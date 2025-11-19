IBM z/OS Engagement Navigator

احصل على رؤية للتفاعلات والاعتماديات عبر أحمال تشغيل ®IBM Z

لمحة عامة

يوفّر IBM z/OS Workload Interaction Navigator واجهة واحدة لتحليل وربط الأنشطة غير المعتادة عبر مجموعة برامج z/OS زمنيًا وتصويرها.

IBM z/OS Workload Interaction Navigator يحلل ملخصات الفواصل الزمنية الموحّدة كل 5 ثوانٍ والبيانات الاستثنائية الواردة من IBM z/OS Workload Interaction Correlator. ومن خلال هذا العرض المصور للبيانات وتحليلها وفحصها، يوفر z/OS Workload Interaction Navigator رؤى لأحمال تشغيل IBM Z®  وقدرات اكتشاف الأنشطة غير المعتادة.

رؤية أوضح

تتيح لك أحمال التشغيل المُصوَّرة تحديد السبب الجذري للمشكلات وقضايا العمليات بسرعة وسهولة.
الكشف عن الخلل

تمكّن بيانات ملخص الفواصل الزمنية القصيرة المتسلسلة زمنيًا تحليلاتك من إنشاء خطوط أساس لنشاط الفواصل الزمنية.
تحسين توفّر أحمال التشغيل

تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على توفّر عالٍ لأحمال التشغيل واعتماد عمليات التطوير من خلال ضمان تحقيق التغييرات البيئية للتأثير المطلوب.
زيادة التوفّر إلى أقصى حد 

تحسين مرونة أحمال التشغيل وتوفّرها من خلال توفير طريقة تضمن أن التغييرات في البيئة تحقق التأثير المطلوب.

الميزات

مجموعة من طلاب الجامعة يتعاونون في مشروع داخل المكتبة
تفسير بيانات IBM z/OS Workload Interaction Correlator

يسمح لك IBM z/OS Workload Interaction Navigator بتفسير البيانات الواردة من البنية التحتية لميزة IBM z/OS Workload Interaction Correlator. تم تصميم هذه البنية التحتية ليستخدمها كلٌّ من مستغلي z/OS ومستغلي البرمجيات الوسيطة، ولتحديد كيفية إنشاء البيانات الموجزة لكل مستغِل، مما يتيح القدرة على تحديد وربط حالات الشذوذ في الأداء الخاصة بالعميل ديناميكيًا من دون سياسة مُحددة مسبقًا. يمكنك فحص أنشطة أحمال التشغيل المرتبطة للمساعدة في تحديد النشاط السببي وتبرئة الأنشطة الأخرى.

 ما هي ميزة IBM z/OS Workload Interaction Correlator؟
رجل يجلس في مركز بيانات وينظر إلى شاشات متعددة تعرض بيانات الجولف
احصل على رؤية لأوجه الترابط والتفاعلات عبر أحمال التشغيل

يمكن للخبراء تحديد علاقة السبب والتأثير بسرعة عبر مجموعة برامج IBM Z من خلال تصور أحمال التشغيل عبر أنواع مختلفة من أنوية المعالجات، مع مراعاة حجم المهمة وأولويتها. ومن خلال الحصول على رؤية أوسع لأوجه الترابط والتفاعلات بين أحمال التشغيل، يمكنهم تحديد السبب الأساسي للمشكلات بسهولة أكبر. تقلل هذه البيانات من الوقت الذي تستغرقه لتحديد السبب الأساسي.
رجل أعمال شاب ينظر إلى الكمبيوتر على مكتبه ليلًا
التعرّف ديناميكيًا على السلوك الشاذ

تمكّن بيانات ملخص الفواصل الزمنية القصيرة المتسلسلة زمنيًا تحليلاتك من إنشاء خطوط أساس للنشاط عبر الفواصل الزمنية لدعم اكتشاف الشذوذ. نُعطي الأولوية للأنشطة الشاذة ونربط بينها لعرض أكثر القضايا تأثيرًا، باستخدام عروض مقطعية ذات تفاصيل استثنائية للتعرّف على النشاط الشاذ متعدد المجالات.
فريق من مطوري البرمجيات يبرمجون ويتعاونون ويختبرون التطبيقات في بيئة تطوير حديثة.
التحقق من صحة التغييرات في البيئة

يساعدك IBM z/OS Workload Interaction Navigator على تحقيق التوازن بين متطلبات التوفّر العالي لأحمال التشغيل واعتماد عمليات التطوير بشكل متكرر لتطبيق تحديثات التطبيقات والبرامج. يمكّنك التحقق الاستباقي من التغييرات عبر المقارنة المباشرة بين الأنشطة في فترتين من التحقق من أن التغييرات في البرامج أو أحمال التشغيل في البيئة حققت التأثير المطلوب.
التفاصيل الفنية متطلبات البرنامج
  • IBM z/OS V2.3 أو أحدث
  • IBM z/OS Workload Interaction Correlator (ميزة مدفوعة في z/OS)
  • توزيع IBM Z لإطار Zowe الإصدار V1.0.0 أو أحدث
 متطلبات الأجهزة
  • نظام IBM z/OS Workload Interaction Navigator V1.1 مدعوم على الأجهزة التي يدعمها نظام IBM z/OS V2.3 أو أحدث
 المواصفات الفنية
  • يتم تقديم IBM z/OS Workload Interaction Navigator كتطبيق يستند إلى Zowe™.

الموارد

مقدمة
نظرة عامة موجزة عن IBM z/OS Workload Interaction Navigator وIBM z/OS Workload Interaction Correlator.
عرض تجريبي بفاصل زمني واحد
عرض توضيحي لتطبيق IBM z/OS Workload Interaction Navigator لمجموعة بيانات ذات فاصل زمني واحد.
كيف يمكن للعملاء إتقان أحمال التشغيل المعقدة في z/OS؟
احصل على نظرة متعمقة حول كيفية استخدام Workload Interaction Navigator لفهم أحمال تشغيل z/OS.
تحسين مرونة أحمال التشغيل
استكشف كيفية تحديد مصدر المشكلات في IBM Z كجزء من السحابة الهجينة لتحسين المرونة التشغيلية.

منتجات ذات صلة

IBM Z Anomaly Analytics

تحديد المشكلات التشغيلية بشكل استباقي وتجنب الحوادث المكلفة من خلال اكتشاف حالات الخلل في كل من بيانات السجل والمقاييس

 IBM Z Monitoring Suite

تبسِّط مراقبة وإدارة بيئات z/OS باستخدام مجموعة أدوات واحدة.

 IBM Z Operational Log and Data Analytics

يمكن تسريع عملية تحديد الحوادث الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت الفعلي.

 توزيع IBM Z لإطار Zowe

استكشف المعلومات الفنية الخاصة بإطار Zowe. مشروع مفتوح المصدر يتفاعل مع z/OS بطريقة مشابهة للتجربة على منصات السحابة.
اتخذ الخطوة التالية

استكشف IBM z/OS Workload Interaction Navigator. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 استكشف التخطيط لاستخدام z/OS Workload Interaction Navigator
