يعتمد IBM® Z Operational Log and Data Analytics على قدرات تدفق البيانات المقدَّمة من Z Common Data Provider ورؤى البيانات المستخلصة من IBM® Z Operations Analytics، ليقدِّم حلًا واحدًا يساعد على تسريع متوسط الوقت اللازم لتحديد الحوادث ويوفر رؤية موحَّدة لتطبيقات البيئات الهجينة لبيانات IBM Z. يسرِّع اكتشاف الحوادث في البيئات الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت شبه الفعلي. لتحقيق ذلك، يتم تدفق بيانات تشغيل IBM Z في الوقت شبه الفعلي إلى منصة التحليلات المؤسسية، أو منصة تحليل السجلات المضمنة، أو كلتيهما. تساعد الرؤى المضمنة على تصور البيانات التشغيلية بسرعة والبحث فيها لتقليل متوسط الوقت اللازم لتحديد سبب المشكلات التشغيلية.