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الحساب والخوادم

Virtual Server for VPC

 المزايا
الموارد الأساسية لخدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) لتخطيط وبناء ونشر خوادمك الافتراضية على سحابة IBM VPC
التكوين والتسعير وعرض الأسعار إنشاء حساب
رسم توضيحي متساوي القياس للخادم والفني
الحوسبة والتخزين والشبكات والأمان

توفر IBM Cloud Virtual Server for VPC سعة حوسبة للتزويد السريع بأعلى سرعات شبكات وأكثر موارد الشبكات المعرفة بالبرمجيات أمانًا المتوفرة على IBM Cloud. نشر IBM Cloud Virtual Server for VPC يمنحك إمكانية الوصول الفوري إلى كل البنية التحتية كخدمة داخل IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). اختر مضيفات مخصصة أو ملفات تعريف خادم افتراضي متعدد المستأجرين مع تكوين النواة وذاكرة الوصول العشوائي الأفضل لحجم العمل الخاص بك. يتم تخصيص تخزين المثيل الخاص بك وإرفاقه في وقت التزويد. يمكنك أيضًا الحصول على تحكم دقيق في شبكتك الافتراضية وموارد الأمان لزيادة التوسع وتنظيم حركة البيانات.
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ميزات الحوسبة

ملفات تعريف متعددة المستأجرين مضيفون مخصصون للمستأجر واحد تقنية Intel Xeon

ميزات التخزين

IBM Cloud® Block Storage IBM Cloud® File Storage

ميزات الشبكات

شبكة VPC وصلات الاتصال الخارجي

ميزات الأمان

التحكم في حركة البيانات التخزين المحمي بيانات قيد الاستخدام
اتخِذ الخطوات التالية
الوصول إلى IBM Cloud VPC

ابدأ استخدام موارد الحوسبة الافتراضية على IBM Cloud VPC. سجِّل الدخول إلى حساب IBM Cloud الخاص بك أو أنشئ حساباً اليوم.

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