إنشاء بنية الخدمات المصغرة الخاصة بهم، بغض النظر عن مستوى المهارة أو المعرفة التقنية. ويوفر هذا طريقة أسرع وأقل اضطرابًا للاحتفاظ بالكود وإعادة هيكلة التطبيقات الأحادية إلى خدمات مصغرة. يمكن للمستخدمين تحليل التطبيق لفهم سلوك بيئة التشغيل واستكشاف توصيات التقسيم في عرض الرسم البياني. ويمكنهم بعد ذلك إنشاء كود لتشغيل تكوين الفئة المطلوبة على بيئة تشغيل حديثة، مثل Liberty.
لا يزال تطوير Enterprise Java يُعَد أمرًا حيويًا للأعمال، حيث تساهم في تقديم تطبيقات واسعة النطاق وحرجة للمهام. وتمكِّن المطورين باستخدام أدوات تسريع تطوير التطبيقات لتبسيط وأتمتة المهام الأساسية المتعلقة بالتحديث والتطوير والعمليات. تمكَّن من تثبيت المسرِّعات واستخدامها في بيئة تطوير Java المفضلة لديك: Eclipse IDE أو VS Code أو IntelliJ IDEA.
تطوير تطبيقات Java السحابية الأصلية باستخدام Open Liberty وWebSphere Liberty. إمكانية التكرار بسرعة باستخدام وضع تطوير Liberty، وكتابة الكود بمساعدة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ MicroProfile وJakarta EE، وتحرير ملفات تكوين Liberty بسهولة.
توسِّع AMA Developer Tools بيئة التطوير المتكاملة (IDE) لديك لتسهيل وتسريع تحديث تطبيقات Java المؤسسية لاستخدام بيئة تشغيل Java السحابية الأصلية، وأحدث واجهات برمجة التطبيقات المؤسسية، وأحدث إصدارات Java SE.
تبسيط وأتمتة تطوير البرمجيات الجديدة وتحديث التطبيقات، ما يساعد على تعزيز الإنتاجية وتمكين فِرق التطوير بمختلف مستويات المهارة لدعم الابتكار في الأعمال.
زيادة إنتاجية المطورين من خلال المساعدة المدركة للسياق في IDE، وكذلك من خلال وظيفة الدردشة الخاصة بها، ما يساعد على إنشاء الأكواد وإكمالها وتحويلها وشرحها وتوثيقها ومراجعتها واختبارها.
اكتشف كيف مكّنت الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإنماء وIBM من التكيف مع المشهد المتغيّر للأعمال الرقمية وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.
استكشِف كيف وفَّر Discover مسار تحديث لتطبيقات WebSphere Liberty باستخدام Transformation Advisor.
تعمل BlueCross BlueShield في ساوث كارولينا على تحسين موارد الحوسبة ومنح المطورين مزيدًا من المرونة والكفاءة بفضل WebSphere Liberty.
* يتم شراؤها بشكل منفصل