الصفحة الرئيسية Z عمليات التطوير عمليات التطوير لـ IBM Z
تحويل التطبيقات ذات المهام الحساسة إلى البيئات السحابية الهجينة—مع الحفاظ على الاستقرار والأمن ورشاقة الأداء
عمليات التطوير لسحابة IBM Z الهجينة
رسم توضيحي مسطح لأفق المدينة يوضح كيف أدى اعتماد عمليات التطوير إلى تحسين تقديم الخدمات عبر السحابة الهجينة

لقد أحدثت عمليات التطوير تحولًا في كل مسيرة من مراحل دورة حياة التطبيق. باستخدام الأدوات والعمليات الموحَّدة، يمكنك تبسيط وتسريع ابتكار البرامج المقدمة من خلال تجربة عمل متسقة وأكثر إنتاجيةً للمطورين. يمكن أن يشارك ®IBM Z بشكل كامل في هذه المنهجيات باستخدام عمليات التطوير لـ ﻿IBM Z .

واليوم، يتبنى العملاء هذه التقنيات بهدف:

  • الابتكار السريع للخدمات الجديدة وتسريع تحديث التطبيقات.
  • استمرار التسليم دون انقطاع من خلال مسار CI/CD مؤتمت ومتكامل وآمِن عبر المؤسسة.
  • يمكنك تضمين IBM Z في استراتيجية السحابة الهجينة الخاصة بهم لتحسين نشر أعباء العمل بناءً على احتياجات العمل.
تقييم تدفق القيمة

سجّل للحصول على جلسة مُيسَّرة تساعدك في تحسين ممارسات تسليم برامج مؤسستك، والاطلاع على الممارسات المجرَّبة، والدروس المستفادة، ومتابعة خارطة طريق موصى بها.
ما المقصود بعمليات التطوير؟
عمليات التطوير وتحديث الكمبيوتر المركزي ما المقصود بعمليات التطوير؟ كيف تتلاءم ثقافة وممارسات عمليات التطوير مع عالم الكمبيوتر المركزي؟ تشرح روزاليند رادكليف سبب ارتباط عمليات التطوير والكمبيوتر المركزي معًا، وكيف يمكن الاستفادة من أتمتة عمليات التطوير وطرق العمل الحديثة في تبسيط عملية الكمبيوتر المركزي الخاص بك.

الحلول

مخطط للتغيير

حلِّل تطبيقات IBM z/OS بسرعة لاكتشاف البيانات وتبعيات التطبيقات، وتحديد التعرض للتشفير وفهم تأثير التغييرات.

 استكشف Application Discovery and Delivery Intelligence قم بإدارة سير العمل

استخدم أداة واحدة للمساعدة في اعتماد دورات إصدار أسرع من خلال تمكين فرقك من إدارة الخطط والمهام وحالة المشروع بكفاءة.

 استكشف Engineering Workflow Management
التسليم بسرعة

أحضِر IDE الخاص بك لتطوير التطبيقات وتصحيح أخطائها وإنشائها باستخدام المعرفات وأدوات تحديد المشكلات. 

 استكشف Application Delivery Foundation for z/OS التوجه إلى السوق بشكل أسرع

احصل على إمكانية الوصول عند الطلب إلى z/OS خلال دقائق لتسريع تطوير واختبار التطبيقات السحابية الأصلية.

 استكشف Wazi as a Service
مراقبة الاختبارات المبكّرة

شغّل اختبار تكامل التطبيق مبكرًا في إطار عمل اختبار تلقائي مفتوح لتسريع التكامل المستمر.

 استكشف Z Virtual Test Platform بيئات التوفير

طوّر واختبر تطبيقات الكمبيوتر المركزي على المثيلات السحابية أو المحلية.

 استكشف Virtual Dev وTest for z/OS اختبار الوحدة

استخدم أدوات تغطية التعليمات البرمجية واختبار الوحدات لمنتجات الدُفعات وCICS وIMS كعنصر من عناصر IDz.

 استكشف Developer for z/OS
أتمتة التطبيقات

أداة نشر مكتوبة تعمل على نشر تطبيق z/OS باستخدام ®Python و®Ansible والتي يمكن دمجها بسهولة في مسار CI/CD.

