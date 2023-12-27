يمكنك تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال الممارسات العصرية لعمليات التطوير وأدوات التطوير الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تواجه المؤسسات التحدي المتمثل في معالجة الديون الفنية الحالية، والتي تعترض طريق الابتكار والرشاقة. أصبح تحديث التطبيقات المعتمدة على الكمبيوتر المركزي ذا أولوية قصوى للحفاظ على القدرة التنافسية وللاستجابة إلى متطلبات الأطراف المعنية.
وللتغلب على هذا التحدي، يمكنك استخدام نهج للتقنية السحابية الهجينة يجمع بين نقاط القوة في الكمبيوتر المركزي والقدرات المتاحة في التقنية السحابية العامة. وقد أظهر هذا النهج العديد من المزايا مقارنةً بالترحيل فقط إلى التقنية السحابية العامة.
تتضمن مزايا تحديث التطبيقات على الكمبيوتر المركزي ما يلي:
تعرَّف على استراتيجيات التحديث الناجحة التي تتطلب إحداث التوازن الصحيح بين الأشخاص والعمليات والتقنيات والشراكات.
الكمبيوتر المركزي من IBM في الذكرى السنوية الستين: ما الذي يجب على قادة البنية التحتية والعمليات إدراكه لتحسين استثماراتهم بشكل فعّال.
افهم التطبيقات وأعِد هيكلتها وحوّلها باستخدام تجربة مصمَّمة للتقنية السحابية الأصلية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وبفضل watsonx Code Assistant™ on Z، يمكنك تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استخدِم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المفتوحة والبنية القائمة على الأحداث لدمج التطبيقات الهجينة. ويتيح لك IBM® z/OS® Connectإمكانية ربط برامج الكمبيوتر المركزي بالتقنية السحابية وغيرها من التطبيقات في ثوانٍ معدودة باستخدام رمز الكمبيوتر المركزي الأصلي دون تعديلات.
يمكنك تحسين الوصول إلى البيانات ومشاركة المعلومات وتأمين ذلك في أنحاء المؤسسة. فمن خلال IBM Z® Digital Integration Hub، يمكنك تفعيل التدفق السريع للمعلومات في الوقت الفعلي بين أنظمة السجلات وتطبيقات التقنية السحابية الهجينة الخاصة بك.
استخدِم عمليات تطوير المؤسسة مع مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) المتكاملة وقابلية ملاحظة التطبيق بالكامل. وتعمل محفظة IBM Z لعمليات التطوير على تسريع تقديم حلول التقنية السحابية الهجينة بجودة أعلى مع تقليل المخاطر.
احصل على رؤى بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع للمساعدة على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. تساعد محفظة الذكاء الاصطناعي من IBM Z على العثور على رؤى وتحقيق نتائج موثوقة وقابلة للتنفيذ بسرعة ومن دون الحاجة إلى نقل البيانات.
احصل على قدرات مؤسسية موحّدة (بمساعدة الذكاء الاصطناعي) لأتمتة دورة حياة تقنية المعلومات والتطبيقات وإدارتها. ويتيح لك Red Hat® Ansible® Certified Content for IBM Z ربط IBM Z باستراتيجية أكثر شمولاً لأتمتة المؤسسة من خلال منصة Ansible Automation .
شغِّل الإصدارات الحالية لبرامج IBM Z وأجهزتها لتحسين كفاءة تشغيل تطبيقات الكمبيوتر المركزي. واستخدِم التسعير المرن القائم على الاستهلاك الشبيه بالتسعير السحابي لبرامج وأجهزة IBM Z لتبسيط التسعير وتوقعه بشكل أفضل.
استفاد بنك M&T من Z DIH في تفعيل تدفق المعلومات في الوقت الفعلي بين الأنظمة البنكية الأساسية وتطبيقات التقنية السحابية الهجينة.
تعاوَن Royal Bank of Canada مع IBM لإنشاء تطبيقات تسمح للمطورين بإطلاق التعليمات البرمجية بشكل أسرع والوصول بسهولة إلى البيانات المخزَّنة محليًا من خلال العروض من محفظة IBM Z لعمليات التطوير.
استخدمت Atruvia AG سلسلة من عروض IBM Z لتحديث تطبيقاتها المصرفية الأساسية بكفاءة وبمخاطر منخفضة لدعم شبكتها التي تضم أكثر من 30,000 ماكينة صراف آلي ومحطات خدمة ذاتية في جميع أنحاء ألمانيا.
