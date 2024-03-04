لقد أحدثت عمليات التطوير تحولًا في كل مسيرة من مراحل دورة حياة التطبيق. باستخدام الأدوات والعمليات الموحَّدة، يمكنك تبسيط وتسريع ابتكار البرامج المقدمة من خلال تجربة عمل متسقة وأكثر إنتاجيةً للمطورين. يمكن أن يشارك ®IBM Z بشكل كامل في هذه المنهجيات باستخدام عمليات التطوير لـ IBM Z .
واليوم، يتبنى العملاء هذه التقنيات بهدف:
سجّل للحصول على جلسة مُيسَّرة تساعدك في تحسين ممارسات تسليم برامج مؤسستك، والاطلاع على الممارسات المجرَّبة، والدروس المستفادة، ومتابعة خارطة طريق موصى بها.
حلِّل تطبيقات IBM z/OS بسرعة لاكتشاف البيانات وتبعيات التطبيقات، وتحديد التعرض للتشفير وفهم تأثير التغييرات.
استخدم أداة واحدة للمساعدة في اعتماد دورات إصدار أسرع من خلال تمكين فرقك من إدارة الخطط والمهام وحالة المشروع بكفاءة.
أحضِر IDE الخاص بك لتطوير التطبيقات وتصحيح أخطائها وإنشائها باستخدام المعرفات وأدوات تحديد المشكلات.
احصل على إمكانية الوصول عند الطلب إلى z/OS خلال دقائق لتسريع تطوير واختبار التطبيقات السحابية الأصلية.
شغّل اختبار تكامل التطبيق مبكرًا في إطار عمل اختبار تلقائي مفتوح لتسريع التكامل المستمر.
طوّر واختبر تطبيقات الكمبيوتر المركزي على المثيلات السحابية أو المحلية.
استخدم أدوات تغطية التعليمات البرمجية واختبار الوحدات لمنتجات الدُفعات وCICS وIMS كعنصر من عناصر IDz.
أداة نشر مكتوبة تعمل على نشر تطبيق z/OS باستخدام ®Python و®Ansible والتي يمكن دمجها بسهولة في مسار CI/CD.
تقديم عملية تسليم مدققة ومستمرة ونشر مستمر (CI / CD) مع رؤية قوية وإمكانية التتبع وقدرات التدقيق والأدوات الحديثة.
تمكين التطوير وأتمتة العمليات وسير العمل الموحد على برامج z/OS وz/OS.
تدير شركة Westfield Insurance جهود التحول الهجين الخاصة بها باستخدام السحابة وعمليات التطوير المحلية للتركيز على اختبار وتحديث تجربة المطورين لتصبح أكثر رشاقةً.
شرع بنك BNP Paribas في إصلاح بيئة تطوير البرامج لأنظمة المؤسسة الخاصة به لتعزيز المرونة وزيادة الكفاءة.
وكانت الخدمات المالية الأوروبية الكبرى بحاجة إلى الحفاظ على سلامة أنظمتها الحالية مع التحرك نحو محفظة رقمية أكثر حداثةً.
قام Danske Bank بتقصير دورة التطوير الخاصة به لتقريب تقنية المعلومات من الأعمال.
اقرأ عن كيفية قيام تحديث بيئات تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك بتوفير نتائج أعمال أكبر.
يناقش IBM Redpaper الاستراتيجيات والحلول المعمارية التي يمكنها تسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك من خلال الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة. وعلى وجه التحديد، راجع الفصل الخامس للحصول على معلومات حول تحديث عمليات تطوير المؤسسات.
تعرَّف على Wazi Deploy الذي يضيف خيار نشر التطبيق المكتوب والمعتمد على المصدر المفتوح لمجموعة أدوات التطوير الشاملة IBM® Developer for z/OS® Enterprise Edition.
استمع إلى كريس سايلز وهو يتناقش مع خبراء عمليات تطوير Z حول كيفية تبنِّي IBM لتقنيات المصدر المفتوح، وإتاحة الوصول إلى الكمبيوتر المركزي بشكل أكبر، وتصميم طرق جديدة وأفضل للتطوير والتشغيل للسحابة الأصلية ومجتمع المتمسكين بالأساليب القديمة.
استكشف برنامج اعتماد مبكر ذا قيمة مضافة مصممًا للشراكة مع العملاء خلال المراحل المميزة التي نعتقد أنها ضرورية لأي تحول يُراد إحداثه في عمليات التطوير.
انضم إلى مجتمع DevSecOps لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات وموضوعات Z.
يمكنك تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال أحدث الممارسات لعمليات التطوير وأدوات التطوير الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمكن دمج IBM Z بسلاسة في سحابتك الهجينة للحصول على سرعة ومرونة البيئة السحابية من خلال المعارف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والأمن، والمرونة، وتوسيع نطاق أنظمة IBM Z.
استخدم التعلم الآلي لتحويل البيانات من كل معاملة إلى معارف في الوقت الفعلي، والحصول على نتائج موثوقة وقابلة للتنفيذ بسرعة دون حاجة إلى نقل البيانات.
حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
استكشف كيفية بدء مسيرة التحول إلى عمليات التطوير. حدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.