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Virtual Server for VPC
توفر IBM Cloud Virtual Server for VPC سعة حوسبة للتزويد السريع بأعلى سرعات شبكات وأكثر موارد الشبكات المعرفة بالبرمجيات أمانًا المتوفرة على IBM Cloud. نشر IBM Cloud Virtual Server for VPC يمنحك إمكانية الوصول الفوري إلى كل البنية التحتية كخدمة داخل IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). اختر مضيفات مخصصة أو ملفات تعريف خادم افتراضي متعدد المستأجرين مع تكوين النواة وذاكرة الوصول العشوائي الأفضل لحجم العمل الخاص بك. يتم تخصيص تخزين المثيل الخاص بك وإرفاقه في وقت التزويد. يمكنك أيضًا الحصول على تحكم دقيق في شبكتك الافتراضية وموارد الأمان لزيادة التوسع وتنظيم حركة البيانات.
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