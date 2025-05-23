عقدت الوزارة شراكة مع شركة IBM لمعالجة تحديات الانقطاعات غير المخطط لها وتحسين التوافر العام لخدمة الضرائب على الويب. من خلال التحول على مرحلتين، قامت الوزارة في البداية بتحديث نظامها باستخدام IBM LinuxONE Rockhopper II ،مما أتاح توفرًا عاليًا وموثوقية متزايدة.

يقول جمال خالدي، مدير الخدمة المسؤول عن Db2 وLinuxONE في وزارة المالية البلجيكية: "بناءً على التجربة المكتسبة في نظام Rockhopper II، قمنا بإعادة تصميم نهجنا بالكامل لتنفيذ المنصة الجديدة".

وبعد ست سنوات، عندما سعت الوزارة إلى تحديث وتوسيع الأنظمة، تعاونت مع IBM مرة أخرى لتنفيذ حل باستخدام خوادم IBM LinuxONE Emperor 4 وقواعد بيانات IBM Db2 ونظام تخزين IBM FlashSystem .

ويصف خالدي التحسن في الأداء الذي يجلبه نظام IBM Storage FlashSystem 9500 قائلاً: "يوفر نظام FlashSystem 9500 الجديد أداءً مذهلاً. لقد اعتدنا على الحصول على أداء رائع على نظام IBM FlashSystem A9000R، حيث شهدنا خلال النهار متوسط معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) بمعدل 160000 في معدل الإدخال والإخراج في الثانية (IOPS). مع النظام الجديد، نقوم باستمرار بتشغيل أكثر من 400000 إدخال وإخراج في الثانية (IOPS) وما زلنا بعيدين عن حدود النظام القصوى".

وقد وقع الاختيار على خادم IBM LinuxONE Emperor 4 لقدرته على توفير مستويات عالية من التوافر وقابلية التوسع، بالإضافة إلى قدرات الأمن السيبراني، مما يجعله خياراً مثالياً لتلبية احتياجات الوزارة. تضمن الحل أيضًا الانتقال إلى منصة Red Hat Enterprise Linux.