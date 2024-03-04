تقرير Forrester تُعَدّ عمليات التطوير جزءًا مهمًّا من التحديث اقرأ عن كيفية قيام تحديث بيئات تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك بتوفير نتائج أعمال أكبر.

IBM Redbooks تحديث عمليات التطوير للمؤسسات يناقش IBM Redpaper الاستراتيجيات والحلول المعمارية التي يمكنها تسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك من خلال الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة. وعلى وجه التحديد، راجع الفصل الخامس للحصول على معلومات حول تحديث عمليات تطوير المؤسسات.

ندوة الإنترنت حدّث عمليات تطوير Z الخاصة بك من خلال الأتمتة الجديدة وميزات اللغة المحسنة تعرَّف على Wazi Deploy الذي يضيف خيار نشر التطبيق المكتوب والمعتمد على المصدر المفتوح لمجموعة أدوات التطوير الشاملة IBM® Developer for z/OS® Enterprise Edition.

البودكاست بودكاست Z DevOps Talks على Spotify استمع إلى كريس سايلز وهو يتناقش مع خبراء عمليات تطوير Z حول كيفية تبنِّي IBM لتقنيات المصدر المفتوح، وإتاحة الوصول إلى الكمبيوتر المركزي بشكل أكبر، وتصميم طرق جديدة وأفضل للتطوير والتشغيل للسحابة الأصلية ومجتمع المتمسكين بالأساليب القديمة.

برنامج برنامج تسريع عمليات التطوير استكشف برنامج اعتماد مبكر ذا قيمة مضافة مصممًا للشراكة مع العملاء خلال المراحل المميزة التي نعتقد أنها ضرورية لأي تحول يُراد إحداثه في عمليات التطوير.