حماية البيانات المستخدمة: جلب الحوسبة السرية إلى Red Hat OpenShift و Kubernetes على IBM Cloud

إن حاويات Red Hat OpenShift المعزولة على IBM Cloud ليست سوى البداية. من خلال تجربة هذه المعاينة التقنية، يمكنك المساعدة في تشكيل مستقبل الحوسبة السرية لأحمال التشغيل المحوية، ما يؤثر على القدرات والتكامل وتحسين الأداء التي تهم المؤسسات مثل مؤسستك.

ابدأ اليوم بثلاث خطوات بسيطة:

نشر حمل تشغيل سري نموذجي في بيئة Red Hat OpenShift الخاصة بك على IBM Cloud باستخدام مُشغّل الحاويات المعزولة المتوفر في Red Hat OperatorHub. استكشاف سير عمل النشر والتصديق والعزل للتحقق من سلامة وقت التشغيل، بالاستعانة بوثائق الحاويات السرية من IBM. مشاركة التعليقات وأفكارك مع فريق IBM Cloud للمساعدة في توجيه المرحلة المقبلة من التطوير.

تمثل هذه المعاينة أكثر من مجرد ميزة جديدة؛ إنها خطوة نحو مستقبل تكون فيه الثقة في السحابة جوهرية، شاملة ومستقلة عن حدود البنية التحتية.

من خلال توسيع الحماية السرية للحوسبة إلى وقت التشغيل، نفتح الباب لفئات جديدة تمامًا من التطبيقات، والنماذج التعاونية، والابتكار في بيئات كانت تعتبر حساسة جدًا للسحابة. يتميز الطريق أمامنا بأنه يمكن تشغيل كافة أحمال التشغيل، مهما كانت حساسة، بأمان في أي مكان، وهذه المعاينة التقنية هي لمحة مبكرة عن ذلك المستقبل.

معًا، يمكننا بناء سحابة يعمل فيها كل حمل عمل بثقة لا تقبل المساومة — بغض النظر عن مكان نشره.

