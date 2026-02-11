اختيار المعالج المناسب لأحمال التشغيل المناسبة: أهمية اختيار البنية في العصر القادم للأداء السحابي

تفرض أحمال التشغيل الحديثة—خاصةً تلك التي تتضمن الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات ومعالجة البيانات—متطلبات بنية تحتية مختلفة تمامًا عن متطلبات التطبيقات المؤسسية التقليدية.
وتستفيد أحمال التشغيل هذه مما يلي:
لدعم هذه الاحتياجات، قدمت IBM Cloud معالجات Intel® Xeon® 6 المزودة بأنوية الأداء (P-cores) على IBM Cloud Virtual Server for VPC.
وبفضل هذه البنية الجديدة، يمكن أن تقدم IBM Cloud ما يصل إلى ضعف عدد وحدات المعالجة المركزية الافتراضية (vCPUs) ضمن نطاق NUMA واحد، ما يساعد على توسيع أحمال التشغيل بكفاءة مع الحفاظ على موقع الذاكرة—وهو عامل مهم للتطبيقات الحساسة لزمن الانتقال والتطبيقات كثيفة البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، توفر مثيلات Intel Xeon 6 ما يصل إلى 5 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت لكل نواة، ما يساعد على تمكين الوصول السريع إلى البيانات المستخدمة بكثرة وتحسين كفاءة أحمال التشغيل بشكل عام للتحليلات، والاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأحمال التشغيل التي تستهلك ذاكرة كبيرة.
يقول Srini Krishna، زميل في شركة Intel، قسم منتجات مراكز البيانات، Intel Corporation: “مع استمرار تطور أحمال التشغيل السحابية، يجب توفير أداء ذي دقة أكبر. توفر معالجات Intel® Xeon® 6 أنوية محسنة للأداء مصممة لأحمال التشغيل الحديثة مثل الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات، ومعالجة البيانات عالية الإنتاجية. تعاوننا مع IBM Cloud يسمح لنا بتقديم هذه التطورات في البنية للعملاء بطريقة مدروسة وقائمة على أحمال التشغيل.”
لم يعد أداء الحوسبة وحده كافيًا لأحمال التشغيل السحابية الحديثة. فقد أصبح انتقال البيانات بين الخدمات، وعبر العُقد، وإلى مسارات الذكاء الاصطناعي والتحليلات على القدر نفسه من الأهمية.
بفضل معالجات Intel Xeon 6 على IBM Cloud Virtual Servers for VPC، يمكن للعملاء تحقيق إنتاجية شبكة تصل إلى 100 جيجابت في الثانية لكل بطاقة واجهة شبكة افتراضية (VNIC). وتدعم إمكانات الشبكة عالية الإنتاجية هذه أحمال التشغيل الموزعة وأحمال التشغيل كثيفة البيانات التي تعتمد على الاتصال السريع والمتوقع بين الخدمات.
وإلى جانب الأنوية المحسّنة للأداء وزيادة كثافة vCPU لكل نطاق NUMA، صُممت هذه البنية للمساعدة على توسيع نطاق أحمال التشغيل أفقيًا وعموديًا من دون التسبب في أعطال غير ضرورية.
يتعلق هذا التطور بمواءمة البنية مع أهداف أحمال التشغيل.
لا تزال معالجات Intel Xeon من الجيل الرابع تؤدي دورًا حساسًا عبر IBM Cloud، حيث تقدم أداءً متوازنًا وعامًا وتوافقًا واسعًا مع مجموعات البرامج المؤسسية.
مناسبة تمامًا لما يلي:
تظل هذه المعالجات خيارًا ممتازًا لتشغيل تطبيقات الأعمال الحساسة التي تقدر الاتساق والمرونة والأداء المثبت.
توسع معالجات Intel Xeon 6 ذات أنوية P هذا الأساس من خلال معالجة أحمال التشغيل التي تتطلب خصائص أداء أكثر تحديدًا، بما في ذلك:
يمثل معالج Intel Xeon 6 تخصصًا مصممًا لاستكمال خيارات الحوسبة الحالية ومنح العملاء تحكمًا أكبر في كيفية تطبيق الأداء.
يُعد نهج IBM Cloud في البنية التحتية نهجًا مدروسًا. فنحن لا نسعى وراء تعدد خيارات البنية لمجرد تعدد الخيارات—بل نسعى وراءه لمساعدة العملاء على تشغيل أحمال التشغيل المناسبة على المنصات المناسبة، بوضوح وثقة. ومن خلال تقديم كل من الحوسبة المتوازنة ذات الأغراض العامة والبُنى المحسنة للأداء ضمن IBM Cloud Virtual Server for VPC، نهدف إلى تمكين العملاء مما يلي:
هذا التعدد في خيارات البنية مدعوم بشكل أكبر من خلال IBM Cloud Flex Profiles، التي تمنح العملاء مرونة إضافية في كيفية تحديد حجم موارد الحوسبة وتخصيصها لتتناسب مع احتياجات أحجام التشغيل بأقل سعر لكل وحدة معالجة افتراضية.
في ظل تطور أحمال التشغيل السحابية، يجب أن تتطور البنية التحتية معها—ليس من خلال متابعة مقاييس الأداء الأولية فحسب، بل من خلال توفير وضوح في البنية، وتوافق في أحمال التشغيل، والخيارات الهادفة.
يمتد تعاون IBM Cloud مع Intel إلى ما هو أبعد من أي جيل واحد من المعالجات. تعمل IBM وIntel معًا لجلب بُنى المعالجات الدقيقة الجديدة وابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى السحابة—بما في ذلك معالجات Intel Xeon ومسرعات Intel Gaudi المدعومة بالذكاء الاصطناعي—مع التركيز على الأداء والأمان وأحمال التشغيل المؤسسية الفعلية. ويساعد هذا التعاون العملاء على تحديث البنية التحتية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، والابتكار بثقة عبر بيئات السحابة الهجينة.
على IBM Cloud، نحن لا نحدد أداء السحابة من خلال معالج واحد، بل من خلال القدرة على اختيار المعالج المناسب لأحمال التشغيل المناسبة—وتطبيق الأداء في المكان الأكثر أهمية.
