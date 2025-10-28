تعمل شركة SOMPO Holdings على تحديث نظامها باستخدام IBM WebSphere Liberty
واجهت SOMPO Holdings، وهي شركة تأمين يابانية عريقة تأسست منذ 130 عامًا، تحديات متزايدة حيث تحول نظام الكمبيوتر المركزي لديها ليصبح ثقيلاً ومكلفًا بشكل تدريجي، وذلك نتيجة للعبء التقني الناتج عن تغييرات التعليمات البرمجية على مدى عدة سنوات بالإضافة إلى النمو الطبيعي من خلال عمليات الدمج. أدى ارتفاع استهلاك أنوية وحدة المعالجة المركزية إلى زيادة النفقات، في حين أدى تعقيد النظام إلى إبطاء عمل الموظفين وجعل العملاء محبطين بسبب أوقات الاستجابة البطيئة والمزايا المحدودة. ومن دون إجراء تحديث، تعرض شركة SOMPO نفسها لخطر تكبد تكاليف أعلى، وتراجع الميزة التنافسية، وفقدان ولاء العملاء. لقد عزموا على التصرف، وكان هدفهم هو خفض استخدام الأنوية، وتعزيز الإنتاجية، وجعل أنفسهم في وضع يسمح بالابتكار الرقمي طويل الأمد.
للحفاظ على ميزتها التنافسية في قطاع التأمين سريع التطور، دخلت شركة SOMPO في شراكة مع شركة IBM لتحديث نظامها القديم المعتمد على لغة COBOL. انتقلت الشركة إلى منصة تعتمد على Java باستخدام IBM® WebSphere® Liberty، وهو جزء من مجموعة IBM Jsphere Suite للغة Java. أدى هذا السعي نحو تحديث التطبيقات إلى تبسيط إدارة البنية التحتية وتحسين إنتاجية المطورين وخفض التكاليف.
وكان قرار تبني Liberty مدفوعًا بالثلاثة عوامل الرئيسية التالية:
يقول المهندس الأول Hiroshi Kato: "إن Liberty هي أفضل طريقة لصيانة وإدارة نظام يحتوي على أكثر من 100 خادم وتوفر خدمة إلكترونية على مدار الساعة طوال السنة بأقل عدد ممكن من القوى العاملة".
كما أدى هذا الجهد المشترك إلى إنشاء منصة قابلة للتوسع وفعالة وتعميق تعاون SOMPO مع IBM وتعزيز النظام البنائي الأوسع القائم على لغة Java.
حققت شركة SOMPO -بعد التحول- مكاسب كبيرة في الكفاءة. بسط نظام SOMPO-MIRAI الجديد إدارة أكثر من 100 خادم وسبع بيئات بأقل عدد ممكن من الموظفين. وتضمنت النتائج انخفاضًا بنسبة 54% في استخدام أنوية وحدة المعالجة المركزية وتقليل استهلاك الذاكرة بنسبة 33%—ما أدى إلى توفير كبير في التكاليف. تواصل شركة SOMPO تعاونها مع شركة IBM. وقد أثرت هذه الشراكة أيضًا في خارطة طريق IBM WebSphere Liberty من خلال التعليقات الميدانية، ما يعزز دور IBM كمتعاون دائم.
SOMPO Holdings Group، ومقرها اليابان، هي شركة تأمين وخدمات مالية رائدة بخبرة تزيد على 130 عامًا. توفر خدمات تأمين على الممتلكات وضد الحوادث والتأمين عبر البلدان والتأمين على الحياة، بالإضافة إلى حلول الرعاية التمريضية. تلتزم SOMPO بحماية الناس من المخاطر وتشكيل مستقبل أكثر صحة واتصالاً.
