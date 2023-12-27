IBM Redbooks يمكنك تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي باستخدام التقنية السحابية الهجينة ألقِ نظرة عامة على استراتيجية IBM لمساعدتك على تحديث التطبيقات بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل ومخاطر أقل باستخدام أنظمة IBM Z وحلول التقنية السحابية العامة معًا في رحلتك نحو التحديث.

IBM Redbooks تحديث الكمبيوتر المركزي على دفعات وتحويله ألقِ نظرة عامة على استراتيجية IBM لمساعدتك على تحديث تطبيقات الدفعات الخاصة بك بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل ومخاطر أقل باستخدام IBM Z وحلول التقنية السحابية العامة معًا في رحلتك نحو التحديث.

IBM Redbooks أنماط تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي للتقنية السحابية الهجينة اكتشِف الاستراتيجيات والحلول البنيوية التي يمكن أن تسرّع من عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة.

سلسلة المدونة تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي في مجالات بخلاف الأعمال المصرفية هذا هو الجزء الأول من سلسلة المدونة المكونة من خمسة أجزاء عن تحديث الكمبيوتر المركزي. دراسة تحديث الكمبيوتر المركزي في صناعات مثل التأمين والسيارات والبيع بالتجزئة.

الإصدارات التجريبية هي عبارة عن برامج مجانية لا تتطلب التثبيت تتضمن الإصدارات التجريبية من برامج IBM Z بيئات مكوّنة مسبقًا وسيناريوهات موجَّهة توضح القيمة الواقعية لتطبيقات z/OS واستخدامها. تصفَّح فئات الإصدارات التجريبية مثل التقنية السحابية وعمليات التطوير، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.