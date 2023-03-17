موارد IBM Cloud Virtual Servers for VPC

نحن هنا لمساعدتك على البدء في استخدام الخوادم الافتراضية على IBM Cloud VPC.

الأدلة الإرشادية للحلول
نشر أعباء العمل المعزولة عبر مواقع ومناطق متعددة

 

تعرَّف على خطوات إعداد أعباء العمل المعزولة من خلال إنشاء عدة شبكات IBM Cloud VPC في منطقتين مختلفتين، مع شبكات فرعية وخوادم IBM Cloud Virtual Server for VPC.

نقل VMware من البيئة المحلية إلى IBM Cloud Virtual Server for VPC

 

يُتيح RackWare RMM إعادة استهداف سلسة من بيئات VMware الافتراضية إلى خوادم IBM Cloud Virtual Servers for VPC، ما يدعم تحوُّل مراكز البيانات والاستفادة من قدرات السحابة الأصلية.

وفِّر حتى 60% من خلال الحجوزات

 

تعرَّف على كيفية إعداد حجز لمدة سنة أو ثلاث سنوات عبر واجهة المستخدم أو سطر الأوامر (CLI) أو واجهة برمجة التطبيقات (API).

ما يميزنا عن غيرنا

شاهِد نظرة عامة على IBM Cloud VPC لتتعرّف على ما يميّزها عن بنية IBM Cloud التحتية الكلاسيكية. 

المدونات
مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3
المدونة مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3

أعلنت Intel وIBM عن إطلاق Intel Gaudi 3 على IBM Cloud Virtual Server for VPC.

ممر خوادم تخزين بيانات عالي التقنية بتصميم نيون
المدونة عرض ترويجي جديد لبرنامج IBM Cloud VPC

احصل على خصم يصل إلى 60% لمدة 6 أشهر على IBM Cloud Virtual Server for VPC.

عرض توضيحي IBM Cloud Reservations for VPC

اكتشِف كيفية إنشاء وإدارة دورة حياة IBM Cloud Reservations for Virtual Server VPC.

التوثيق

البدء مع IBM Cloud Virtual Servers for VPC

استكشِف جميع ملفات تعريف الخوادم الافتراضية ووثائق الحوسبة.

 فهم شبكة IBM Cloud VPC الخاصة بك

تعرَّف على كيفية توسيع النطاق ديناميكيًا عبر تجزئة حركة المرور على الشبكة.

 إضافة التخزين بسهولة

استكشِف خيارات التخزين عالية الأداء المثبتة على المشرف الافتراضي لـ IBM Cloud Virtual Servers for VPC.

 تمكين الحوسبة السرية باستخدام Intel® SGX وIntel® TDX

تعرَّف على المزيد حول كيفية عزل تطبيقاتك الأكثر أهمية وتمكين العزل والسرية والسلامة على مستوى الخادم الافتراضي باستخدام Intel® SGX وIntel® TDX على خادمك الافتراضي.
اتخِذ الخطوة التالية

استخدِم الرمز الترويجي BUYVPC عند الدفع واحصل على خصم يصل إلى 60% على خادمك الافتراضي لمدة 6 أشهر.

