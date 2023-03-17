نحن هنا لمساعدتك على البدء في استخدام الخوادم الافتراضية على IBM Cloud VPC.
تعرَّف على خطوات إعداد أعباء العمل المعزولة من خلال إنشاء عدة شبكات IBM Cloud VPC في منطقتين مختلفتين، مع شبكات فرعية وخوادم IBM Cloud Virtual Server for VPC.
يُتيح RackWare RMM إعادة استهداف سلسة من بيئات VMware الافتراضية إلى خوادم IBM Cloud Virtual Servers for VPC، ما يدعم تحوُّل مراكز البيانات والاستفادة من قدرات السحابة الأصلية.
تعرَّف على كيفية إعداد حجز لمدة سنة أو ثلاث سنوات عبر واجهة المستخدم أو سطر الأوامر (CLI) أو واجهة برمجة التطبيقات (API).
شاهِد نظرة عامة على IBM Cloud VPC لتتعرّف على ما يميّزها عن بنية IBM Cloud التحتية الكلاسيكية.
أعلنت Intel وIBM عن إطلاق Intel Gaudi 3 على IBM Cloud Virtual Server for VPC.
احصل على خصم يصل إلى 60% لمدة 6 أشهر على IBM Cloud Virtual Server for VPC.
اكتشِف كيفية إنشاء وإدارة دورة حياة IBM Cloud Reservations for Virtual Server VPC.
استكشِف جميع ملفات تعريف الخوادم الافتراضية ووثائق الحوسبة.
تعرَّف على كيفية توسيع النطاق ديناميكيًا عبر تجزئة حركة المرور على الشبكة.
استكشِف خيارات التخزين عالية الأداء المثبتة على المشرف الافتراضي لـ IBM Cloud Virtual Servers for VPC.
تعرَّف على المزيد حول كيفية عزل تطبيقاتك الأكثر أهمية وتمكين العزل والسرية والسلامة على مستوى الخادم الافتراضي باستخدام Intel® SGX وIntel® TDX على خادمك الافتراضي.