 استكشف Wazi Deploy إصدار التطبيق

تقديم عملية تسليم مدققة ومستمرة ونشر مستمر (CI / CD) مع رؤية قوية وإمكانية التتبع وقدرات التدقيق والأدوات الحديثة.

 استكشف نشر عمليات التطوير متوفر على السحابة المتعددة

تمكين التطوير وأتمتة العمليات وسير العمل الموحد على برامج z/OS وz/OS.

 استكشف Red Hat Ansible Certified Content
دراسات حالة
زيادة الأتمتة

تدير شركة Westfield Insurance جهود التحول الهجين الخاصة بها باستخدام السحابة وعمليات التطوير المحلية للتركيز على اختبار وتحديث تجربة المطورين لتصبح أكثر رشاقةً.

 تعزيز الاستقلالية في تطوير البرمجيات

شرع بنك BNP Paribas في إصلاح بيئة تطوير البرامج لأنظمة المؤسسة الخاصة به لتعزيز المرونة وزيادة الكفاءة.

أصبح التحديث سهلًا

وكانت الخدمات المالية الأوروبية الكبرى بحاجة إلى الحفاظ على سلامة أنظمتها الحالية مع التحرك نحو محفظة رقمية أكثر حداثةً.

ابتكار الخدمة

قام Danske Bank بتقصير دورة التطوير الخاصة به لتقريب تقنية المعلومات من الأعمال.
الموارد تُعَدّ عمليات التطوير جزءًا مهمًّا من التحديث

اقرأ عن كيفية قيام تحديث بيئات تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك بتوفير نتائج أعمال أكبر.

 تحديث عمليات التطوير للمؤسسات

يناقش IBM Redpaper الاستراتيجيات والحلول المعمارية التي يمكنها تسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك من خلال الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة. وعلى وجه التحديد، راجع الفصل الخامس للحصول على معلومات حول تحديث عمليات تطوير المؤسسات.

 حدّث عمليات تطوير Z الخاصة بك من خلال الأتمتة الجديدة وميزات اللغة المحسنة

تعرَّف على Wazi Deploy الذي يضيف خيار نشر التطبيق المكتوب والمعتمد على المصدر المفتوح لمجموعة أدوات التطوير الشاملة IBM® Developer for z/OS® Enterprise Edition.

بودكاست Z DevOps Talks على Spotify

استمع إلى كريس سايلز وهو يتناقش مع خبراء عمليات تطوير Z حول كيفية تبنِّي IBM لتقنيات المصدر المفتوح، وإتاحة الوصول إلى الكمبيوتر المركزي بشكل أكبر، وتصميم طرق جديدة وأفضل للتطوير والتشغيل للسحابة الأصلية ومجتمع المتمسكين بالأساليب القديمة.

 برنامج تسريع عمليات التطوير

استكشف برنامج اعتماد مبكر ذا قيمة مضافة مصممًا للشراكة مع العملاء خلال المراحل المميزة التي نعتقد أنها ضرورية لأي تحول يُراد إحداثه في عمليات التطوير.

 مجتمع IBM DevSecOps

انضم إلى مجتمع DevSecOps لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات وموضوعات Z.
القدرات ذات الصلة تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي

يمكنك تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال أحدث الممارسات لعمليات التطوير وأدوات التطوير الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 السحابة الهجينة مع IBM Z

يمكن دمج IBM Z بسلاسة في سحابتك الهجينة للحصول على سرعة ومرونة البيئة السحابية من خلال المعارف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والأمن، والمرونة، وتوسيع نطاق أنظمة IBM Z.

 الذكاء الاصطناعي في IBM Z

استخدم التعلم الآلي لتحويل البيانات من كل معاملة إلى معارف في الوقت الفعلي، والحصول على نتائج موثوقة وقابلة للتنفيذ بسرعة دون حاجة إلى نقل البيانات.

الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z

حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف كيفية بدء مسيرة التحول إلى عمليات التطوير. حدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 تسريع مسيرتك نحو عمليات تطوير أفضل
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