تعاوَن بنك BBVA Francés مع شركة IBM لتقديم خدمات مصرفية بالتجزئة أكثر استجابة لعملائه من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمنصة IBM Z لتحسين أداء مجموعة البرامج الأساسية الخاصة به.
لتحسين الجودة والكفاءة، قام BNP Paribas بإصلاح بيئة تطوير البرامج في أنظمته الأساسية، وتحويل منصة IBM Z الخاصة به، ما أدى إلى توفير الأموال والارتقاء بالجودة.
عبارة عن منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي تم تصميمه لتسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بتكلفة أقل وبمخاطر أقل من البدائل الحالية.
عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تتضمن مجموعة مختارة من بيئات التطوير المتكاملة، وأدوات لتسهيل تحليل المشكلات، والمساعدة في اختبار الوحدات، ووظائف البناء الذكي، والنشر المؤتمت والمزيد.
حقِّق تدفقًا للمعلومات في الوقت الفعلي على نطاق واسع، وحماية بيئات الإنتاج من الزيارات غير المتوقعة للاستعلام مع القدرة على التكيف وتقديم تفاعلات مرنة مع واجهة برمجة التطبيقات (API) والبنيات القائمة على الأحداث.
عبارة عن برنامج يُستخدم لتصميم واجهات برمجة التطبيقات المتطابقة (APIs) مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات z/OS وبياناته.
عبارة عن حل للتعلم الآلي للمؤسسات يوفر واجهة مستخدم ويب وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) متنوعة ولوحة معلومات لإدارة الويب، مع مجموعة قوية من الأدوات سهلة الاستخدام لتطوير النماذج ونشرها وإدارة المستخدم وإدارة النظام.
يمكنك ربط أنظمة IBM Z باستراتيجية أتمتة أوسع نطاقًا للمؤسسات من خلال النظام البنائي Ansible Automation Platform.
ألقِ نظرة عامة على استراتيجية IBM لمساعدتك على تحديث التطبيقات بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل ومخاطر أقل باستخدام أنظمة IBM Z وحلول التقنية السحابية العامة معًا في رحلتك نحو التحديث.
ألقِ نظرة عامة على استراتيجية IBM لمساعدتك على تحديث تطبيقات الدفعات الخاصة بك بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل ومخاطر أقل باستخدام IBM Z وحلول التقنية السحابية العامة معًا في رحلتك نحو التحديث.
اكتشِف الاستراتيجيات والحلول البنيوية التي يمكن أن تسرّع من عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة.
هذا هو الجزء الأول من سلسلة المدونة المكونة من خمسة أجزاء عن تحديث الكمبيوتر المركزي. دراسة تحديث الكمبيوتر المركزي في صناعات مثل التأمين والسيارات والبيع بالتجزئة.
تتضمن الإصدارات التجريبية من برامج IBM Z بيئات مكوّنة مسبقًا وسيناريوهات موجَّهة توضح القيمة الواقعية لتطبيقات z/OS واستخدامها. تصفَّح فئات الإصدارات التجريبية مثل التقنية السحابية وعمليات التطوير، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
استفِد بأكثر من 700 ساعة من محتوى التعلّم الذاتي من IBM Z. استمتِع بتجربة المختبرات والمحتوى العملي واحصل على شارات وشهادات ائتمانية معترَف بها في الصناعة لبناء المهارات المطلوبة.
قم بتسريع التحوّل الرقمي من خلال تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي الخاصة بك وتشغيل أحمال التشغيل بنجاح عبر بيئات جديدة باستخدام خدمات ®IBM Consulting
يُعدّ تحديث التطبيقات المستندة إلى الكمبيوتر المركزي أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجيات التقنية السحابية الهجينة الناجحة والتحول الرقمي الشامل وتحقيق الابتكار. اقرأ النتائج الواردة من استطلاع أجراه معهد IBM Institute for Business Value (IBV).
يمكنك دمج أنظمة IBM Z بسلاسة في التقنية السحابية الهجينة لتجمع بين مزايا الرشاقة والمرونة المتوفرة في التقنية السحابية ومزايا الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأمن والمرونة وقابلية التوسع المتوفرة في أنظمة IBM Z.
استفِد من التعلّم الآلي في تحويل بيانات كل معاملة إلى رؤى في الوقت الفعلي وحقِّق نتائج موثوقة وقابلة للتنفيذ على وجه السرعة من دون الحاجة إلى نقل البيانات.
يمكنك استخدام قدرات عمليات التطوير وأفضل الممارسات الخاصة بها في التعجيل بتقديم حلول التقنية السحابية الهجينة بجودة أعلى مع تقليل المخاطر في الوقت نفسه.