الصفحة الرئيسية Z سحابة هجينة السحابة الهجينة مع IBM Z
استمتع بالمرونة وسهولة الأعمال التي يتمتع بها IBM Z المدمج بسلاسة في سحابتك الهجينة
حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على IBM Z
رسم توضيحي تجريدي لأشكال هندسية

تُعَدّ IBM Z جزءًا لا يتجزأ من السحابة الهجينة الخاصة بك. بفضل استخدام منصة ®IBM Z المدمجة في سحابة هجينة، سوف تستفيد أعباء العمل الخاصة بك من تجربة سلسة عبر منصات البنية التحتية مع الاحتفاظ بالأمان ، والمرونة والمعارفالمستندة إلى الذكاء الاصطناعي- من أنظمة IBM Z.
الطريق إلى الابتكار المستمر باستخدام السحابة الهجينة المتصلة.
المزايا تقليل المخاطر

تسريع عملية التحديث بمخاطر أقل وتكلفة أقل.

 التقدم بشكل أسرع

احصل على وقت أسرع لدخول منتجك إلى السوق للخدمات الرقمية الجديدة.

 تقديم تجربة متسقة 

انشر تجربة سحابية متسقة عبر بنيتك الأساسية الهجينة.

الحلول

حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

حدّث تطبيقات الكمبيوتر المركزي باستخدام ممارسات عملات التطوير وأدوات المطورين الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي حدّث أعمالك بمساعدة IBM

احصل على إمكانية الوصول إلى الموارد حسب الدور الوظيفي وخبرات IBM، وشركاء النظام البنائي وحسب المهارات  لمساعدتك على البدء في مسيرة التحديث.  

 انتقِل إلى IBM Z وCloud Modernization Center
Red Hat OpenShift

يمكنك تسريع التحول بمرونة وسرعة أكبر من خلال الأدوات المتكاملة والأساس المرن الذي يعتمد على الأمن لتطوير السحابة الأصلية.

 اقرأ صحيفة البيانات IBM Cloud Paks

احصل على السرعة والمرونة، وتسريع الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والابتكار الواثق مع IBM Cloud® Paks على أي بنية تحتية سحابية أو بنية تقنية المعلومات.

 استكشف IBM Cloud Paks عمليات التطوير لـ IBM Z

يمكنك إحداث تحول في التطبيقات ذات المهام الحساسة إلى البيئات السحابية الهجينة، مع الحفاظ على الاستقرار، والأمن، ورشاقة الأداء.

 اكتشف عمليات التطوير لـ IBM Z
IBM Hyper Protect Virtual Servers

يمكنك بناء ونشر وإدارة التطبيقات ذات المهام الحساسة بشكل آمن للسحابة المتعددة الهجينة.

 استكشف Hyper Protect Virtual Servers ﻿IBM Wazi as a Service﻿

احصل على إمكانية الوصول عند الطلب إلى ®z/OS والتطوير والاختبار في دقائق معدودة على ®IBM Cloud.

 استكشف IBM Wazi as a Service الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z

حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.

 استكشف الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBMZ
دراسات حالة
®State Farm

الجمع بين سرعة ورشاقة عمليات التطوير وقوة وأمن الخوادم المؤسسية.
بنك BNP Paribas

يمكنك تحسين ذاتية الأداء، والمرونة، والكفاءة من خلال تطوير البرامج على IBM Z.
الموارد ﻿IBM Hybrid Cloud Architecture Center

يمكنك زيادة قيمة أنظمة IBM Z لديك إلى الحد الأقصى من خلال البنى، والممارسات، وسلاسل الأدوات التي تعمل على تسريع الابتكار وإحداث تحول في عمليات التطوير.

أنماط تطبيق الكمبيوتر المركزي للسحابة الهجينة

اكتشف الاستراتيجيات والحلول البنيوية التي يمكنها تسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي الخاصة بك من خلال الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة.

بيئة سحابية هجينة مع بيئة تشغيل سحابية محلية على IBM Z أو LinuxONE

اكتشف إمكانيات السحابة المحلية المتكاملة التي تعتمد على بيئة Red Hat OpenShift والتي تشمل خيارات محاكاة افتراضية للواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وخيارات إدارة البنية التحتية.
اتخِذ الخطوة التالية

استفد من المرونة وسهولة إدارة الأعمال التي يتميز بها IBM Z المدمج بسلاسة في السحابة الهجينة لديك باستخدام تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على IBM Z.

 استكشف حلول Mainframe Application Modernization استكشف الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z
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